كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

نسخة جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية من كأس الملك، أقيمت قرعتها يوم 19 يوليو 2023، نسخة العام التالي تأتي بمشاركة جميع فرق دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى أول 16 فريقًا في دوري يلو الموسم الماضي 2022-2023.

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نادي الهلال هو حامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، بعد التفوق على الوحدة بركلات الترجيح، وذلك في مباراة ماراثونية وتاريخية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

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ما هو نظام كأس الملك 2024؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

سيشارك في البطولة هذا الموسم 32 فريقًا هم أندية دوري روشن وأول 16 فريقًا في ترتيب دوري يلو.

جدول كأس الملك 2023

الدور الموعد دور الـ 32 24 سبتمبر 2023 ثمن النهائي لم يتحدد بعد ربع النهائي لم يتحدد بعد النهائي لم يتحدد بعد

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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جدول مباريات كأس الملك 2023 - دور الـ 32

المباراة الموعد النتيجة الملعب الرياض - الفيحاء الأحد 24 سبتمبر 2023 - الأمير فيصل بن فهد العروبة - الوحدة الأحد 24 سبتمبر 2023 - ملعب العروبة ضمك - القصيمة الأحد 24 سبتمبر 2023 - ضمك الحزم - العربي الأحد 24 سبتمبر 2023 - نادي الحزم أحد - النصر الأحد 24 سبتمبر 2023 - الأمير محمد بن عبد العزيز الخلود - الاتحاد الأحد 24 سبتمبر 2023 - نادي الحزم الخليج - العدالة الأحد 24 سبتمبر 2023 - الأمير محمد بن فهد الفيصلي - الطائي الأحد 24 سبتمبر 2023 - المجمعة الاتفاق - جدة الأحد 24 سبتمبر 2023 - الأمير محمد بن فهد التعاون - القادسية الأحد 24 سبتمبر 2023 - نادي التعاون الجبلين.- الهلال الأحد 24 سبتمبر 2023 - الأمير عبد العزيز بن مساعد النجمة - الرائد الأحد 24 سبتمبر 2023 - إدارة التعليم (عنيزة) الشباب - الباطن الأحد 24 سبتمبر 2023 - الأمير فيصل بن فهد الفتح - الأخدود الأحد 24 سبتمبر 2023 - الأمير عبدالله بن جلوي العين - الأهلي الأحد 24 سبتمبر 2023 - مدينة الملك سعود أبها - هجر الأحد 24 سبتمبر 2023 - الأمير سلطان بن عبد العزيز

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