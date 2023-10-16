جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

تعرف على جدول مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024 وما هي القنوات الناقلة مع نتائج كل الأدوار التي يخوضها القطبين ريال مدريد وبرشلونة...

نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق، وهذه المرة بحوافز أكبر للكبار، وإثارة معتادة على ثاني أكبر بطولات إسبانيا الكروية والتي يحمل لقبها عن النسخة الأخيرة، ريال بيتيس.

يدخل ريال مدريد البطولة بمعنويات مرتفعة، ويسعى للاحتفاظ بلقبه الذي حققه في الموسم الماضي، بعد غياب استمر طويلًا.

بينما يسعى برشلونة، للعودة إلى منصات التتويج في البطولة، خاصة وأن الفريق الكتالوني هو الأكثر حصدًا للقب في التاريخ.

وبعيدًا عن ريال مدريد وبرشلونة، هناك الكثير من الفرق التي ستتنافس على تحقيق اللقب، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد ومعه أتلتيك بيلباو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ23 بطولة سابقة.

في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص نسخة 2023-2024 من بطولة كأس ملك إسبانيا...

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا 2024؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.