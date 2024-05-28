جدول مباريات كأس مصر 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات كأس مصر 2023-2024 بدايةً من الدور التمهيدي وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ ومشوار الأهلي والزمالك في الكأس..

انطلقت نسخة جديدة من بطولة كأس مصر، أقدم بطولة في البلاد، حيث بدأت نسخة موسم 2023-2024 من البطولة، والتي تحمل الرقم 92 في تاريخ البطولة العريقة.

وبدأت بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 في ديسمبر 2023، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأدنى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه النسخة من كأس مصر، الكثير من الإثارة، فالأهلي يريد الحفاظ على لقبه الذي حققه في 2023 على حساب الزمالك في النهائي.

بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس من جديد، ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق وسيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق أول ألقابه والحصول على كأس مصر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس مصر 2023-2024.

ما هي القنوات الناقلة لكأس مصر 2024؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10861، معدل استقطاب: رأسي، ومعدل ترميز: 27500.

القناة القمر الصناعي التردد استقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ONTIME Sports HD نايل سات 10861 رأسي 27500 5/6

جدول مباريات كأس مصر 2024- دور 32

في هذا الدور يفتتح الأهلي حامل لقب البطولة مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة الألومنيوم، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي.

المباراة الموعد النتيجة الملعب سيراميكا كليوباترا - مكادي الثلاثاء 28 مايو 2024،

17:00 مصر والسعودية 0-1 المقاولون العرب زد - الداخلية الثلاثاء 28 مايو 2024 ،

20:00 مصر والسعودية 1-2 السلام سموحة - لا فيينا الثلاثاء 28 مايو 2024 ،

20:00 مصر والسعودية 0-1 الإسكندرية المقاولون العرب - الترسانة الأربعاء 29 مايو 2024،

17:00 مصر والسعودية - المقاولون العرب الأهلي. -الألومنيوم تأجلت - السلام طلائع الجيش - بور فؤاد الأربعاء 29 مايو 2024 ،

20:00 مصر والسعودية - جهاز الرياضة العسكري المصري البورسعيدي - جمهورية شبين الخميس 30 مايو 2024،

17:00 مصر والسعودية - برج العرب الزمالك - بروكسي تأجلت - القاهرة الدولي الإسماعيلي - القناة الخميس 30 مايو 2024 ،

20:00 مصر والسعودية - الإسماعيلية بلدية المحلة - الجونة الجمعة 31 مايو 2024،

17:00 مصر والسعودية - المحلة البنك الأهلي - بتروجيت الجمعة 31 مايو 2024،17:00 مصر والسعودية - المقاولون العرب بيراميدز - النصر تأجلت - الدفاع الجوي فاركو - الواسطى السبت 1 يونيو 2024،

17:00 مصر والسعودية - حرس الحدود فيوتشر - بترول أسيوط السبت 1 يونيو 2024،

20:00 مصر والسعودية - السلام إنبي - النجوم السبت 1 يونيو 2024،

20:00 مصر والسعودية - بتروسبورت الاتحاد - سماد أبو قير الأحد 2 يونيو 2024

20:00 مصر والسعودية - الإسكندرية

نتائج مباريات الدور التمهيدي من كأس مصر 2024

في الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر، نجحت أندية بترول أسيوط ولافيينا وسماد أبو قير والألومنيوم وبور فؤاد وجمهورية شبين وبروكسي ومكادي والترسانة وبورفؤاد والقناة والواسطى وبتروجيت والنصر والنجوم في حجز مقاعدها في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024.