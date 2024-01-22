جدول مباريات ومجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Mohamed Salah Africa Cup of Nations trophy EgyptGetty
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تعرف على جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 وما هي مجموعة الفراعنة في الحدث القاري الأبرز؟

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مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في كوت ديفوار.

منتخب مصر هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو أكثر من حقق اللقب برصيد 7 مرات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

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ما هي مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

وقعت مصر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبها كلًا من:- غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1كاب فيردي321073+47
2مصر30306603
3غانا302165-12
4موزمبيق302147-32

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

وسوف يتم بث المباريات عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON بجانب مشاهد البطولة عبر تطبيق TOD TV.

جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 - دور الـ 16

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
مصر - وصيف المجموعة السادسةالأحد 28 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب 		-لوران بوكو

جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
مصر - موزمبيقالأحد 14 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		2-2فيليكس هوفويت-بواني
مصر - غاناالخميس 18 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		2-2فيليكس هوفويت-بواني
كاب فيردي - مصرالإثنين 22 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		2-2فيليكس هوفويت-بواني

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