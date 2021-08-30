جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
يحظى المنتخب المصري بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو الأكثر فوزًا بكأس أمم إفريقيا حيث رفع الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.
لكن لا يتمتع الفراعنة بهذا النجاح الكبير على صعيد تصفيات كأس العالم، فعدد مشاركاتهم مقارنةً بالمنتخبات الكبرى في القارة السمراء قليل نسبيًا، حيث وصل منتخب مصر للمونديال 3 مراتٍ فقط في تاريخه.
تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، ويسعى بطل كأس أمم إفريقيا اتاريخي للوصول للمونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.
اختيارات المحررين
هل يشارك صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟
وهنا نتعرف سويًا على مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، كذلك مجموعة الفراعنة في التصفيات وأكثر.
جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|مصر - أنجولا
|الأربعاء 1 سبتمبر 2021،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ستاد الدفاع الجوي
|الجابون - مصر
|الأحد 5 سبتمبر 2021،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ستاد فرانسفيلي
|مصر - ليبيا
|6 - 9 أكتوبر 2021
|-
|ليبيا - مصر
|10 - 12 أكتوبر 2021
|-
|أنجولا - مصر
|11 - 13 نوفمبر 2021
|-
|مصر - الجابون
|14 - 16 نوفمبر 2021
|-
ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟
حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، وقد أعلنت عن الخبر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
هذه ليست الطريقة الوحيدة، فالحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على يوتيوب سيقوم ببث المباريات مجانًا، كذلك يمكنك مشاهدة مباريات منتخب مصر عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.
ما هي مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟
أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا.
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|مصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الجابون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|ليبيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|أنجولا
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي قائمة منتخب مصر 2021؟
رغم الأزمة القائمة بخصوص انضمام محمد صلاح ومحمد النني لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، إلا أن المدرب حسام البدري قام بوضع الثنائي في القائمة، أملاً في اللحاق بالمباراة الثانية كما تحدث في مؤتمره الصحفي.
|المركز
|اللاعب
|الفريق
|حراسة المرمى
|محمد الشناوي
|الأهلي
|حراسة المرمى
|الهاني سليمان
|سموحة
|حراسة المرمى
|محمد أبوجبل
|الزمالك
|الدفاع
|باهر المحمدي
|الإسماعيلي
|الدفاع
|عمر جابر
|بيراميدز
|الدفاع
|أيمن أشرف
|الأهلي
|الدفاع
|أكرم توفيق
|الأهلي
|الدفاع
|محمد عبد الشافي
|الزمالك
|الدفاع
|أحمد فتوح
|الزمالك
|الدفاع
|أحمد حجازي
|الاتحاد السعودي
|الدفاع
|محمود حمدي الونش
|الزمالك
|الدفاع
|علي جبر
|بيراميدز
|الوسط
|طارق حامد
|الزمالك
|الوسط
|عمرو السولية
|الأهلي
|الوسط
|حمدي فتحي
|الأهلي
|الوسط
|حسين الشحات
|الأهلي
|الوسط
|أحمد سيد زيزو
|الزمالك
|الوسط
|مصطفى فتحي
|الزمالك
|الوسط
|رمضان صبحي
|بيراميدز
|الوسط
|عبد الله السعيد
|بيراميدز
|الوسط
|محمد مجدي أفشة
|الأهلي
|الوسط
|محمد النني
|آرسنال
|الهجوم
|صلاح محسن
|الأهلي
|الهجوم
|محمد شريف
|الأهلي
|الهجوم
|أحمد حسن كوكا
|أولمبياكوس
|الهجوم
|محمد صلاح
|ليفربول