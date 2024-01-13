جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 حتى النهائي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات وكل ما تريد معرفته

بدأت منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 بحسب ما قررتهقرعة البطولة في كوت ديفوار، وذلك يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

زادت شعبية أمم إفريقيا في السنوات الأخيرة مع زيادة محترفي القارة السمراء في الدوريات الأوروبية، وقرار عدد من اللاعبين تمثيل منتخبات بلادهم الأصلية، بعد أن كان السواد الأكبر من اللاعبين في السابق يفضلون تمثيل منتخبات أوروبية وعلى رأسها فرنسا.

نجوم ساطعة أصبحت تشارك في كأس أمم إفريقيا، على غرار أشرف حكيمي نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، رياض محرز نجم الأهلي السعودي، وبالطبع الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

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واستطاع منتخب السنغال أن يحصد اللقب في النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على مصر في المباراة النهائية بضربات الجزاء.

وفي هذا التقرير، ينقل لكم جول كل ما يخص النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا، جدول المباريات والمجموعات، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك..

ما هو نظام كأس أمم إفريقيا 2023؟

يشارك في كأس أمم إفريقيا 24 منتخبًا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

يتم تقسيم منتخبات أمم إفريقيا إلى 6 مجموعات رباعية، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

بقية مباريات كأس أمم إفريقيا ستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بدايةٍ من دور 16 حتى النهائي.

مواعيد كأس أمم إفريقيا 2023

الدور البداية النهاية المجموعات 13 يناير 2024 24 يناير 2024 دور 16 27 يناير 2024 30 يناير 2024 ربع النهائي 2 فبراير 2024 3 فبراير 2024 نصف النهائي 7 فبراير 2024 مباراة الثالث والرابع 10 فبراير 2024 النهائي 11 فبراير 2024

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

ما هي مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023؟

تتكون بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات، كل مجموعة تشتمل على 4 منتخبات، وأتت مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 على النحو التالي:-

المجموعة الأولى

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة الثانية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كاب فيردي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب كوت ديفوار - غينيا بيساو السبت 13 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب 0-2 الملعب الوطني نيجيريا - غينيا الاستوائية الأحد 14 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب الملعب الوطني مصر - موزمبيق الأحد 14 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني غانا - كاب فيردي الأحد 14 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني السنغال - جامبيا الإثنين 15 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب تشارلس كونان باني الكاميرون - غينيا الإثنين 15 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب تشارلس كونان باني الجزائر - أنجولا الإثنين 15 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 الجزائر ملعب السلام بوركينا فاسو - موريتانيا الثلاثاء 16 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب ملعب السلام تونس - نامبيا الثلاثاء 16 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 تونس أمادو جون كوليبالي مالي - جنوب إفريقيا الثلاثاء 16 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب أمادو جون كوليبالي المغرب - تنزانيا الأربعاء 17 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب لوران بوكو كونغو الديمقراطية - زامبيا الأربعاء 17 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب لوران بوكو

الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب غينيا الاستوائية - غينيا بيساو الخميس 18 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب الملعب الوطني كوت ديفوار - نيجيريا الخميس 18 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب الملعب الوطني مصر - غانا الخميس 18 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني كاب فيردي - موزمبيق الجمعة 19 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني السنغال - الكاميرون الجمعة 19 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب تشارلس كونان باني غينيا - جامبيا الجمعة 19 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب تشارلس كونان باني الجزائر - بوركينا فاسو السبت 20 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 الجزائر ملعب السلام موريتانيا - أنجولا السبت 20 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب ملعب السلام تونس - مالي السبت 20 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 تونس أمادو جون كوليبالي المغرب - كونغو الديمقراطية الأحد 21 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 الجزائر لوران بوكو زامبيا - تنزانيا الأحد 21 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب لوران بوكو جنوب إفريقيا - نامبيا الأحد 21 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب أمادو جون كوليبالي

الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب غينيا بيساو - نيجيريا الإثنين 22 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني غينيا الاستوائية - كوت ديفوار الإثنين 22 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب الملعب الوطني كاب فيردي - مصر الإثنين 22 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني موزمبيق - غانا الإثنين 22 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب الملعب الوطني الكاميرون - جامبيا الثلاثاء 23 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب ملعب السلام غينيا - السنغال الثلاثاء 23 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب تشارلس كونان باني موريتانيا - الجزائر الثلاثاء 23 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 الجزائر ملعب السلام أنجولا - بوركينا فاسو الثلاثاء 23 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب تشارلس كونان باني نامبيا - مالي الأربعاء 24 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب لوران بوكو جنوب إفريقيا - تونس الأربعاء 24 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 تونس أمادو جون كوليبالي زامبيا - المغرب الأربعاء 24 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب لوران بوكو تنزانيا - كونغو الديمقراطية الأربعاء 24 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب أمادو جون كوليبالي

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور الـ 16

الرقم المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 متصدر الرابعة - ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة السبت 27 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب ملعب السلام 2 وصيف الأولى - وصيف الثالثة السبت 27 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني 3 متصدر الأولى - ثالث الثالثة أو الرابعة أو الخامسة الأحد 28 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب الملعب الوطني 4 وصيف الثانية - وصيف السادسة الأحد 28 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب لوران بوكو 5 متصدر الثانية - ثالث الأولى أو الثالثة أو الرابعة الإثنين 29 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني 6 متصدر الثالثة - ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة الإثنين 29 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب تشارلس كونان باني 7 متصدر الخامسة - وصيف الرابعة الثلاثاء 30 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب أمادو جون كوليبالي 8 متصدر السادسة - وصيف الخامسة الثلاثاء 30 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب لوران بوكو

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - ربع النهائي

الرقم المباراة الموعد النتيجة الملعب 9 الفائز من 2 - الفائز من 1 الجمعة 2 فبراير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني 10 الفائز من 4 - الفائز من 3 الجمعة 2 فبراير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب الملعب الوطني 11 الفائز من 7 - الفائز من 6 السبت 3 فبراير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب ملعب السلام 12 الفائز من 5 - الفائز من 8 السبت 3 فبراير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب تشارلس كونان باني

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من 9 - الفائز من 12 الأربعاء 7 فبراير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب ملعب السلام الفائز من 11 - الفائز من 10 الأربعاء 7 فبراير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني

موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2023

المباراة الموعد النتيجة الملعب تحديد المركز الثالث السبت 10 فبراير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني



موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

المباراة الموعد النتيجة الملعب نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 الأحد 11 فبراير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب الملعب الوطني

قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ

يعد منتخب مصر أكثر من حقق بطولة كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ بواقع 7 مرات أخرها عام 2010

المنتخب مرات التتويج الوصافة سنوات التتويج الوصافة مصر 7 3 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010 1962، 2017، 2021 الكاميرون 5 2 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 1986، 2008 غانا 4 5 1963، 1965، 1978، 1982 1968، 1970، 1992، 2010، 2015 نيجيريا 3 4 1980، 1994، 2013 1984، 1988، 1990، 2000 كوت ديفوار 2 2 1992، 2015 2006، 2012 الجزائر 2 1 1990، 2019 1980 جمهورية الكونغو الديمقراطية 2 0 1968، 1974 - السودان 1 2 1970 1959، 1963 تونس 1 2 2004 1965، 1996 زامبيا 1 2 2012 1974، 1996 المغرب 1 1 1976 2004 إثيوبيا 1 1 1962 1957 جنوب أفريقيا 1 1 1996 1998 السنغال 1 1 2021 2019 الكونغو 1 0 1972 -

ما هي الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2023؟

صاحب المركز الأول حصل على 5 ملايين دولار، بينما حصل الوصيف على 2.75 مليون دولار، وحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 2.2 مليون دولار، بينما حصل كل منتخب شارك في ربع نهائي البطولة على 1.175 مليون دولار.