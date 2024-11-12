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أحمد جمال

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

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تعرف على جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 التي تقام في الكويت وترتيب مجموعات والقنوات الناقلة لمباريات خليجي 26.

أجريت قرعة كأس الخليج العربي 26 في 9 نوفمبر 2024 بالمدينة الكويتية، وذلك بعد أن تم اختيار دولة الكويت لتستضيف بطولة خليجي 26.

فاز منتخب العراق بكأس الخليج في نسخته الأخيرة التي أقيمت على أرضه، بعد أن تغلب على المنتخب العُماني في النهائي بنتيجة 3-2.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي رفقة اليمن، البحرين والمنتخب العراقي حامل اللقب، بينما يتواجد المنتخب الإماراتي والقطري برفقة عمان والبلد المستضيف للبطولة المنتخب الكويتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات خليجي 26 والمجموعات والقنوات الناقلة وأكثر.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 - النهائي

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
نهائي خليجي 26الجمعة 3 يناير 2025،-ستاد جابر الأحمد الدولي

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 - نصف النهائي

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانيةالثلاثاء 31 ديسمبر 2024،-ستاد جابر الأحمد الدولي
أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولىالثلاثاء 31 ديسمبر 2024،-ستاد جابر الأحمد الدولي

مجموعات كأس الخليج 26

المجموعة الأولى

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارق النقاط
1الكويت00000000
2عمان00000000
3قطر00000000
4الإمارات00000000

المجموعة الثانية

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارق النقاط
1البحرين00000000
2العراق00000000
3اليمن00000000
4السعودية00000000

جدول مباريات كأس الخليج 26

الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الكويت - عمانالسبت 21 ديسمبر 2024،-ستاد جابر الأحمد الدولي
قطر - الإماراتالسبت 21 ديسمبر 2024،-ستاد جابر مبارك الحمد الصباح
العراق - اليمنالأحد 22 ديسمبر 2024،
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		-ستاد جابر مبارك الحمد الصباح
السعودية - البحرينالأحد 22 ديسمبر 2024،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد جابر الأحمد الدولي

الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
عمان - قطرالثلاثاء 24 ديسمبر 2024،
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		-ستاد جابر مبارك الحمد الصباح
الإمارات - الكويتالثلاثاء 24 ديسمبر 2024،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد جابر الأحمد الدولي
اليمن - السعوديةالأربعاء 25 ديسمبر 2024،
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		-ستاد جابر مبارك الحمد الصباح
البحرين - العراقالأربعاء 25 ديسمبر 2024،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد جابر الأحمد الدولي

الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الإمارات - عمانالجمعة 27 ديسمبر 2024،
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		-ستاد جابر مبارك الحمد الصباح
الكويت - قطرالجمعة 27 ديسمبر 2024،
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		-ستاد جابر الأحمد الدولي
العراق - السعوديةالسبت 28 ديسمبر 2024،
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		-ستاد جابر الأحمد الدولي
البحرين - اليمنالسبت 28 ديسمبر 2024،
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		-ستاد جابر مبارك الحمد الصباح

القنوات الناقلة لخليجي 26

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 26 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة

قنوات الكأس
قناة الكويت الرياضية
القناة الرياضية العراقية
قناة البحرين الرياضية
قناة أبو ظبي الرياضية 1
قناة عمان الرياضية
قناة دبي الرياضية 1

سجل الفائزين بكأس الخليج العربي عبر التاريخ

حصدت الكويت البطولة 10 مرات كأكثر منتخب تُوج ببطولة كأس الخليج العربي، وفي الجدول الآتي قائمة أكثر الدول فوزًا باللقب.

المنتخبالبطلالوصيف
الكويت10 (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010)1 (1979)
العراق4 (1979، 1984، 1988، 2023)2 (1976، 2013)
السعودية3 (1994، 2002، 2003) 7 (1972، 1974، 1998، 2009، 2010، 2014، 2019)
قطر3 (1992، 2004، 2014)4 (1984، 1990، 1996، 2002)
الإمارات2 (2007، 2013)4 (1986، 1988، 1994، 2017)
عمان2 (2009، 2017)3 (2004، 2007، 2023)
البحرين1 (2019)4 (1970، 1982، 1992، 2003)
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