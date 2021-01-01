جدول مباريات منتخب السعودية، مصر وباقي المنتخبات العربية مارس 2021
عودة مرة أخرى إلى التوقفات الدولية، حيث تنشط منتخبات كرة القدم، وسيكون أمام المنتخبات العربية جولة دولية مليئة بالمباريات المهمة والحاسمة على مختلف الأصعدة.
منتخب السعودية سيكون على موعد مع أول توقف دولي منذ ما يزيد عن سنة، إذ حرم فيروس كورونا الأخضر وكل المنتخبات الآسيوية من التجمع بتأجيل كافة المباريات الرسمية.
سيلعب منتخب السعودية مباراة ودية وكذلك مباراة على صعيد تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، الأمر نفسه لكل المنتخبات العربية المنتمية للقارة الصفراء.
أما منتخب مصر، فيستعد لاستكمال تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمباراتين للحسم، والأمر نفسه ينطبق على جميع منتخبات القارة السمراء.
الآن نتعرف سويًا على مباريات المنتخبات العربية في التوقف الدولي مارس 2021.
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جدول مباريات منتخب السعودية في التوقف الدولي مارس 2021
يلعب المنتخب السعودي مباراة ودية استعدادية مع نظيره الكويت، ثم يستضيف منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2022.
|
المباراة
|
الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|
السعودية - الكويت
|الخميس 25 مارس 2021،
12 شعبان 1442،
20:30 السعودية، 19:30 مصر
|KSA SPORTS HD
|مرسول بارك
|السعودية - فلسطين
|الثلاثاء 30 مارس 2021،
17 شعبان 1442،
20:30 السعودية، 19:30 مصر
|KSA SPORTS HD
|مرسول بارك
جدول مباريات منتخب مصر في التوقف الدولي مارس 2021
يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكيني خارج الديار، ثم يستضيف بالعاصمة القاهرة نظيره منتخب جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
|
المباراة
|
الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|
كينيا - مصر
|الخميس 25 مارس 2021،
12 شعبان 1442،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD
|موي الدولي
|مصر - جزر القمر
|الإثنين 29 مارس 2021،
16 شعبان 1442،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD
|القاهرة الدولي
جدول مباريات المنتخبات العربية في التوقف الدولي مارس 2021
يلعب منتخبات الجزائر والمغرب وتونس وليبيا مباراتين لكل منهما على صعيد تصفيات كأس الأمم الإفريقية في هذا التوقف الدولي.
فيما تلعب المنتخبات العربية الآسيوية عددًا من المباريات الودية.
|
المباراة
|
الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الأردن - عمان
|السبت 20 مارس 2021،
7 شعبان 1442،
16:45 الأردن، 17:45 عمان
|الرياضية الأردنية
|مكتوم بن راشد
|قطر - لوكسمبورج
|الأربعاء 24 مارس 2021،
11 شعبان 1442،
20:00 قطر والسعودية
|beIN Sports HD
|ناجيردي شتاديون
|
زامبيا - الجزائر
|الخميس 25 مارس 2021،
12 شعبان 1442،
20:00 الجزائر، 21:00 مصر
|beIN Sports HD
|الأبطال الوطني
|ليبيا - تونس
|الخميس 25 مارس 2021،
12 شعبان 1442،
20:00 تونس، 21:00 ليبيا
|beIN Sports HD
|شهداء بنينا
|موريتانيا - المغرب
|الجمعة 26 مارس 2021،
13 شعبان 1442،
20:00 المغرب، 21:00 مصر
|beIN Sports HD
|شيخا ولد بيديا
|قطر - أذربيجان
|السبت 27 مارس 2021،
14 شعبان 1442،
20:00 قطر والسعودية
|beIN Sports HD
|ناجيردي شتاديون
|الهند - الإمارات
|الأحد 28 مارس 2021،
15 شعبان 1442،
16:30 الإمارات، 15:30 السعودية
|أبو ظبي الرياضية
|لم يحدد بعد
|تونس - غينيا الاستوائية
|الأحد 28 مارس 2021،
15 شعبان 1442،
14:00 تونس، 15:00 مصر
|beIN Sports HD
|رادس
|الجزائر - بوتسوانا
|الإثنين 29 مارس 2021،
16 شعبان 1442،
20:00 الجزائر، 21:00 مصر
|beIN Sports HD
|البليدة
|جمهورية أيرلندا - قطر
|الثلاثاء 30 مارس 2021،
17 شعبان 1442،
22:30 قطر والسعودية
|beIN Sports HD
|ناجريدي شتاديون
|المغرب - بوروندي
|الثلاثاء 30 مارس 2021،
17 شعبان 1442،
20:00 المغرب، 21:00 مصر
|beIN Sports HD
|مولاي عبد الله