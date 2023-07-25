جدول مباريات كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Ramon Dıaz Hilal Wehda King's Cup 12.05.2023Hilal Twitter
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كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

نسخة جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية من كأس الملك، أقيمت قرعتها يوم 19 يوليو 2023، نسخة العام التالي تأتي بمشاركة جميع فرق دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى أول 16 فريقًا في دوري يلو الموسم الماضي 2022-2023.

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نادي الهلال هو حامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، بعد التفوق على الوحدة بركلات الترجيح، وذلك في مباراة ماراثونية وتاريخية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

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ما هو نظام كأس الملك 2024؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

سيشارك في البطولة هذا الموسم 32 فريقًا هم أندية دوري روشن وأول 16 فريقًا في ترتيب دوري يلو.

جدول كأس الملك 2023

الدور

الموعد

دور الـ 32

24 سبتمبر 2023

ثمن النهائي

لم يتحدد بعد

ربع النهائي

لم يتحدد بعد

النهائي

لم يتحدد بعد

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات كأس الملك 2023 - دور الـ 32

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الرياض - الفيحاءالأحد 24 سبتمبر 2023-الأمير فيصل بن فهد
العروبة - الوحدةالأحد 24 سبتمبر 2023-ملعب العروبة
ضمك - القصيمةالأحد 24 سبتمبر 2023-ضمك
الحزم - العربيالأحد 24 سبتمبر 2023-نادي الحزم
أحد - النصرالأحد 24 سبتمبر 2023-الأمير محمد بن عبد العزيز
الخلود - الاتحادالأحد 24 سبتمبر 2023-نادي الحزم
الخليج - العدالةالأحد 24 سبتمبر 2023-الأمير محمد بن فهد
الفيصلي - الطائيالأحد 24 سبتمبر 2023-المجمعة
الاتفاق - جدةالأحد 24 سبتمبر 2023-الأمير محمد بن فهد
التعاون - القادسيةالأحد 24 سبتمبر 2023-نادي التعاون
الجبلين.- الهلالالأحد 24 سبتمبر 2023-الأمير عبد العزيز بن مساعد
النجمة - الرائدالأحد 24 سبتمبر 2023-إدارة التعليم (عنيزة)
الشباب - الباطنالأحد 24 سبتمبر 2023-الأمير فيصل بن فهد
الفتح - الأخدودالأحد 24 سبتمبر 2023-الأمير عبدالله بن جلوي
العين - الأهليالأحد 24 سبتمبر 2023-مدينة الملك سعود
أبها - هجرالأحد 24 سبتمبر 2023-الأمير سلطان بن عبد العزيز

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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