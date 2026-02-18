Goal.com
مباشر
شاهد مباريات إنتر ميامي عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

يستعد إنتر ميامي لخوض تحدٍ جديد في موسم الدوري الأمريكي 2026 (MLS)، بعدما توّج في الموسم الماضي بأول لقب دوري في تاريخه إثر فوزه في النهائي على فانكوفر وايتكابس، ليؤكد صعوده السريع بين كبار المسابقة.

النادي الذي تأسس عام 2018 ويمتلكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، واصل تعزيز صفوفه بأسماء لامعة، في مقدمتها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ما منح الفريق قوة فنية وخبرة كبيرة في المنافسات المحلية.

وكان إنتر ميامي قد حصد قبل ذلك درع المشجعين كأفضل فريق من حيث عدد النقاط في الموسم المنتظم بين مجموعتي الشرق والغرب، قبل أن يواصل مسيرته التصاعدية ويعتلي منصة التتويج في الموسم التالي، محققًا إنجازًا تاريخيًا للنادي الوليد.

ومع انطلاق موسم 2026، تتجه الأنظار مجددًا إلى الفريق الطامح للحفاظ على بريقه ومواصلة حصد الألقاب، في ظل طموحات جماهيره واستمرار القيادة الفنية والنجومية داخل المستطيل الأخضر.

وفي التقرير التالي من جول، نستعرض جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، وترتيبه أولًا بأول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباريات الفريق بقيادة ليونيل ميسي.

ما هو نظام الدوري الأمريكي MLS؟

تُقام منافسات الدوري الأمريكي  بمشاركة 29 فريقًا، موزعين على قسمين؛ 15 فريقًا في المنطقة الشرقية و14 في المنطقة الغربية، في نظام يوازن بين التنافس الإقليمي والسباق العام نحو اللقب.

ينافس إنتر ميامي ضمن القسم الشرقي، ويخوض خلال الموسم المنتظم 34 مباراة. ومع ختام هذه المرحلة، تتأهل الفرق السبعة الأولى مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، فيما يخوض صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقًا إضافيًا لحسم بطاقة العبور الأخيرة إلى النهائيات.

وتُقام الجولة الأولى من البلاي أوف بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بينما تُحسم الأدوار التالية — نصف النهائي والنهائي — من مباراة واحدة تُلعب على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في جدول الموسم المنتظم، ما يمنحه أفضلية تنافسية في المراحل الحاسمة.

جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1لوس أنجلوس - إنتر مياميالأحد 22 فبراير 2026
05:30 السعودية، 06:30 الإمارات		 مدرج لوس أنجلوس التذكاري
2أورلاندو سيتي - إنتر مياميالإثنين 2 مارس 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات		 إنتركو
3دي سي يونايتد - إنتر مياميالأحد 8 مارس 2026
00:30 السعودية، 01:30 الإمارات		 أم آند تي بانك
4شارلوت - إنتر مياميالأحد 15 مارس 2026
02:30 السعودية، 03:30 الإمارات		 بنك أوف امريكا
5نيويورك سيتي - إنتر مياميالأحد 22 مارس 2026
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		 يانكي
6إنتر ميامي - أوستنالأحد 5 إبريل 2026
02:30 السعودية، 03:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
7إنتر ميامي - نيويورك ريد بولزالأحد 12 إبريل 2026
02:30 السعودية، 03:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
8كولورادو - إنتر مياميالسبت 18 إبريل 2026
23:30 السعودية، 00:30 الإمارات		 إمباور فيلد
9ريال سالت ليك - إنتر مياميالخميس 23 إبريل 2026
04:30 السعودية، 05:30 الإمارات		 أمريكا فيرست فيلد
10إنتر ميامي - نيوإنجلاندالأحد 26 إبريل 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
11إنتر ميامي - أورلاندو سيتيالأحد 3 مايو 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
12تورنتو - إنتر مياميالسبت 9 مايو 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		 بي إم أو فيلد
13سينسيناتي - إنتر مياميالخميس 14 مايو 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 تي كيو إل
14إنتر ميامي - بورتلاند تمبرزالإثنين 18 مايو 2026
02:00 السعودية، 03:00 الإمارات 		 ميامي فريدوم بارك
15إنتر ميامي - فيلادلفيا يونيونالإثنين 25 مايو 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
16إنتر ميامي - شيكاغو فايرالخميس 23 يوليو 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
17مونتريال - إنتر مياميالأحد 26 يوليو 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 سابوتو
18إنتر ميامي - كولومبوس كروالأحد 2 أغسطس 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
19ناشفيل - إنتر مياميالأحد 16 أغسطس 2026
04:30 السعودية، 05:30 الإمارات		  جيوديس بارك
20فيلادلفيا يونيون - إنتر مياميالخميس 20 أغسطس 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		  سوبارو بارك
21إنتر ميامي - تورنتوالأحد 23 أغسطس 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
22إنتر ميامي - مونتريالالأحد 30 أغسطس 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
23إنتر ميامي - أتلانتا يونايتدالأحد 6 سبتمبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
24شيكاغو فاير - إنتر مياميالخميس 10 سبتمبر 2026
04:30 السعودية، 05:30 الإمارات		 سولدير فيلد
25إنتر ميامي - ناشفيل  الأحد 13 سبتمبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
26إنتر ميامي - سان دييجو الإثنين 21 سبتمبر 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
27كولومبوس كرو - إنتر مياميالإثنين 28 سبتمبر 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات		  سكوتس ميركل-جرو
28إنتر ميامي - دي سي يونايتدالأحد 11 أكتوبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
29إنتر ميامي - نيويورك سيتيالخميس 15 أكتوبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
30أتلانتا يونايتد - إنتر مياميالأحد 18 أكتوبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 مرسيدس بنز
31نيويورك ريد بولز - إنتر مياميالأحد 25 أكتوبر 2026
00:30 السعودية، 01:30 الإمارات		  ريد بول أرينا
32إنتر ميامي - سينسيناتيالخميس 29 أكتوبر 2026
03:30 السعودية، 04:30 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك
33نيو إنجلاند - إنتر مياميالإثنين 2 نوفمبر 2026
03:00 السعودية، 04:00 الإمارات		  جيليت
34إنتر ميامي - شارلوتالأحد 8 نوفمبر 2026
00:00 السعودية، 01:00 الإمارات		 ميامي فريدوم بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي على الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 - القسم الشرقي

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1أتلانتا يونايتد00000000
2مونتريال00000000
3شارلوت00000000
4شيكاغو فاير00000000
5كولومبوس كرو00000000
6دي سي يونايتد00000000
7سينسيناتي00000000
8إنتر ميامي00000000
9ناشفيل00000000
10نيو إنجلاند00000000
11نيويورك سيتي00000000
12نيويورك ريد بولز00000000
13أورلاندو سيتي00000000
14فيلادلفيا يونيون00000000
15تورونتو00000000
