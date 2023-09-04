جدول مباريات وترتيب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 20226

أحمد الغنام
Brazil World Cup 2022(C)Getty Images
البرازيلتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالمكأس العالم

تعرف على جدول مباريات وترتيب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك..

من أجل مواصلة سجله المثالي بالظهور في كل نسخة من كأس العالم منذ انطلاق المونديال في 1930، يبدأ منتخب البرازيل مشوارًا جديدًا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل، البطل التاريخي لكأس العالم برصيد 5 ألقاب، يبحث عن تأهل شبه مضمون إلى منافسات كأس العالم 2026، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعد المنتخب البرازيلي، إلى جانب نظيره الأرجنتيني، الأقوى بالطبع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويبدو تأهلهما إلى مونديال أمريكا الشمالية شبه مضمون.

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جدول مباريات وترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وترتيب "السيليساو" في المجموعة.

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ما هو نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من مونديال 2026 إلى 48 منتخبًا، فقد ارتفع عدد منتخبات أمريكا الجنوبية التي ستحصل على مقعد مباشر للتأهل إلى المونديال إلى 6 منتخبات، فيما سيحصل منتخب على مقعد في الملحق العالمي.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أرسل طلبًا إلى "فيفا" في أغسطس 2022 لعدم تغيير نظام التصفيات في القارة المعمول به منذ 1998، وهو الطلب الذي استجاب له الاتحاد الدولي.

وبذلك، فإن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ستقام بنظام مجموعة واحدة تضم 10 منتخبات تخوض فيما بينها مباريات ذهاب وعودة.

وتتأهل المنتخبات صاحبة أول ستة مراكز في نهاية التصفيات مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما سيحصل المنتخب صاحب المركز السابع على مقعد في الملحق العالمي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تملك شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنك مشاهدة مباريات البرازيل في تصفيات مونديال 2026 عبر الشبكة القطرية.

جدول مباريات البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
البرازيل - بوليفياالسبت 9 سبتمبر 2023،
03:45 السعودية ومصر		-مانجويراو
بيرو - البرازيلالأربعاء 13 سبتمبر 2023،
05:00 السعودية ومصر		-ملعب ليما الوطني
البرازيل - فنزويلاالجمعة 13 أكتوبر 2023،
03:30 السعودية ومصر		-أرينا بنتانال
أوروجواي - البرازيلالأربعاء 18 أكتوبر 2023،
03:00 السعودية ومصر		-سنتيناريو
كولومبيا - البرازيلالأربعاء 15 نوفمبر 2023،
23:00 السعودية ومصر		-ميتروبوليتانو
البرازيل - الأرجنتينالثلاثاء 21 نوفمبر 2023
23:00 السعودية ومصر		-لم يحدد
البرازيل - الإكوادورالخميس 5 سبتمبر 2024،
23:00 السعودية ومصر		-لم يحدد
باراجواي - البرازيلالثلاثاء 10 سبتمبر 2024،
23:00 السعودية ومصر		-لم يحدد
تشيلي - البرازيلالخميس 10 أكتوبر 2024،
23:00 السعودية ومصر		-لم يحدد
البرازيل - بيرو15 أكتوبر 2024-لم يحدد
فنزويلا - البرازيل14 نوفمبر 2024-لم يحدد
البرازيل - أوروجواي19 نوفمبر 2024-لم يحدد
البرازيل - كولومبيا20 مارس 2025- لم يحدد
الأرجنتين - البرازيل25 مارس 2025-لم يحدد
الإكوادور - البرازيل4 يونيو 2025-لم يحدد
البرازيل - باراجواي9 يونيو 2025-لم يحدد
البرازيل - تشيلي9 سبتمبر 2025-لم يحدد
بوليفيا - البرازيل14 سبتمبر 2025-لم يحدد

ترتيب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةأهداف لهأهداف عليهفارق الأهدافالنقاط
1البرازيل00000000
2الأرجنتين00000000
3بوليفيا00000000
4تشيلي00000000
5كولومبيا00000000
6باراجواي00000000
7أوروجواي00000000
8بيرو00000000
9فنزويلا00000000
10الإكوادور0000000-3

*تم خصم 3 نقاط من منتخب الإكوادور بسبب قضية تزوير وثائق ميلاد اللاعب بايرون كاستيلو في تصفيات كأس العالم 2022.

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