تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والترتيب..

نسخة جديدة يخوضها ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا وذلك في الموسم الجاري 2024-2025، وعيون جماهيره على مواصلة الصعود لمنصات التتويج التي كان آخرها في الموسم الماضي 2023-2024.

ريال مدريد بنظام قرعة البطولة الجديد، وجد نفسه أمام خصمين تاريخيين هما ميلان وليفربول إضافة إلى شتوتجارت.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات وترتيب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ترتيب ريال مدريد في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 6 إنتر ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 7 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 8 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 9 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 10 باير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 11 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 12 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 13 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 14 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 15 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 16 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0 17 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 18 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 19 فينورد 0 0 0 0 0 0 0 0 20 سبورتنج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 21 أيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0 22 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 24 ليل 0 0 0 0 0 0 0 0 25 النجم الأحمر 0 0 0 0 0 0 0 0 26 يونج بويز 0 0 0 0 0 0 0 0 27 سيلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0 28 سلوفان براتيسلافا 0 0 0 0 0 0 0 0 29 موناكو 0 0 0 0 0 0 0 0 30 سبارتا براج 0 0 0 0 0 0 0 0 31 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 32 بولونيا 0 0 0 0 0 0 0 0 33 جيرونا 0 0 0 0 0 0 0 0 34 شتوتجارت 0 0 0 0 0 0 0 0 35 شتورم جراتس 0 0 0 0 0 0 0 0 36 ستاد بريست 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الدور الأول

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريال مدريد - شتوتجارت الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية - سانتياجو برنابيو ليل - ريال مدريد الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - بيار موروا ريال مدريد - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سانتياجو برنابيو ريال مدريد - ميلان الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - سانتياجو برنابيو ليفربول - ريال مدريد الأربعاء 27 نوفمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - أنفيلد أتالانتا - ريال مدريد الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - جيويس ريال مدريد - ريد بول سالزبورج الأربعاء 22 يناير 2025 22:00 السعودية، 21:00 مصر - سانتياجو برنابيو ستاد بريست - ريال مدريد الأربعاء 29 يناير 2025 22:00 السعودية، 21:00 مصر - فرانسيس لو بلي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، يمكنك مشاهدة خدمة البث المباشر أيضًا عبر تطبيق TOD.