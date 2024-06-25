تعرف على جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة، والفرق المشاركة في البطولة...

تشهد الكرة السعودية في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، وأصبح الإثارة والتشويق هما عنوان كل مباريات المسابقات السعودية المختلفة، ومن ضمنهم كأس السوبر السعودي.

وبعد نجاح كأس السوبر السعودي، الأخير والذي فاز به الهلال، على حساب الاتحاد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، واقترابنا من نهاية الموسم الحالي بدأ الجميع يترقب معرفة تفاصيل النسخة القادمة من كأس السوبر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد كأس السوبر السعودي 2024-2025؟

خلال السنوات الماضية، كانت تقام بطولة كأس السوبر السعودي، في منتصف الموسم في شهر يناير.

ولكن في النسخة الأخيرة من البطولة، وبسبب كأس آسيا 2023، تقرر إقامة البطولة في شهر أبريل والتي فاز بها الهلال.

ما القنوات الناقلة لكأس السوبر السعودي 2024-2024؟

تذاع مباريات كأس السوبر السعودي 2024-2025 على قنوات SSC يمكنك متابعة البطولة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

أين يقام كأس السوبر السعودي 2024-2025؟

أقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي في الإمارات، وشهدت نجاحًا كبيرًا، وتقدمت ثلاث دول لاستضافة النسخة القادمة من البطولة، وهم الإمارات، قطر، بالإضافة للصين.

وكان قد استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إقامة البطولة في الصين، وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن الاختيار وقع على العرض الصيني لأنه أفضل ماليًا من العرضين الخليجيين مجتمعين، وكذلك لرغبة المسؤولية إقامة البطولة في منطقة جديدة وبعيدة عن الخليج بهدف نشر كرة القدم السعودي وتسويقها.

لكن يبدو أن الأمور تغيرت، وعاد المسؤولون السعوديون في قرارهم على أن تكون الطائف وأبها بديلين لإقامة المباراة في الصين نظرًا لعدم التوافق حول بعض الشروط التعاقدية.

وفي وقت سابق، كانت قد أوضحت صحيفة الرياضية انّ الاتحاد السعودي يتجه لخوض البطولة في قطر، إذ يتم إقامة المباريات على ملاعب كأس العالم 2022.

ما نظام كأس السوبر السعودي 2024-2025؟

يستمر كأس السوبر السعودي، بمشاركة أربعة فرق في البطولة، بنظام المباريات الإقصائية، أي مباراتي نصف نهائي ونهائي.

نظام البطولة يقوم على مشاركة بطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب بطل ووصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما في حالة تواجد فريق في خانتين، أي بطل الدوري والكأس على سبيل المثال، يتم اختيار الفريق صاحب أفضل ترتيب في الدوري السعودي ولا يتواجد في البطولة.

ما الفرق المشاركة في السوبر السعودي 2024-2025؟

يشارك كل من الهلال والنصر في البطولة، بعد وصولهم إلى نهائي كأس الملك، وحسم المركزين الأول والثاني، في دوري روشن على الترتيب.

وانضم لهم فريقا الأهلي والتعاون.

جدول مباريات السوبر السعودي 2024-2025

أسفرت القرعة التي أقيمت يوم الثلاثاء 28 مايو على المواجهات الآتية:

المباراة الموعد النتيجة الأهلي - الهلال الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - النصر - التعاون الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - الفائز في نصف النهائي الأول - الفائز في نصف النهائي الثاني السبت 17 أغسطس 2024 -

ما سجل الفائزين بكأس السوبر السعودي عبر التاريخ؟

يعد نادي الهلال هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس السوبر السعودي، بعد أن حصل على اللقب في أربع مناسبات، ويأتي خلفه النصر برصيد لقبين.