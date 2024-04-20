جدول مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات نصف النهائي من منافسات موسم 2023-2024 من بطولة الدوري الأوروبي، والقنوات الناقلة...

وصلنا إلى الأمتار الأخيرة من الدوري الأوروبي 2023-2024، ومع نهاية دور ربع النهائي وانطلاق مباريات المربع الذهبي من المنتظر أن تزداد الإثارة والحماس في المباريات.

وشهدنا في ربع النهائي مباريات قوية ومثيرة على رأسها القمة الإيطالية بين روما وميلان، وخروج ليفربول من المسابقة على يد أتالانتا.

قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي أسفرت عن عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، قبل المرحلة الأخيرة من البطولة.

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جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-24 - نصف النهائي

المباراة نتيجة الذهاب موعد الإياب النتيجة أتالانتا - مارسيليا الخميس 2 مايو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الخميس 9 مايو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - روما - باير ليفركوزن الخميس 2 مايو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الخميس 9 مايو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية -

ما القنوات الناقلة للدوري الأوروبي 2023-2024؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS 1 وكذلك beIN SPORTS 2.

هواة البث المباشرة يمكنهم مشاهدة الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر تطبيق TOD.

ما موعد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي 2023-24 خلال شهر مايو القادم.

وتقام مباريات الذهاب يوم الخميس 2 مايو، على أن تكون مباريات الإياب يوم 9 من الشهر ذاته.