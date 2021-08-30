تعرف على جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة ومجموعة الفراعنة في تصفيات المونديال، وما هي قائمة المنتخب في سبتمبر 2021؟

يحظى المنتخب المصري بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو الأكثر فوزًا بكأس أمم إفريقيا حيث رفع الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

لكن لا يتمتع الفراعنة بهذا النجاح الكبير على صعيد تصفيات كأس العالم، فعدد مشاركاتهم مقارنةً بالمنتخبات الكبرى في القارة السمراء قليل نسبيًا، حيث وصل منتخب مصر للمونديال 3 مراتٍ فقط في تاريخه.

تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، ويسعى بطل كأس أمم إفريقيا اتاريخي للوصول للمونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

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وهنا نتعرف سويًا على مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، كذلك مجموعة الفراعنة في التصفيات وأكثر.

جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022

المباراة الموعد الملعب مصر - أنجولا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد الدفاع الجوي الجابون - مصر الأحد 5 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد فرانسفيلي مصر - ليبيا 6 - 9 أكتوبر 2021 - ليبيا - مصر 10 - 12 أكتوبر 2021 - أنجولا - مصر 11 - 13 نوفمبر 2021 - مصر - الجابون 14 - 16 نوفمبر 2021 -

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، وقد أعلنت عن الخبر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

هذه ليست الطريقة الوحيدة، فالحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على يوتيوب سيقوم ببث المباريات مجانًا، كذلك يمكنك مشاهدة مباريات منتخب مصر عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس . #ONTime_Sports pic.twitter.com/nWgvhAiuSl — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 30, 2021

ما هي مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 2 0 0 0 0 0

ما هي قائمة منتخب مصر 2021؟

رغم الأزمة القائمة بخصوص انضمام محمد صلاح ومحمد النني لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، إلا أن المدرب حسام البدري قام بوضع الثنائي في القائمة، أملاً في اللحاق بالمباراة الثانية كما تحدث في مؤتمره الصحفي.