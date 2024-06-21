جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 المجموعات، الطريق للنهائي والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2024، الموعد، المدن المستضيفة، النظام وجدول المباريات والمجموعات

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، في النسخة الجديدة التي ينتظر أن تحفل بالعديد من التفاصيل المثيرة والرائعة.

وتعد تلك النسخة هي الأولى التي يقرر "كونميبول" فيها إقامة البطولة كل 4 أعوام زوجية، بدءًا من نسخة 2020، لتكون النسخة الحالية في 2024.

البطولة الماضية عام 2021 والتي كانت نسخة استثنائية، استضافتها البرازيل بعد أن كان مقررًا أن تستضاف في كولومبيا والأرجنتين، لكن الظروف السياسية في كولومبيا وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين جعل البطولة تتحول إلى البرازيل.

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إلا أن كل هذا لم يمنع الأرجنتين من التتويج باللقب في قلب "ماراكانا" وأمام البرازيل في النهائي بالذات بهدف أنخيل دي ماريا الذي لا ينساه أنصار التانجو.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص النسخة المنتظرة والجديدة كلياً من بطولة كوبا أمريكا.

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ما موعد بطولة كوبا أمريكا 2024؟

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إقامة البطولة في الفترة بين 21 يونيو - 15 يوليو 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة الموعد البلد المستضيف كوبا أمريكا 2024 21 يونيو إلى 15 يوليو 2024 الولايات المتحدة الأمريكية

ما نظام بطولة كوبا أمريكا 2024؟

يشارك في تلك البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

يتلاقى متصدر المجموعة الأولى ووصيفها مع وصيف المجموعة الثانية ومتصدرها على الترتيب في أول مسار، ثم المسار الثاني بين متصدر ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة.

يتلاقى الفائزان من أول مسار في أول مباراة لنصف النهائي، ثم الفائزين من ثاني مسار في ثاني مباراة لنصف النهائي، ثم يتلاقى الفائزان في نصف النهائي بالمباراة النهائية التي تقام يوم 15 يوليو 2024.

لكن قبل النهائي، سيتلاقى الفريقان الخاسران في نصف النهائي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك يوم 14 يوليو 2024.

جدول مواعيد بطولة كوبا أمريكا 2024

موعد المباريات المجموعات 21 يونيو - 3 يوليو 2024 ربع النهائي 5-7 يوليو 2024 نصف النهائي 10-11 يوليو 2024 مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 14 يوليو 2024 النهائي 15 يوليو 2024

أين تقام بطولة كوبا أمريكا 2024؟ وما الملاعب المستضيفة؟

البطولة يستضيفها 14 ملعبًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو العدد الأكبر من الملاعب الذي يستضيف مباريات نسخة واحدة في تاريخ البطولة..

وتأتي الملاعب المستضيفة وسعتها على النحو التالي:-

الملعب السعة آيه تي آند تي 80000 متفرج مرسيدس بنز 71000 متفرج كيو 2 20738 متفرجًا بانك أوف أمريكا 74867 متفرجًا ميتلايف 82566 متفرجًا آن آر جي 72220 متفرجًا سوفي 70240 متفرجًا ليفايز 68500 متفرجًا ستايت فارم 63400 متفرجًا ألجيانت 61000 متفرجًا آرو هيد 76416 متفرجًا تشيلدرينز ميرسي بارك 18467 متفرجًا هارد روك 64767 متفرجًا إكسبلوريا 25500 متفرجًا

ما القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2024؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس نقل البطولة في السنوات الماضية، ولكنها لم تحصل على الحقوق حتى الآن.

وانطلقت البطولة دون إعلان أي قناة نقلها عبر الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأرجنتين 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 بيرو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تشيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كندا 1 0 0 1 0 2 -2 0

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - كندا الجمعة 21 يونيو 2024

03:00 مصر والسعودية 0-2 مرسيدس بينز بيرو - تشيلي السبت 22 يونيو 2024

03:00 مصر والسعودية - آيه تي أند تي بيرو - كندا الأربعاء 26 يونيو 2024

01:00 مصر والسعودية - تشيلدرينز ميرسي بارك تشيلي - الارجنتين الأربعاء 26 يونيو 2024

04:00 مصر والسعودية - ميتلايف الأرجنتين - بيرو الأحد 30 يونيو 2024

03:00 مصر والسعودية - هارد روك كندا - تشيلي الأحد 30 يونيو 2024

03:00 مصر والسعودية - إكسبلوريا

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المكسيك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فنزويلا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامايكا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب الإكوادور - فنزويلا الأحد 23 يونيو 2024

01:00 مصر والسعودية - ليفايز المكسيك - جامايكا الأحد 23 يونيو 2024

04:00 مصر والسعودية - إن آر جي الإكوادور - جامايكا الخميس 27 يونيو 2024

01:00 مصر والسعودية - أليجيانت فنزويلا - المكسيك الخميس 27 يونيو 2024

04:00 مصر والسعودية - سوفي المكسيك - الإكوادور الإثنين 1 يوليو 2024

03:00 مصر والسعودية - ستايت فارم جامايكا - فنزويلا الإثنين 1 يوليو 2024

03:00 مصر والسعودية - كيو 2

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الولايات المتحدة الأمريكية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوروجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بنما 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بوليفيا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الولايات المتحدة الأمريكية - بوليفيا الإثنين 24 يونيو 2024

01:00 مصر والسعودية - آيه تي أند تي أوروجواي - بنما الإثنين 24 يونيو 2024

04:00 مصر والسعودية - هارد روك بنما - الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة 28 يونيو 2024

01:00 مصر والسعودية - مرسيدس بنز أوروجواي - بوليفيا الجمعة 28 يونيو 2024

04:00 مصر والسعودية - ميتلايف الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجواي الثلاثاء 2 يوليو 2024

04:00 مصر والسعودية - آرو هيد بوليفيا - بنما الثلاثاء 2 يوليو 2024

04:00 مصر والسعودية - إكسبلوريا

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كولومبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 باراجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كوستاريكا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب كولومبيا - باراجواي الثلاثاء 25 يونيو 2024

01:00 مصر والسعودية - إن آر جي البرازيل - كوستاريكا الثلاثاء 25 يونيو 2024

04:00 مصر والسعودية - سوفي كولومبيا - كوستاريكا السبت 29 يونيو 2024

01:00 مصر والسعودية - ستايت فارم باراجواي - البرازيل السبت 29 يونيو 2024

04:00 مصر والسعودية - أليجيانت البرازيل - كولومبيا الأربعاء 3 يوليو 2024

04:00 مصر والسعودية - ليفايز باراجواي - كوستاريكا الأربعاء 3 يوليو 2024

04:00 مصر والسعودية - كيو 2

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - ربع النهائي

رقم المباراة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 متصدر المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية الجمعة 5 يوليو 2024

04:00 السعودية ومصر - إن آر جاي 2 متصدر المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى السبت 6 يوليو 2024

04:00 السعودية ومصر - آيه تي أند تي 3 متصدر المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة الأحد 7 يوليو 2024

01:00 السعودية ومصر - أليجانت 4 متصدر المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة الأحد 7 يوليو 2024

04:00 السعودية ومصر - ستايت فارم

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من المباراة 1 - الفائز من المباراة 2 الأربعاء 10 يوليو 2024

03:00 السعودية ومصر - ماتلايف ستاديوم الفائز من المباراة 3 - الفائز من المباراة 4 الخميس 11 يوليو 2024

03:00 السعودية ومصر - بنك أوف أمريكا

تحديد المركزين الثالث والرابع

المباراة الموعد النتيجة الملعب تحديد المركزين الثالث والرابع الأحد 14 يوليو 2024

03:00 السعودية ومصر - بنك أوف أمريكا

موعد نهائي كوبا أمريكا 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب نهائي كوبا أمريكا 2024 الإثنين 15 يوليو 2024

03:00 السعودية ومصر هارد روك

من المنتخب الأكثر فوزًا بكوبا أمريكا عبر التاريخ؟

منتخب أوروجواي هو الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا، حيث حصد اللقب في 15 مناسبة، وكان أول من حقق البطولة في نسخة 1916، وآخر لقب حققه يعود إلى نسخة 2011.

ونجح منتخب الأرجنتين في معادلة هذا السجل بتحقيق كوبا أمريكا 2021 ليمتلك 15 بطولة في تاريخه، بينما استمرت البرازيل في المركز الثالث بواقع 9 بطولات.

المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا عبر التاريخ