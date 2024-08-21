تعرف على جدول مباريات نيوم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025 والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2024-2025 والذي انطلق يوم الإثنين 19 أغسطس.

فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي القادسية، وصعد لدوري روشن رفقة العروبة والخلود، فيما هبط الحزم وأبها والطائي من دوري روشن.

من بين الأهم على مستوى الفرق في دوري يلو هذا الموسم هو فريق نيوم، الذي كون ترسانة من النجوم ليحقق الصعود في الموسم المقبل إلى دوري روشن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير من موقع جول، سنتعرف على جدول وترتيب مباريات فريق نيوم في دوري يلو السعودي 2024-2025..

جدول مباريات نيوم في دوري يلو السعودي 2024-2025

المباراة الموعد النتيجة الملعب أبها - نيوم الأربعاء 21 أغسطس 2024،

19:10 السعودية ومصر 2-0 استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية نيوم - الجندل الثلاثاء 27 أغسطس 2024،

20:50 السعودية ومصر - استاد مدينة الملك خالد الرياضية الجبيل - نيوم الأحد 1 سبتمبر 2024

18:40 السعودية ومصر - ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية نيوم - العين الثلاثاء 17 سبتمبر 2024،

20:30 السعودية ومصر - استاد مدينة الملك خالد الرياضية النجمة - نيوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024،

20:15 السعودية ومصر - ملعب إدارة التعليم نيوم - الحزم السبت 5 أكتوبر 2024،

18:50 السعودية ومصر - استاد مدينة الملك خالد الرياضية الصفا - نيوم الإثنين 21 أكتوبر 2024،

17:45 السعودية ومصر - ملعب نادي الصفا نيوم - أحد الإثنين 28 أكتوبر 2024،

15:50 السعودية ومصر - استاد مدينة الملك خالد الرياضية الجبلين - نيوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

15:25 السعودية، 14:25 مصر - استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الطائي - نيوم الأحد 10 نوفمبر 2024

18:10 السعودية، 17:10 مصر - استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي نيوم - الباطن الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

15:40 مصر، 14:40 السعودية - استاد مدينة الملك خالد الرياضية البكيرية - نيوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

17:50 السعودية، 16:50 مصر - ملعب نادي البكيرية نيوم - العربي الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

15:40 السعودية، 14:40 مصر - استاد مدينة الملك خالد الرياضية نيوم - جدة الإثنين 16 ديسمبر 2024

15:45 السعودية، 14:45 مصر - استاد مدينة الملك خالد الرياضية الفيصلي - نيوم الإثنين 6 يناير 2025

15:25 السعودية، 14:25 مصر - المجمعة نيوم - العدالة السبت 11 يناير 2025

15:55 السعودية، 14:55 مصر - استاد مدينة الملك خالد الرياضية الزلفي - نيوم الخميس 16 يناير 2025

15:30 السعودية، 14:30 مصر - ملعب نادي الزلفي

ما القنوات الناقلة لمباريات نيوم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة.

ترتيب نيوم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025: بداية رائعة