تعرف على جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة ومجموعة الفراعنة في تصفيات المونديال...

قدم منتخب المغرب مستوى مميز في بطولة كأس العالم الأخيرة، ونجح في الحصول على المركز الرابع، بعد الخسارة من كرواتيا، كأفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال.

ويستعد أسود الأطلس، لمرحلة جديدة وعينهم على مواصلة الإنجاز وخطف الأنظار في كأس العالم 2026، والبداية ستكون من التصفيات المؤهلة للمونديال القادم.

وهنا نتعرف سويًا على مواعيد مباريات منتخب المغرب في تصفيات كأس العالم 2026، كذلك مجموعة أسود الأطلس في التصفيات وأكثر.

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نظام التصفيات يشهد دخول كافة المنتخبات الأعضاء في "كاف" والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن وقوع أسود الأطلس في المجموعة الخامسة من التصفيات مع زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر، بالإضافة إلى منتخب إريتريا.