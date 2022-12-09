جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور نصف النهائي لمنافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، والقنوات الناقلة في الشرق الأوسط..

يتزايد حماس عشاق كرة القدم في كافة الأرجاء لبطولة كأس العالم 2022، وهي النسخة التي حملت في طياتها حتى الآن الكثير من الإثارة والحماس.

ومع اقترابنا من خط النهاية للمونديال، تزداد الإثارة في الأمتار الأخيرة من المارثون الكروي، بوصولنا إلى نصف النهائي، فقط أربعة منتخبات واحد منهم سيعانق الذهب في النهاية ويصبح بطل العالم لأربعة سنوات.

ومع نهاية دور ربع النهائي، ارتفع التنافس في البطولة بمباريات من العيار الثقيل، ليستمر المشوار حتى النهاية ومعانقة اللقب الغالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف النهائي من كأس العالم 2022؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لنصف نهائي كأس العالم:

المنتخب الأرجنتين كرواتيا

جدول مباريات كأس العالم 2022 - نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - كرواتيا الثلاثاء 13 ديسمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر - استاد لوسيل الفائز من (المغرب والبرتغال) - الفائز من (إنجلترا وفرنسا) الأربعاء 14 ديسمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر - البيت