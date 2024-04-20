جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات نصف النهائي من منافسات موسم 2023-2024 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة...

وصلنا إلى الأمتار الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ومع نهاية دور ربع النهائي وانطلاق مباريات المربع الذهبي من المنتظر أن تزداد الإثارة والحماس في المباريات.

وشهدنا في ربع النهائي مباريات قوية ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة، فقد حسم ريال مدريد مقعده في المربع الذهبي، على حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وقلب باريس سان جيرمان النتيجة على برشلونة وخطف منه بطاقة الصعود.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أسفرت عن عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، قبل المرحلة الأخيرة من البطولة والتي يستضيفها ملعب ويمبلي.

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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-24 - نصف النهائي

المباراة نتيجة الذهاب موعد الإياب النتيجة بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان الأربعاء 1 مايو 2024،

22:00 السعودية ومصر الثلاثاء 7 مايو 2024،

22:00 السعودية ومصر - بايرن ميونخ - ريال مدريد الثلاثاء 30 أبريل 2024،

22:00 السعودية ومصر الأربعاء 8 مايو 2024،

22:00 السعودية ومصر -

ما القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS 1 وكذلك beIN SPORTS 2.

هواة البث المباشرة يمكنهم مشاهدة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD.

ما موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2023-24 نهاية شهر أبريل الجاري.

وتقام مباريات الذهاب يومي الثلاثاء 30 أبريل، والأربعاء 1 مايو، على أن تكون مباريات الإياب يومي 7و8 مايو.