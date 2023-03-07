جدول مباريات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

تترقب جماهير كرة القدم في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس العرب للأندية، والتي تقام تحت مسمى "كأس الملك سلمان للأندية 2023"، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وتم تسمية هذه النسخة من بطولة كأس العرب للأندية باسم "كأس الملك سلمان" وذلك لأنها تقام في المملكة العربية السعودية، وينتظر أن تكون استثنائية في كل شيء.
نادي الرجاء المغربي، حامل لقب كأس العرب للأندية في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى أغسطس 2021، حيث تعطلت لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.
الاتحاد العربي لكرة القدم أكد مشاركة 37 ناديًا من جميع الأندية العربية في البطولة المرتقبة، وذلك بإقامة عدة أدوار تمهيدية حتى الوصول إلى نهائيات البطولة والتي تقام في الصيف المقبل في المملكة العربية السعودية.
ومع إجراء قرعة البطولة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، تعرفنا على العديد من المواجهات المرتقبة في الأدوار التمهيدية، بالإضافة إلى بعض المواجهات الشيقة في دور المجموعات.
وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على جدول مباريات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023 "كأس الملك سلمان"، والأندية المشاركة والجوائز المالية للبطولة، والمزيد..
البطولة العربية للأندية 2023: النظام الجديد، المواعيد، الجوائز المالية والفرق المشاركة وكل ما تريد معرفته
ما هو نظام كأس الملك سلمان للأندية 2023؟
تقام بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" بمشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث تنطلق التصفيات بإقامة دور تمهيدي، والذي يشارك فيه أبطال الدوري لموسم 2021-22 من دول جيبوتي، وجزر القمر، والصومال، واليمن.
ويعني ذلك أن هناك أربع أندية ستتنافس فيما بينها من أجل الحصول على مقعد واحد للمشاركة في الدور الأول من البطولة، الذي تدخل فيه أندية تم اختيارها للمشاركة في البطولة من قبل اتحادات دولها، بشرط وحيد هو أن يكون النادي قد تواجد في المربع الذهبي في الدوري خلال موسم 2021-22، بالإضافة إلى خمسة أندية من اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم.
وسيشارك 24 ناديًا في الدور الأول من البطولة، يتم تصفيتها إلى 12 ناديًا بعد مباراتي ذهاب وإياب، ثم تتنافس الأندية المتأهلة في الدور الثاني بنفس النظام، بشرط ألا يتواجه فريقان من دولة واحدة في هذا الدور، حتى تتأهل ست أندية إلى الدور النهائي للبطولة.
ومع انتهاء التصفيات، تقام نهائيات كأس العرب للأندية بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا، تتكون من ستة أندية تأهلت عبر التصفيات، بالإضافة إلى أربعة أندية تأهلت مباشرة باختيار الاتحاد العربي لكرة القدم، وستة أندية تتأهل مباشرة من أعلى ست دويات تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2022.
الدور النهائي من كأس الملك سلمان 2023 يقام بنظام المجموعات، حيث قسمت الأندية على أربع مجموعات تلعب فيما بينها ثلاث جولات، ويتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، حيث تقام البطولة من هذه المرحلة بخروج المغلوب حتى المباراة النهائية.
ما هي الأندية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟
الأندية التي ضمنت بالفعل المشاركة في نهائيات كأس الملك سلمان للأندية هي: الزمالك، الوداد، والرجاء، والترجي، وشباب بلوزداد، والسد، والشرطة العراقي، والاتحاد والنصر والهلال.
وبشكل إجمالي يشارك 37 ناديًا في بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان، هي..
|الدولة
|الأندية المشاركة
|السعودية
|الهلال - النصر - الشباب - الاتحاد
|مصر
|الزمالك - طلائع الجيش
|المغرب
|الوداد - الرجاء - الجيش الملكي
|الجزائر
|شبيبة الساورة - شباب بلوزداد
|تونس
|الصفاقسي - الاتحاد المنستيري
|الأردن
|شباب الأردن
|عمان
|النهضة - السيب
|السودان
|الهلال - المريخ
|قطر
|السد - قطر
|فلسطين
|شباب الخليل
|ليبيا
|الاتحاد - أهلي طرابلس
|لبنان
|البرج
|الإمارات
|الوحدة
|اليمن
|فحمان
|الكويت
|الكويت
|البحرين
|المحرق - المنامة
|العراق
|القوة الجوية - الشرطة
|سوريا
|تشرين
ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟
من المقرر أن تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر العديد من القنوات الرياضية العربية، مثل قنوات SSC، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكاس، وقناة دبي الرياضية، والعديد من القنوات الأخرى.
جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 - الدور الأول
|الرقم
|المباراة
|موعد الذهاب
|موعد الإياب
|مجموع الذهاب والإياب
|1
|الجيش الملكي المغربي - الاتحاد الليبي
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|2
|البرج اللبناني - الوحدة الإماراتي
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|3
|المريخ السوداني - تشرين السوري
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|4
|الشباب السعودي - القوة الجوية العراقي
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|5
|الهلال السوداني - المنامة البحريني
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|6
|الصفاقسي التونسي - قطر القطري
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|7
|طلائع الجيش المصري - أهلي طرابلس الليبي
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|8
|النهضة العماني - شباب الخليل الفلسطيني
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|9
|فحمان اليمني - الاتحاد المنستيري التونسي
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|10
|المحرق البحريني - السيب العماني
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|11
|نواذيبو الموريتاني - شباب الأردن الأردني
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
|12
|الكويت الكويتي - شبيبة الساورة الجزائري
|13 مارس 2023
|12 أبريل 2023
جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 - الدور الثاني
|الرقم
|المباراة
|موعد الذهاب
|موعد الإياب
|نتيجة مباراتي الذهاب والإياب
|13
|الفائز من 1 - الفائز من 2
|8 مايو 2023
|7 يونيو 2023
|14
|الفائز من 3 - الفائز من 4
|8 مايو 2023
|7 يونيو 2023
|15
|الفائز من 5 - الفائز من 6
|8 مايو 2023
|7 يونيو 2023
|16
|الفائز من 7 - الفائز من 8
|8 مايو 2023
|7 يونيو 2023
|17
|الفائز من 9 - الفائز من 10
|8 مايو 2023
|7 يونيو 2023
|18
|الفائز من 11 - الفائز من 12
|8 مايو 2023
|7 يونيو 2023
مجموعات كأس الملك سلمان للأندية 2023
المجموعة الأولى
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|أهداف له
أهداف عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|الترجي التونسي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الاتحاد السعودي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الفائز من 15
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الشرطة العراقي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
المجموعة الثانية
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|أهداف له
أهداف عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|السد القطري
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الوداد المغربي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الهلال السعودي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الفائز من 16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
المجموعة الثالثة
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|أهداف له
أهداف عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|النصر السعودي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الزمالك المصري
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الفائز من 14
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الفائز من 17
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
المجموعة الرابعة
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|أهداف له
أهداف عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|شباب بلوزداد الجزائري
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الرجاء المغربي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الفائز من 13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الفائز من 18
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي الجوائز لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023؟
يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" عشرة ملايين دولار أمريكي، يحصل البطل على ستة ملايين منها، وجاء توزيع الجوائز المالية كالتالي..
|المرحلة
|الجائزة المالية
|البطل
|6 ملايين دولار
|الوصيف
|2.5 مليون دولار
|الوصول لنصف النهائي
|200 ألف دولار
|الوصول لربع النهائي
|150 ألف دولار
|المشاركة في دور المجموعات
|100 ألف دولار
|خوض الأدوار التمهيدية
|20 ألف دولار
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