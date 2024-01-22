جدول مباريات ومجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 وما هي مجموعة الفراعنة في الحدث القاري الأبرز؟

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مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في كوت ديفوار.

منتخب مصر هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو أكثر من حقق اللقب برصيد 7 مرات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

ما هي مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

وقعت مصر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبها كلًا من:- غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كاب فيردي 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 مصر 3 0 3 0 6 6 0 3 3 غانا 3 0 2 1 6 5 -1 2 4 موزمبيق 3 0 2 1 4 7 -3 2

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

وسوف يتم بث المباريات عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON بجانب مشاهد البطولة عبر تطبيق TOD TV.

جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 - دور الـ 16

المباراة الموعد النتيجة الملعب مصر - وصيف المجموعة السادسة الأحد 28 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب - لوران بوكو

جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب مصر - موزمبيق الأحد 14 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب 2-2 فيليكس هوفويت-بواني مصر - غانا الخميس 18 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب 2-2 فيليكس هوفويت-بواني كاب فيردي - مصر الإثنين 22 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب 2-2 فيليكس هوفويت-بواني

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