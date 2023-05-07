جدول مباريات كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات كأس مصر 2022-23 بدايةً من الدور التمهيدي وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ ومشوار الأهلي والزمالك في الكأس..

انطلقت نسخة جديدة من بطولة كأس مصر، أقدم بطولة في البلاد، حيث بدأت نسخة موسم 2022-23 من البطولة، والتي تحمل الرقم 91 في تاريخ البطولة العريقة.

وبدأت بطولة كأس مصر لموسم 2022-23 في أكتوبر 2022، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأدنى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه النسخة من كأس مصر، الكثير من الإثارة، فالأهلي يريد الحفاظ على لقبه الذي حققه في 2022 على حساب بيراميدز في النهائي، وهي النسخة التي أقيمت على مدار موسمين.

بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس من جديد، ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق إلى تسعة ألقاب، وسيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق أول ألقابه والحصول على كأس مصر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس مصر2022-23.

ما هي القنوات الناقلة لكأس مصر 2023؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10861، معدل استقطاب: رأسي، ومعدل ترميز: 27500.

القناة القمر الصناعي التردد استقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ONTIME Sports HD نايل سات 10861 رأسي 27500 5/6

بالإضافة إلى أن موقع جول يوفر خدمة البث المباشر الكتابي، لبعض مباريات البطولة الكبيرة، ويبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.

البطولة القناة الناقلة كأس مصر أون تايم سبورتس

جدول مباريات كأس مصر 2023- دور 32

في هذا الدور يفتتح الأهلي حامل لقب البطولة مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة منتخب السويس، بينما يلعب الزمالك مع بروكس ورك.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الداخلية - أسون الأحد 7 مايو 2023،

18:00 مصر والسعودية - بتروسبورت سموحة - ألو إيجيبت الأحد 7 مايو 2023،

18:00 مصر والسعودية 1-2 الإسكندرية سيراميكا كليوباترا - دكرنس الأحد 7 مايو 2023،

21:00 مصر والسعودية - القاهرة الدولي إنبي - لا فيينا إف سي الإثنين 8 مايو 2023،

18:00 مصر والسعودية - بتروسبورت البنك الأهلي - الشبان المسلمين بقنا الإثنين 8 مايو 2023،

18:00 مصر والسعودية - القاهرة الدولي المقاولون العرب - الحمام الإثنين 8 مايو 2023،

21:00 مصر والسعودية - المقاولون العرب المصري - بترول أسيوط الإثنين 8 مايو 2023،

21:00 مصر والسعودية - برج العرب الزمالك - وركس بروك الثلاثاء 9 مايو 2023،

18:00 مصر والسعودية - القاهرة الدولي الاتحاد - السكة الحديد الثلاثاء 9 مايو 2023،

18:00 مصر والسعودية - الإسكندرية فاركو - المصرية للاتصالات الأربعاء 10 مايو 2023،

18:00 مصر والسعودية - برج العرب فيوتشر - طلائع الأسطول الأربعاء 10 مايو 2023،

21:00 مصر والسعودية - السلام طلائع الجيش - الشرقية الخميس 11 مايو 2023،

19:00 مصر والسعودية - جهاز الرياضة العسكري بيراميدز - راية الأربعاء 17 مايو 2023،

18:00 مصر والسعودية - الدفاع الجوي الإسماعيلي - النجوم الأربعاء 24 مايو 2023،

18:00 مصر والسعودية - الإسماعيلية حرس الحدود - غزل المحلة الأحد 28 مايو 2023،

18:00 مصر والسعودية - حرس الحدود الأهلي - منتخب السويس لم تحدد بعد - القاهرة الدولي

نتائج مباريات الدور التمهيدي من كأس مصر 2023

في الدوري التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر، نجحت أندية المصرية للاتصالات، والسكة الحديد والشرقية والسويس من حجز مقاعدها في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2022-23.