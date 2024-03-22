جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024...

وصلنا إلى المراحل الأخيرة من دوري أبطال آسيا، والذي شهد العديد من المباريات القوية والمثيرة، وبقي القليل لمعرفة البطل الجديد للقارة.

وحجز الهلال مقعده في نصف نهائي البطولة عن منطقة الغرب مع العين الإماراتي، ووصل أولسان هيونداي مع يوكوهاما إلى الدور ذاته عن منطقة الشرق.

ونتعرف في التقرير التالي من جول على جدول مباريات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباريات..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024 - منطقة الغرب

المباراة موعد / نتيجة الذهاب موعد / نتيجة الإياب النتيجة الهلال - العين الثلاثاء 16 إبريل 2024 الثلاثاء 23 إبريل 2024 -

مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024 - منطقة الشرق

المباراة موعد / نتيجة الذهاب موعد/نتيجة الإياب النتيجة أوسان هيونداي - يوكوهاما مارينوس الثلاثاء 16 إبريل 2024 الثلاثاء 23 إبريل 2024 -

ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات فيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

ما موعد نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

يقام دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 يوم 16 أبريل 2024، وذلك فيما يتعلق بمباريات الذهاب.

أما الإياب فسوف يكون يوم 23 أبريل من العام ذاته.