جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 حتى النهائي والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Africa Cup of Nations TrophyGetty Images
كأس أمم إفريقياEgyptIvory Coast v Guinea-BissauIvory CoastGuinea-BissauNigeria v Equatorial GuineaNigeriaEquatorial GuineaEgypt v MozambiqueMozambiqueGhana v Cape VerdeGhanaCape VerdeSenegal v GambiaSenegalGambiaCameroon v GuineaCameroonGuineaAlgeria v AngolaAlgeriaAngolaBurkina Faso v MauritaniaBurkina FasoMauritaniaTunisia v NamibiaTunisiaNamibiaMali v South AfricaMaliSouth AfricaDR Congo v ZambiaDR CongoZambiaMorocco v TanzaniaMoroccoTanzaniaEquatorial Guinea v Guinea-BissauIvory Coast v NigeriaSenegal v CameroonEgypt v GhanaGuinea v GambiaAlgeria v Burkina FasoCape Verde v MozambiqueMauritania v AngolaTunisia v MaliMorocco v DR CongoZambia v TanzaniaSouth Africa v NamibiaEquatorial Guinea v Ivory CoastGuinea-Bissau v NigeriaMozambique v GhanaCape Verde v EgyptGuinea v SenegalGambia v CameroonAngola v Burkina FasoMauritania v AlgeriaSouth Africa v TunisiaNamibia v MaliTanzania v DR CongoZambia v Morocco

تعرف على جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات وكل ما تريد معرفته

بدأت منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 بحسب ما قررتهقرعة البطولة في كوت ديفوار، وذلك يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

زادت شعبية أمم إفريقيا في السنوات الأخيرة مع زيادة محترفي القارة السمراء في الدوريات الأوروبية، وقرار عدد من اللاعبين تمثيل منتخبات بلادهم الأصلية، بعد أن كان السواد الأكبر من اللاعبين في السابق يفضلون تمثيل منتخبات أوروبية وعلى رأسها فرنسا.

نجوم ساطعة أصبحت تشارك في كأس أمم إفريقيا، على غرار أشرف حكيمي نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، رياض محرز نجم الأهلي السعودي، وبالطبع الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

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واستطاع منتخب السنغال أن يحصد اللقب في النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على مصر في المباراة النهائية بضربات الجزاء.

وفي هذا التقرير، ينقل لكم جول كل ما يخص النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا، جدول المباريات والمجموعات، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك..

ما هو نظام كأس أمم إفريقيا 2023؟

يشارك في كأس أمم إفريقيا 24 منتخبًا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

يتم تقسيم منتخبات أمم إفريقيا إلى 6 مجموعات رباعية، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

بقية مباريات كأس أمم إفريقيا ستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بدايةٍ من دور 16 حتى النهائي.

مواعيد كأس أمم إفريقيا 2023

الدورالبدايةالنهاية
المجموعات 13 يناير 202424 يناير 2024
دور 16 27 يناير 202430 يناير 2024
ربع النهائي 2 فبراير 20243 فبراير 2024
نصف النهائي 7 فبراير 2024
مباراة الثالث والرابع 10 فبراير 2024
النهائي 11 فبراير 2024

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

ما هي مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023؟

تتكون بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات، كل مجموعة تشتمل على 4 منتخبات، وأتت مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 على النحو التالي:-

المجموعة الأولى

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1كوت ديفوار110020+23
2نيجيريا00000000
3غينيا الاستوائية00000000
4غينيا بيساو100102-20

المجموعة الثانية

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مصر00000000
2غانا00000000
3كاب فيردي00000000
4موزمبيق00000000

المجموعة الثالثة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1السنغال00000000
2الكاميرون00000000
3غينيا00000000
4جامبيا00000000

المجموعة الرابعة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الجزائر00000000
2بوركينا فاسو00000000
3موريتانيا00000000
4أنجولا00000000

المجموعة الخامسة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1تونس00000000
2مالي00000000
3جنوب إفريقيا00000000
4ناميبيا00000000

المجموعة السادسة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1المغرب00000000
2الكونغو الديمقراطية00000000
3زامبيا00000000
4تنزانيا00000000

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كوت ديفوار - غينيا بيساوالسبت 13 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		0-2الملعب الوطني
نيجيريا - غينيا الاستوائيةالأحد 14 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 المغرب		الملعب الوطني
مصر - موزمبيقالأحد 14 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
غانا - كاب فيرديالأحد 14 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
السنغال - جامبياالإثنين 15 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 المغرب		تشارلس كونان باني
الكاميرون - غينياالإثنين 15 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		تشارلس كونان باني
الجزائر - أنجولاالإثنين 15 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 الجزائر		ملعب السلام
بوركينا فاسو - موريتانياالثلاثاء 16 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 المغرب		ملعب السلام
تونس - نامبياالثلاثاء 16 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 تونس		أمادو جون كوليبالي
مالي - جنوب إفريقياالثلاثاء 16 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		أمادو جون كوليبالي
المغرب - تنزانياالأربعاء 17 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		لوران بوكو
كونغو الديمقراطية - زامبياالأربعاء 17 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		لوران بوكو

الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
غينيا الاستوائية - غينيا بيساوالخميس 18 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 المغرب		الملعب الوطني
كوت ديفوار - نيجيرياالخميس 18 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		الملعب الوطني
مصر - غاناالخميس 18 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
كاب فيردي - موزمبيقالجمعة 19 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
السنغال - الكاميرونالجمعة 19 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		تشارلس كونان باني
غينيا - جامبياالجمعة 19 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		تشارلس كونان باني
الجزائر - بوركينا فاسوالسبت 20 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 الجزائر		ملعب السلام
موريتانيا - أنجولاالسبت 20 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		ملعب السلام
تونس - ماليالسبت 20 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 تونس		أمادو جون كوليبالي
المغرب - كونغو الديمقراطيةالأحد 21 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 الجزائر		لوران بوكو
زامبيا - تنزانياالأحد 21 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		لوران بوكو
جنوب إفريقيا - نامبياالأحد 21 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		أمادو جون كوليبالي

الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
غينيا بيساو - نيجيرياالإثنين 22 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
غينيا الاستوائية - كوت ديفوارالإثنين 22 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		الملعب الوطني
كاب فيردي - مصرالإثنين 22 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
موزمبيق - غاناالإثنين 22 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		الملعب الوطني
الكاميرون - جامبياالثلاثاء 23 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		ملعب السلام
غينيا - السنغالالثلاثاء 23 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		تشارلس كونان باني
موريتانيا - الجزائرالثلاثاء 23 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 الجزائر		ملعب السلام
أنجولا - بوركينا فاسوالثلاثاء 23 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		تشارلس كونان باني
نامبيا - ماليالأربعاء 24 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		لوران بوكو
جنوب إفريقيا - تونسالأربعاء 24 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 تونس		أمادو جون كوليبالي
زامبيا - المغربالأربعاء 24 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		لوران بوكو
تنزانيا - كونغو الديمقراطيةالأربعاء 24 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		أمادو جون كوليبالي

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور الـ 16

الرقمالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1متصدر الرابعة - ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة السبت 27 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب 		ملعب السلام
2وصيف الأولى - وصيف الثالثة السبت 27 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
3متصدر الأولى - ثالث الثالثة أو الرابعة أو الخامسة الأحد 28 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		الملعب الوطني
4وصيف الثانية - وصيف السادسة الأحد 28 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		لوران بوكو
5متصدر الثانية - ثالث الأولى أو الثالثة أو الرابعة الإثنين 29 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
6متصدر الثالثة - ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة الإثنين 29 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		تشارلس كونان باني
7متصدر الخامسة - وصيف الرابعة الثلاثاء 30 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		أمادو جون كوليبالي
8متصدر السادسة - وصيف الخامسة الثلاثاء 30 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		لوران بوكو

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - ربع النهائي

الرقمالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
9الفائز من 2 - الفائز من 1الجمعة 2 فبراير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
10الفائز من 4 - الفائز من 3 الجمعة 2 فبراير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		الملعب الوطني
11الفائز من 7 - الفائز من 6 السبت 3 فبراير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		ملعب السلام
12الفائز من 5 - الفائز من 8 السبت 3 فبراير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		تشارلس كونان باني

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - نصف النهائي

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الفائز من 9 - الفائز من 12الأربعاء 7 فبراير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		ملعب السلام
الفائز من 11 - الفائز من 10 الأربعاء 7 فبراير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني

موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2023

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
تحديد المركز الثالثالسبت 10 فبراير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني


موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
نهائي كأس أمم إفريقيا 2023الأحد 11 فبراير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		الملعب الوطني

قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ

يعد منتخب مصر أكثر من حقق بطولة كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ بواقع 7 مرات أخرها عام 2010

المنتخبمرات التتويجالوصافةسنوات التتويجالوصافة
مصر 731957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 20101962، 2017، 2021
الكاميرون 521984، 1988، 2000، 2002، 20171986، 2008
غانا 451963، 1965، 1978، 19821968، 1970، 1992، 2010، 2015
نيجيريا 341980، 1994، 20131984، 1988، 1990، 2000
كوت ديفوار 221992، 20152006، 2012
الجزائر 211990، 20191980
جمهورية الكونغو الديمقراطية 201968، 1974-
السودان 1219701959، 1963
تونس 1220041965، 1996
زامبيا 1220121974، 1996
المغرب 1119762004
إثيوبيا 1119621957
جنوب أفريقيا 1119961998
السنغال1120212019
الكونغو 101972-

ما هي الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2023؟

صاحب المركز الأول حصل على 5 ملايين دولار، بينما حصل الوصيف على 2.75 مليون دولار، وحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 2.2 مليون دولار، بينما حصل كل منتخب شارك في ربع نهائي البطولة على 1.175 مليون دولار.

الترتيبالجائزة المالية
المركز الأول5 مليون دولار
المركز الثاني2.27 مليون دولار
المركز الثالث2.2 مليون دولار
المركز الرابع2.2 مليون دولار

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