جدول مباريات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

أحمد الغنامأحمد الغنام
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كل ما تريد معرفته عن كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، موعد انطلاقها، نظام البطولة، المباريات، الفرق المُشاركة والجوائز..

تترقب جماهير كرة القدم في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس العرب للأندية، والتي تقام تحت مسمى "كأس الملك سلمان للأندية 2023"، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتم تسمية هذه النسخة من بطولة كأس العرب للأندية باسم "كأس الملك سلمان" وذلك لأنها تقام في المملكة العربية السعودية، وينتظر أن تكون استثنائية في كل شيء.

نادي الرجاء المغربي، حامل لقب كأس العرب للأندية في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى أغسطس 2021، حيث تعطلت لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

الاتحاد العربي لكرة القدم أكد مشاركة 37 ناديًا من جميع الأندية العربية في البطولة المرتقبة، وذلك بإقامة عدة أدوار تمهيدية حتى الوصول إلى نهائيات البطولة والتي تقام في الصيف المقبل في المملكة العربية السعودية.

ومع إجراء قرعة البطولة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، تعرفنا على العديد من المواجهات المرتقبة في الأدوار التمهيدية، بالإضافة إلى بعض المواجهات الشيقة في دور المجموعات.

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على جدول مباريات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023 "كأس الملك سلمان"، والأندية المشاركة والجوائز المالية للبطولة، والمزيد..

البطولة العربية للأندية 2023: النظام الجديد، المواعيد، الجوائز المالية والفرق المشاركة وكل ما تريد معرفته

ما هو نظام كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

تقام بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" بمشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث تنطلق التصفيات بإقامة دور تمهيدي، والذي يشارك فيه أبطال الدوري لموسم 2021-22 من دول جيبوتي، وجزر القمر، والصومال، واليمن.

ويعني ذلك أن هناك أربع أندية ستتنافس فيما بينها من أجل الحصول على مقعد واحد للمشاركة في الدور الأول من البطولة، الذي تدخل فيه أندية تم اختيارها للمشاركة في البطولة من قبل اتحادات دولها، بشرط وحيد هو أن يكون النادي قد تواجد في المربع الذهبي في الدوري خلال موسم 2021-22، بالإضافة إلى خمسة أندية من اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم.

وسيشارك 24 ناديًا في الدور الأول من البطولة، يتم تصفيتها إلى 12 ناديًا بعد مباراتي ذهاب وإياب، ثم تتنافس الأندية المتأهلة في الدور الثاني بنفس النظام، بشرط ألا يتواجه فريقان من دولة واحدة في هذا الدور، حتى تتأهل ست أندية إلى الدور النهائي للبطولة.

ومع انتهاء التصفيات، تقام نهائيات كأس العرب للأندية بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا، تتكون من ستة أندية تأهلت عبر التصفيات، بالإضافة إلى أربعة أندية تأهلت مباشرة باختيار الاتحاد العربي لكرة القدم، وستة أندية تتأهل مباشرة من أعلى ست دويات تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2022.

الدور النهائي من كأس الملك سلمان 2023 يقام بنظام المجموعات، حيث قسمت الأندية على أربع مجموعات تلعب فيما بينها ثلاث جولات، ويتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، حيث تقام البطولة من هذه المرحلة بخروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ما هي الأندية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

الأندية التي ضمنت بالفعل المشاركة في نهائيات كأس الملك سلمان للأندية هي: الزمالك، الوداد، والرجاء، والترجي، وشباب بلوزداد، والسد، والشرطة العراقي، والاتحاد والنصر والهلال.

وبشكل إجمالي يشارك 37 ناديًا في بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان، هي..

الدولةالأندية المشاركة
السعوديةالهلال - النصر - الشباب - الاتحاد
مصرالزمالك - طلائع الجيش
المغربالوداد - الرجاء - الجيش الملكي
الجزائرشبيبة الساورة - شباب بلوزداد
تونسالصفاقسي - الاتحاد المنستيري
الأردنشباب الأردن
عمانالنهضة - السيب
السودانالهلال - المريخ
قطرالسد - قطر
فلسطينشباب الخليل
ليبياالاتحاد - أهلي طرابلس
لبنانالبرج
الإماراتالوحدة
اليمنفحمان
الكويتالكويت
البحرينالمحرق - المنامة
العراقالقوة الجوية - الشرطة
سورياتشرين

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

من المقرر أن تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر العديد من القنوات الرياضية العربية، مثل قنوات SSC، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكاس، وقناة دبي الرياضية، والعديد من القنوات الأخرى.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 - الدور الأول

الرقمالمباراةموعد الذهابموعد الإيابمجموع الذهاب والإياب
1الجيش الملكي المغربي - الاتحاد الليبي13 مارس 202312 أبريل 2023
2البرج اللبناني - الوحدة الإماراتي13 مارس 202312 أبريل 2023
3المريخ السوداني - تشرين السوري13 مارس 202312 أبريل 2023
4الشباب السعودي - القوة الجوية العراقي13 مارس 202312 أبريل 2023
5الهلال السوداني - المنامة البحريني13 مارس 202312 أبريل 2023
6الصفاقسي التونسي - قطر القطري13 مارس 202312 أبريل 2023
7طلائع الجيش المصري - أهلي طرابلس الليبي13 مارس 202312 أبريل 2023
8النهضة العماني - شباب الخليل الفلسطيني13 مارس 202312 أبريل 2023
9فحمان اليمني - الاتحاد المنستيري التونسي13 مارس 202312 أبريل 2023
10المحرق البحريني - السيب العماني13 مارس 202312 أبريل 2023
11نواذيبو الموريتاني - شباب الأردن الأردني13 مارس 202312 أبريل 2023
12الكويت الكويتي - شبيبة الساورة الجزائري13 مارس 202312 أبريل 2023

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 - الدور الثاني

الرقمالمباراةموعد الذهابموعد الإيابنتيجة مباراتي الذهاب والإياب
13الفائز من 1 - الفائز من 28 مايو 20237 يونيو 2023
14الفائز من 3 - الفائز من 48 مايو 20237 يونيو 2023
15الفائز من 5 - الفائز من 68 مايو 20237 يونيو 2023
16الفائز من 7 - الفائز من 88 مايو 20237 يونيو 2023
17الفائز من 9 - الفائز من 108 مايو 20237 يونيو 2023
18الفائز من 11 - الفائز من 128 مايو 20237 يونيو 2023

مجموعات كأس الملك سلمان للأندية 2023

المجموعة الأولى

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلهزيمةأهداف له

أهداف عليه

الفارقالنقاط
1الترجي التونسي00000000
2الاتحاد السعودي00000000
3الفائز من 1500000000
4الشرطة العراقي00000000

المجموعة الثانية

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلهزيمةأهداف له

أهداف عليه

الفارقالنقاط
1السد القطري00000000
2الوداد المغربي00000000
3الهلال السعودي00000000
4الفائز من 1600000000

المجموعة الثالثة

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلهزيمةأهداف له

أهداف عليه

الفارقالنقاط
1النصر السعودي00000000
2الزمالك المصري00000000
3الفائز من 1400000000
4الفائز من 1700000000

المجموعة الرابعة

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلهزيمةأهداف له

أهداف عليه

الفارقالنقاط
1شباب بلوزداد الجزائري00000000
2الرجاء المغربي00000000
3الفائز من 1300000000
4الفائز من 1800000000

ما هي الجوائز لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" عشرة ملايين دولار أمريكي، يحصل البطل على ستة ملايين منها، وجاء توزيع الجوائز المالية كالتالي..

المرحلةالجائزة المالية
البطل6 ملايين دولار
الوصيف2.5 مليون دولار
الوصول لنصف النهائي200 ألف دولار
الوصول لربع النهائي150 ألف دولار
المشاركة في دور المجموعات100 ألف دولار
خوض الأدوار التمهيدية20 ألف دولار

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