جدول مباريات وترتيب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 20226

أحمد الغنام
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الأرجنتينتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالمكأس العالم

تعرف على جدول مباريات وترتيب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك..

يبدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بعد أقل من عام على الظفر باللقب الغالي في مونديال قطر، وذلك حين يستهل مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب الأرجنتين، الذي تمكن من حصد كأس العالم في ثلاث مناسبات، يبحث عن تأهل شبه مضمون إلى منافسات كأس العالم 2026، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في رقصة "تانجو" أخيرة لقائده ليونيل ميسي.

ويعد المنتخب الأرجنتيني، إلى جانب نظيره البرازيلي، الأقوى بالطبع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويبدو تأهلهما إلى مونديال أمريكا الشمالية شبه مضمون.

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جدول مباريات وترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات منتخب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وترتيب "السيليساو" في المجموعة.

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ما هو نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من مونديال 2026 إلى 48 منتخبًا، فقد ارتفع عدد منتخبات أمريكا الجنوبية التي ستحصل على مقعد مباشر للتأهل إلى المونديال إلى 6 منتخبات، فيما سيحصل منتخب على مقعد في الملحق العالمي.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أرسل طلبًا إلى "فيفا" في أغسطس 2022 لعدم تغيير نظام التصفيات في القارة المعمول به منذ 1998، وهو الطلب الذي استجاب له الاتحاد الدولي.

وبذلك، فإن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ستقام بنظام مجموعة واحدة تضم 10 منتخبات تخوض فيما بينها مباريات ذهاب وعودة.

وتتأهل المنتخبات صاحبة أول ستة مراكز في نهاية التصفيات مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما سيحصل المنتخب صاحب المركز السابع على مقعد في الملحق العالمي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تملك شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنك مشاهدة مباريات الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026 عبر الشبكة القطرية.

جدول مباريات الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الأرجنتين - الإكوادورالجمعة 8 سبتمبر 2023،
03:00 السعودية ومصر		-مونومنتال
بوليفيا - الأرجنتينالثلاثاء 12 سبتمبر 2023،
23:00 السعودية ومصر		-هيرناندو سيليس
الأرجنتين - باراجوايالجمعة 13 أكتوبر 2023،
03:00 السعودية ومصر		-مونومنتال
بيرو - الأرجنتينالأربعاء 18 أكتوبر 2023،
05:00 السعودية ومصر		-ملعب ليما الوطني
الأرجنتين - أوروجوايالخميس 16 نوفمبر 2023،
23:00 السعودية ومصر		-لم يحدد
البرازيل - الأرجنتينالثلاثاء 21 نوفمبر 2023
23:00 السعودية ومصر		-لم يحدد
الأرجنتين - تشيليالخميس 5 سبتمبر 2024،
23:00 السعودية ومصر		-لم يحدد
كولومبيا - الأرجنتينالثلاثاء 10 سبتمبر 2024،
23:00 السعودية ومصر		-لم يحدد
فنزويلا - الأرجنتينالخميس 10 أكتوبر 2024،
23:00 السعودية ومصر		-لم يحدد
الأرجنتين - بوليفيا15 أكتوبر 2024-لم يحدد
باراجواي - الأرجنتين14 نوفمبر 2024-لم يحدد
الأرجنتين - بيرو19 نوفمبر 2024-لم يحدد
أوروجواي - الأرجنتين20 مارس 2025- لم يحدد
الأرجنتين - البرازيل25 مارس 2025-لم يحدد
تشيلي - الأرجنتين4 يونيو 2025-لم يحدد
الأرجنتين - كولومبيا9 يونيو 2025-لم يحدد
الأرجنتين - فنزويلا9 سبتمبر 2025-لم يحدد
الإكوادور - الأرجنتين14 سبتمبر 2025-لم يحدد

ترتيب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةأهداف لهأهداف عليهفارق الأهدافالنقاط
1الأرجنتين00000000
2البرازيل00000000
3بوليفيا00000000
4تشيلي00000000
5كولومبيا00000000
6باراجواي00000000
7أوروجواي00000000
8بيرو00000000
9فنزويلا00000000
10الإكوادور0000000-3

*تم خصم 3 نقاط من منتخب الإكوادور بسبب قضية تزوير وثائق ميلاد اللاعب بايرون كاستيلو في تصفيات كأس العالم 2022.

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