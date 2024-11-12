جدول مباريات قطر في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات قطر خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة لمباريات "العنابي" في خليجي 26.

يخوض منتخب قطر تحديًا جديدًا في بطولة كأس الخليج العربي 26، والتي تقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

قدم المنتخب القطري أداءً قوياً في نسخة خليجي 25، قبل أن يصطدم بالمنتخب العراقي حامل اللقب ومستضيف البطولة في نصف النهائي، ليُودع البطولة بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف.

ويسعى العنابي أن تكون بطولة كأس الخليج العربي 26 مختلفه، وأن يحصد لقبه الرابع في تاريخه، حيث أن آخر نسخة توُج بها كانت عام 2014.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة قطر في بطولة خليجي 26؟ وما هو ترتيب مباريات "العنابي"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي القنوات الناقلة لمباريات قطر في كأس الخليج العربي 26؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 26 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة قنوات الكأس قناة الكويت الرياضية القناة الرياضية العراقية قناة البحرين الرياضية قناة أبو ظبي الرياضية 1 قناة عمان الرياضية قناة دبي الرياضية 1

ما هو جدول مباريات منتخب قطر في بطولة كأس الخليج العربي 26؟

يبدأ منتخب قطر مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 26 بمواجهة قوية أمام المنتخب الإماراتي، ثم يخوض المباراة الثانية أمام منتخب عمان، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة هامة أمام منتخب الكويت مستضيف البطولة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور نصف النهائي من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية، والوصيف أمام متصدر المجموعة الثانية.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات قطر - الإمارات السبت 21 ديسمبر 2024، - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح عمان - قطر الثلاثاء 24 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح الكويت - قطر الجمعة 27 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر الأحمد الدولي

ما هي مجموعة منتخب قطر في بطولة كأس الخليج العربي 26؟

قرعة كأس الخليج العربي 26 والتي أقيمت في مدينة الكويت يوم 9 نوفمبر الماضي، أوقعت منتخب قطر في المجموعة الأولى، رفقة الإمارات، الكويت وعمان.