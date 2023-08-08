أصبح الاهتمام بمتابعة مباريات الدوري الأمريكي "MLS" في أوجه منذ انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في فترة الانتقالات الصيفية 2023.
نظام الدوري الأمريكي "MLS" يشهد منافسة بين 29 فريقًا، مقسمة إلى مجموعتين بواقع 15 ناديًا في الشرق و14 في الغرب.
إنتر ميامي يلعب في القسم الشرقي، وبذلك فإنه يخوض 34 مباراة في الموسم المنتظم، على أن يتقدم أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى النهائيات، بينما يتأهل صاحبي المركزين الثامن والتاسع إلى التصفيات.
تُلعب الجولة الأولى من التصفيات بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بعد ذلك، تكون مباريات نصف النهائي والنهائي في مباراة واحدة على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في الموسم المنتظم.
وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023، والقنوات الناقلة لمباريات ليونيل ميسي..
جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023
خاض إنتر ميامي 22 مباراة حتى الآن في الدوري المنتظم من القسم الشرقي في الدوري الأمريكي 2023، ويتبقى له 12 مباراة حتى نهاية الموسم المنتظم.
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|21
|دي سي يونايتد - إنتر ميامي
|الأحد 9 يوليو 2023
|2-2
|Audi Field
|22
|سانت لويس سيتي - إنتر ميامي
|الأحد 16 يوليو 2023
|3-0
|CITYPARK
|23
|إنتر ميامي - شارلوت إف سي
|الإثنين 21 أغسطس 2023،
02:30 مصر والسعودية
|-
|DRV PNK Stadium
|24
|نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي
|الأحد 27 أغسطس 2023،
02:30 مصر والسعودية
|-
|Red Bull Arena
|25
|إنتر ميامي - ناشفيل
|الخميس 31 أغسطس 2023،
02:30 مصر والسعودية
|-
|DRV PNK Stadium
|26
|لوس أنجلوس إف سي - إنتر ميامي
|الإثنين 4 سبتمبر 2023،
05:00 مصر والسعودية
|-
|BMO Stadium
|27
|إنتر ميامي - سبورتينج كنساس سيتي
|الأحد 10 سبتمبر 2023،
02:30 مصر والسعودية
|-
|DRV PNK Stadium
|28
|أتالانتا يونايتد - إنتر ميامي
|الأحد 17 سبتمبر 2023،
00:00 مصر والسعودية
|-
|Mercedes-Benz Stadium
|29
|إنتر ميامي - تورنتو إف سي
|الخميس 21 سبتمبر 2023،
02:30 مصر والسعودية
|-
|DRV PNK Stadium
|30
|أورلاندو سيتي - إنتر ميامي
|الإثنين 25 سبتمبر 2023،
02:30 مصر والسعودية
|-
|Exploria Stadium
|31
|إنتر ميامي - نيويورك سيتي
|الأحد 1 أكتوبر 2023،
02:30 مصر والسعودية
|-
|DRV PNK Stadium
|32
|شيكاجو فاير - إنتر ميامي
|الخميس 5 أكتوبر 2023،
03:30 مصر والسعودية
|-
|Soldier Field
|33
|إنتر ميامي - إف سي سينسيناتي
|الأحد 8 أكتوبر 2023،
02:30 مصر والسعودية
|-
|DRV PNK Stadium
|34
|شارلوت إف سي - إنتر ميامي
|السبت 21 أكتوبر 2023،
23:00 مصر والسعودية
|-
|Bank of America Stadium
ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023 - القسم الشرقي
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|أهداف له
|أهداف عليه
|فارق الأهداف
|النقاط
|1
|إف سي سينسيناتي
|23
|15
|6
|2
|39
|15
|+14
|51
|2
|نيو إنجلاند ريفولوشن
|23
|12
|7
|4
|41
|28
|+14
|43
|3
|فيلادلفيا يونيون
|23
|12
|4
|7
|39
|26
|+13
|40
|4
|ناشفيل إس سي
|24
|11
|5
|8
|31
|22
|+9
|38
|5
|أورلاندو سيتي
|23
|10
|7
|6
|34
|28
|+6
|37
|6
|كولومبوس كرو
|23
|10
|6
|7
|45
|33
|+12
|36
|7
|أتالانتا يونايتد
|24
|9
|8
|7
|42
|39
|+3
35
|8
|شيكاجو فاير
|23
|8
|8
|7
|31
|31
|0
|32
|9
|دي سي يونايتد
|24
|8
|6
|10
|32
|34
|-2
|30
|10
|إف سي مونتريال
|23
|9
|2
|12
|22
|32
|-10
|29
|11
|نيويورك ريد بولز
|23
|6
|8
|9
|22
|26
|-4
|26
|12
|شارلوت إف سي
|23
|6
|8
|9
|30
|40
|-10
|26
|13
|نيويورك سيتي
|24
|5
|11
|8
|25
|30
|-5
|26
|14
|تورنتو إف سي
|24
|3
|10
|11
|18
|33
|-15
|19
|15
|إنتر ميامي
|22
|5
|3
|14
|22
|36
|-14
|18
ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023؟
مباريات الدوري الأمريكي، لا يتم نقلها عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط حتى الآن، ولم تعلن أي قناة حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.
كيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي على الإنترنت؟
ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.
كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.