تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والترتيب..

نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا وذلك في الموسم الجاري 2024-2025، وعيون جماهير مانشستر سيتي منصبة على العودة لمنصات التتويج التي كان عليها الفريق فقط بطلًا لأوروبا الموسم قبل الماضي.

مانشستر سيتي بنظام قرعة البطولة الجديد، وجد نفسه أمام خصوم يعرفهم جيدًا خلال السنوات الأخيرة ويعرف قيمتهم جيدًا هم كل من إنتر ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

هذا بالإضافة إلى مواجهات أخرى قوية تنتظر بايرن أمام كل من سبورتينج لشبونة وفينورد وسبارتا براجا وسلوفان براتيسلافا وكلوب بروج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات وترتيب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ترتيب مانشستر سيتي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 6 إنتر ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 7 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 8 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 9 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 10 باير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 11 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 12 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 13 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 14 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 15 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 16 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0 17 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 18 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 19 فينورد 0 0 0 0 0 0 0 0 20 سبورتنج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 21 أيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0 22 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 24 ليل 0 0 0 0 0 0 0 0 25 النجم الأحمر 0 0 0 0 0 0 0 0 26 يونج بويز 0 0 0 0 0 0 0 0 27 سيلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0 28 سلوفان براتيسلافا 0 0 0 0 0 0 0 0 29 موناكو 0 0 0 0 0 0 0 0 30 سبارتا براج 0 0 0 0 0 0 0 0 31 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 32 بولونيا 0 0 0 0 0 0 0 0 33 جيرونا 0 0 0 0 0 0 0 0 34 شتوتجارت 0 0 0 0 0 0 0 0 35 شتورم جراتس 0 0 0 0 0 0 0 0 36 ستاد بريست 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الدور الأول

المباراة الموعد النتيجة الملعب مانشستر سيتي - إنتر الأربعاء 18 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية - الاتحاد سلوفان براتيسلافا - مانشستر سيتي الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - تيهيلني بولي مانشستر سيتي - سبارتا براج الأربعاء 23 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - الاتحاد سبورتنج لشبونة - مانشستر سيتي الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - جوزيه ألفالادي مانشستر سيتي- فينورد الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - الاتحاد يوفنتوس - مانشستر سيتي الأربعاء 11 ديسمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - أليانز تورينو باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي الاربعاء 22 يناير 2025 22:00 السعودية، 21:00 مصر - حديقة الأمراء مانشستر سيتي - كلوب بروج الأربعاء 29 يناير 2025 22:00 السعودية، 21:00 مصر - الاتحاد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، يمكنك مشاهدة خدمة البث المباشر أيضًا عبر تطبيق TOD.