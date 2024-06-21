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مصعب صلاح

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 المجموعات، الطريق للنهائي والقنوات الناقلة

كوبا أميركا 1البرازيلالأرجنتينأوروجوايكولومبياباراجوايبوليفيافنزويلاتشيليبيروكنداالمكسيكالولايات المتحدة الأمريكيةكوستاريكاالإكوادوربنماجامايكا

كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2024، الموعد، المدن المستضيفة، النظام وجدول المباريات والمجموعات

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، في النسخة الجديدة التي ينتظر أن تحفل بالعديد من التفاصيل المثيرة والرائعة.

وتعد تلك النسخة هي الأولى التي يقرر "كونميبول" فيها إقامة البطولة كل 4 أعوام زوجية، بدءًا من نسخة 2020، لتكون النسخة الحالية في 2024.

البطولة الماضية عام 2021 والتي كانت نسخة استثنائية، استضافتها البرازيل بعد أن كان مقررًا أن تستضاف في كولومبيا والأرجنتين، لكن الظروف السياسية في كولومبيا وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين جعل البطولة تتحول إلى البرازيل.

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إلا أن كل هذا لم يمنع الأرجنتين من التتويج باللقب في قلب "ماراكانا" وأمام البرازيل في النهائي بالذات بهدف أنخيل دي ماريا الذي لا ينساه أنصار التانجو.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص النسخة المنتظرة والجديدة كلياً من بطولة كوبا أمريكا.

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ما موعد بطولة كوبا أمريكا 2024؟

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إقامة البطولة في الفترة بين 21 يونيو - 15 يوليو 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولةالموعد البلد المستضيف
كوبا أمريكا 202421 يونيو إلى 15 يوليو 2024الولايات المتحدة الأمريكية

ما نظام بطولة كوبا أمريكا 2024؟

يشارك في تلك البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

يتلاقى متصدر المجموعة الأولى ووصيفها مع وصيف المجموعة الثانية ومتصدرها على الترتيب في أول مسار، ثم المسار الثاني بين متصدر ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة.

يتلاقى الفائزان من أول مسار في أول مباراة لنصف النهائي، ثم الفائزين من ثاني مسار في ثاني مباراة لنصف النهائي، ثم يتلاقى الفائزان في نصف النهائي بالمباراة النهائية التي تقام يوم 15 يوليو 2024.

لكن قبل النهائي، سيتلاقى الفريقان الخاسران في نصف النهائي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك يوم 14 يوليو 2024.

جدول مواعيد بطولة كوبا أمريكا 2024

 موعد المباريات
المجموعات 21 يونيو - 3 يوليو 2024
ربع النهائي 5-7 يوليو 2024
نصف النهائي 10-11 يوليو 2024
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع14 يوليو 2024
النهائي 15 يوليو 2024

أين تقام بطولة كوبا أمريكا 2024؟ وما الملاعب المستضيفة؟

البطولة يستضيفها 14 ملعبًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو العدد الأكبر من الملاعب الذي يستضيف مباريات نسخة واحدة في تاريخ البطولة..

وتأتي الملاعب المستضيفة وسعتها على النحو التالي:-

الملعبالسعة
آيه تي آند تي80000 متفرج
مرسيدس بنز71000 متفرج
كيو 220738 متفرجًا
بانك أوف أمريكا74867 متفرجًا
ميتلايف82566 متفرجًا
آن آر جي72220 متفرجًا
سوفي70240 متفرجًا
ليفايز68500 متفرجًا
ستايت فارم63400 متفرجًا
ألجيانت61000 متفرجًا
آرو هيد76416 متفرجًا
تشيلدرينز ميرسي بارك18467 متفرجًا
هارد روك64767 متفرجًا
إكسبلوريا25500 متفرجًا

ما القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2024؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس نقل البطولة في السنوات الماضية، ولكنها لم تحصل على الحقوق حتى الآن.

وانطلقت البطولة دون إعلان أي قناة نقلها عبر الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأرجنتين110020+23
2بيرو00000000
3تشيلي00000000
4كندا100102-20

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الأرجنتين - كنداالجمعة 21 يونيو 2024
03:00 مصر والسعودية		0-2مرسيدس بينز
بيرو - تشيليالسبت 22 يونيو 2024
03:00 مصر والسعودية		-آيه تي أند تي
بيرو - كنداالأربعاء 26 يونيو 2024
01:00 مصر والسعودية		-تشيلدرينز ميرسي بارك
تشيلي - الارجنتينالأربعاء 26 يونيو 2024
04:00 مصر والسعودية		-ميتلايف
الأرجنتين - بيروالأحد 30 يونيو 2024
03:00 مصر والسعودية		-هارد روك
كندا - تشيليالأحد 30 يونيو 2024
03:00 مصر والسعودية		-إكسبلوريا

المجموعة الثانية
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1المكسيك00000000
2الإكوادور00000000
3فنزويلا00000000
4جامايكا00000000

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الإكوادور - فنزويلاالأحد 23 يونيو 2024
01:00 مصر والسعودية		-ليفايز
المكسيك - جامايكاالأحد 23 يونيو 2024
04:00 مصر والسعودية		-إن آر جي
الإكوادور - جامايكاالخميس 27 يونيو 2024
01:00 مصر والسعودية		-أليجيانت
فنزويلا - المكسيكالخميس 27 يونيو 2024
04:00 مصر والسعودية		-سوفي
المكسيك - الإكوادورالإثنين 1 يوليو 2024
03:00 مصر والسعودية		-ستايت فارم
جامايكا - فنزويلاالإثنين 1 يوليو 2024
03:00 مصر والسعودية		-كيو 2
المجموعة الثالثة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الولايات المتحدة الأمريكية00000000
2أوروجواي00000000
3بنما00000000
4بوليفيا00000000

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الولايات المتحدة الأمريكية - بوليفياالإثنين 24 يونيو 2024
01:00 مصر والسعودية		-آيه تي أند تي
أوروجواي - بنماالإثنين 24 يونيو 2024
04:00 مصر والسعودية		-هارد روك
بنما - الولايات المتحدة الأمريكيةالجمعة 28 يونيو 2024
01:00 مصر والسعودية		-مرسيدس بنز
أوروجواي - بوليفياالجمعة 28 يونيو 2024
04:00 مصر والسعودية		-ميتلايف
الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجوايالثلاثاء 2 يوليو 2024
04:00 مصر والسعودية		-آرو هيد
بوليفيا - بنماالثلاثاء 2 يوليو 2024
04:00 مصر والسعودية		-إكسبلوريا
المجموعة الرابعة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1البرازيل00000000
2كولومبيا00000000
3باراجواي00000000
4كوستاريكا00000000

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الرابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كولومبيا - باراجوايالثلاثاء 25 يونيو 2024
01:00 مصر والسعودية		-إن آر جي
البرازيل - كوستاريكاالثلاثاء 25 يونيو 2024
04:00 مصر والسعودية		-سوفي
كولومبيا - كوستاريكاالسبت 29 يونيو 2024
01:00 مصر والسعودية		-ستايت فارم
باراجواي - البرازيلالسبت 29 يونيو 2024
04:00 مصر والسعودية		-أليجيانت
البرازيل - كولومبياالأربعاء 3 يوليو 2024
04:00 مصر والسعودية		-ليفايز
باراجواي - كوستاريكاالأربعاء 3 يوليو 2024
04:00 مصر والسعودية		-كيو 2

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - ربع النهائي

رقم المباراةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1متصدر المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانيةالجمعة 5 يوليو 2024
04:00 السعودية ومصر		-إن آر جاي
2متصدر المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولىالسبت 6 يوليو 2024
04:00 السعودية ومصر		-آيه تي أند تي
3متصدر المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعةالأحد 7 يوليو 2024
01:00 السعودية ومصر		-أليجانت
4متصدر المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثةالأحد 7 يوليو 2024
04:00 السعودية ومصر		-ستايت فارم

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - نصف النهائي

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الفائز من المباراة 1 - الفائز من المباراة 2الأربعاء 10 يوليو 2024
03:00 السعودية ومصر		-ماتلايف ستاديوم
الفائز من المباراة 3 - الفائز من المباراة 4الخميس 11 يوليو 2024
03:00 السعودية ومصر		-بنك أوف أمريكا

تحديد المركزين الثالث والرابع

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
تحديد المركزين الثالث والرابعالأحد 14 يوليو 2024
03:00 السعودية ومصر		-بنك أوف أمريكا

موعد نهائي كوبا أمريكا 2024

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
نهائي كوبا أمريكا 2024الإثنين 15 يوليو 2024
03:00 السعودية ومصر		هارد روك

من المنتخب الأكثر فوزًا بكوبا أمريكا عبر التاريخ؟

منتخب أوروجواي هو الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا، حيث حصد اللقب في 15 مناسبة، وكان أول من حقق البطولة في نسخة 1916، وآخر لقب حققه يعود إلى نسخة 2011.

ونجح منتخب الأرجنتين في معادلة هذا السجل بتحقيق كوبا أمريكا 2021 ليمتلك 15 بطولة في تاريخه، بينما استمرت البرازيل في المركز الثالث بواقع 9 بطولات.

المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا عبر التاريخ

الفريق البطلالوصيف
الأرجنتين 1514
أوروجواي 15 6
البرازيل 9 12
باراجواي 2 6
تشيلي 2 4
بيرو 2 1
كولومبيا 1 1
بوليفيا 1 1
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