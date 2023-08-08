تعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023، والقنوات الناقلة لفريق ليونيل ميسي..

أصبح الاهتمام بمتابعة مباريات الدوري الأمريكي "MLS" في أوجه منذ انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في فترة الانتقالات الصيفية 2023.

نظام الدوري الأمريكي "MLS" يشهد منافسة بين 29 فريقًا، مقسمة إلى مجموعتين بواقع 15 ناديًا في الشرق و14 في الغرب.

إنتر ميامي يلعب في القسم الشرقي، وبذلك فإنه يخوض 34 مباراة في الموسم المنتظم، على أن يتقدم أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى النهائيات، بينما يتأهل صاحبي المركزين الثامن والتاسع إلى التصفيات.

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تُلعب الجولة الأولى من التصفيات بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بعد ذلك، تكون مباريات نصف النهائي والنهائي في مباراة واحدة على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في الموسم المنتظم.

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023، والقنوات الناقلة لمباريات ليونيل ميسي..

جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023

خاض إنتر ميامي 22 مباراة حتى الآن في الدوري المنتظم من القسم الشرقي في الدوري الأمريكي 2023، ويتبقى له 12 مباراة حتى نهاية الموسم المنتظم.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 21 دي سي يونايتد - إنتر ميامي الأحد 9 يوليو 2023 2-2 Audi Field 22 سانت لويس سيتي - إنتر ميامي الأحد 16 يوليو 2023 3-0 CITYPARK 23 إنتر ميامي - شارلوت إف سي الإثنين 21 أغسطس 2023،

02:30 مصر والسعودية - DRV PNK Stadium 24 نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي الأحد 27 أغسطس 2023،

02:30 مصر والسعودية - Red Bull Arena 25 إنتر ميامي - ناشفيل الخميس 31 أغسطس 2023،

02:30 مصر والسعودية - DRV PNK Stadium 26 لوس أنجلوس إف سي - إنتر ميامي الإثنين 4 سبتمبر 2023،

05:00 مصر والسعودية - BMO Stadium 27 إنتر ميامي - سبورتينج كنساس سيتي الأحد 10 سبتمبر 2023،

02:30 مصر والسعودية - DRV PNK Stadium 28 أتالانتا يونايتد - إنتر ميامي الأحد 17 سبتمبر 2023،

00:00 مصر والسعودية - Mercedes-Benz Stadium 29 إنتر ميامي - تورنتو إف سي الخميس 21 سبتمبر 2023،

02:30 مصر والسعودية - DRV PNK Stadium 30 أورلاندو سيتي - إنتر ميامي الإثنين 25 سبتمبر 2023،

02:30 مصر والسعودية - Exploria Stadium 31 إنتر ميامي - نيويورك سيتي الأحد 1 أكتوبر 2023،

02:30 مصر والسعودية - DRV PNK Stadium 32 شيكاجو فاير - إنتر ميامي الخميس 5 أكتوبر 2023،

03:30 مصر والسعودية - Soldier Field 33 إنتر ميامي - إف سي سينسيناتي الأحد 8 أكتوبر 2023،

02:30 مصر والسعودية - DRV PNK Stadium 34 شارلوت إف سي - إنتر ميامي السبت 21 أكتوبر 2023،

23:00 مصر والسعودية - Bank of America Stadium

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023 - القسم الشرقي

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة أهداف له أهداف عليه فارق الأهداف النقاط 1 إف سي سينسيناتي 23 15 6 2 39 15 +14 51 2 نيو إنجلاند ريفولوشن 23 12 7 4 41 28 +14 43 3 فيلادلفيا يونيون 23 12 4 7 39 26 +13 40 4 ناشفيل إس سي 24 11 5 8 31 22 +9 38 5 أورلاندو سيتي 23 10 7 6 34 28 +6 37 6 كولومبوس كرو 23 10 6 7 45 33 +12 36 7 أتالانتا يونايتد 24 9 8 7 42 39 +3 35 8 شيكاجو فاير 23 8 8 7 31 31 0 32 9 دي سي يونايتد 24 8 6 10 32 34 -2 30 10 إف سي مونتريال 23 9 2 12 22 32 -10 29 11 نيويورك ريد بولز 23 6 8 9 22 26 -4 26 12 شارلوت إف سي 23 6 8 9 30 40 -10 26 13 نيويورك سيتي 24 5 11 8 25 30 -5 26 14 تورنتو إف سي 24 3 10 11 18 33 -15 19 15 إنتر ميامي 22 5 3 14 22 36 -14 18

ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023؟

مباريات الدوري الأمريكي، لا يتم نقلها عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط حتى الآن، ولم تعلن أي قناة حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

كيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي على الإنترنت؟

ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.