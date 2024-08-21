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أحمد مجدي

جدول مباريات نيوم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعودي

تعرف على جدول مباريات نيوم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025 والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2024-2025 والذي انطلق يوم الإثنين 19 أغسطس.

فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي القادسية، وصعد لدوري روشن رفقة العروبة والخلود، فيما هبط الحزم وأبها والطائي من دوري روشن.

من بين الأهم على مستوى الفرق في دوري يلو هذا الموسم هو فريق نيوم، الذي كون ترسانة من النجوم ليحقق الصعود في الموسم المقبل إلى دوري روشن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير من موقع جول، سنتعرف على جدول وترتيب مباريات فريق نيوم في دوري يلو السعودي 2024-2025..

جدول مباريات نيوم في دوري يلو السعودي 2024-2025

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
أبها - نيومالأربعاء 21 أغسطس 2024،
19:10 السعودية ومصر		2-0استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
نيوم - الجندلالثلاثاء 27 أغسطس 2024،
20:50 السعودية ومصر		-استاد مدينة الملك خالد الرياضية
الجبيل - نيومالأحد 1 سبتمبر 2024
18:40 السعودية ومصر		-ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية
نيوم - العينالثلاثاء 17 سبتمبر 2024،
20:30 السعودية ومصر		-استاد مدينة الملك خالد الرياضية
النجمة - نيومالثلاثاء 1 أكتوبر 2024،
20:15 السعودية ومصر		-ملعب إدارة التعليم
نيوم - الحزمالسبت 5 أكتوبر 2024،
18:50 السعودية ومصر		-استاد مدينة الملك خالد الرياضية
الصفا - نيومالإثنين 21 أكتوبر 2024،
17:45 السعودية ومصر		-ملعب نادي الصفا
نيوم - أحدالإثنين 28 أكتوبر 2024،
15:50 السعودية ومصر		-استاد مدينة الملك خالد الرياضية
الجبلين - نيومالثلاثاء 5 نوفمبر 2024
15:25 السعودية، 14:25 مصر		-استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
الطائي - نيومالأحد 10 نوفمبر 2024
18:10 السعودية، 17:10 مصر		-استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
نيوم - الباطنالثلاثاء 26 نوفمبر 2024
15:40 مصر، 14:40 السعودية		-استاد مدينة الملك خالد الرياضية
البكيرية - نيومالأربعاء 4 ديسمبر 2024
17:50 السعودية، 16:50 مصر		-ملعب نادي البكيرية
نيوم - العربيالثلاثاء 10 ديسمبر 2024
15:40 السعودية، 14:40 مصر		-استاد مدينة الملك خالد الرياضية
نيوم - جدةالإثنين 16 ديسمبر 2024
15:45 السعودية، 14:45 مصر		-استاد مدينة الملك خالد الرياضية
الفيصلي - نيومالإثنين 6 يناير 2025
15:25 السعودية، 14:25 مصر		-المجمعة
نيوم - العدالةالسبت 11 يناير 2025
15:55 السعودية، 14:55 مصر		-استاد مدينة الملك خالد الرياضية
الزلفي - نيومالخميس 16 يناير 2025
15:30 السعودية، 14:30 مصر		-ملعب نادي الزلفي

ما القنوات الناقلة لمباريات نيوم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة.

ترتيب نيوم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025: بداية رائعة

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1النجمة110030+33
2نيوم110020+23
3العدالة110020+23
4جدة110010+13
5الفيصلي110010+13
6الصفا110010+13
7العين10101101
8الباطن10101101
9الحزم10101101
10أحد10101101
11الزلفي10100001
12العربي10100001
13الجبلين100101-10
14الجبيل100101-10
15الجندل100101-10
16البكيرية100102-20
17أبها100102-20
18الطائي100103-30
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