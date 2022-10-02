جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2022-2023، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نجح ريال مدريد، في حسم لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي لصالحه تحت قيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، بعد فترة طويلة من الغياب.

ويعد النادي الملكي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري الإسباني وسيعمل في الموسم الجديد على أن يحتفظ باللقب تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، وستكون مهمة الميرينجي في الاحتفاظ ببطولته ليست بالسهلة.

في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-2023 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

يبدأ ريال مدريد مهمته في الموسم الجديد خارج قواعده، وستكون أمام ألميريا على ملعب ألعاب البحر المتوسط.

وسيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولتين التاسعة يوم 16 أكتوبر 2022، على ملعب سانتياجو برنابيو، والجولة الـ 26 يوم 19 مارس 2023 على ملعب كامب نو.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 ألميريا - ريال مدريد الأحد 14 أغسطس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-1 ملعب ألعاب البحر المتوسط 2 سيلتا فيجو - ريال مدريد السبت 20 أغسطس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 4-1 بالايدوس 3 إسبانيول - ريال مدريد الأحد 28 أغسطس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 3-1 كورنيلا 4 ريال مدريد - ريال بيتيس السبت 3 سبتمبر 2022،

16:15 مصر، 17:15 السعودية 1-2 سانتياجو برنابيو 5 ريال مدريد - ريال مايوركا السبت 10 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-4 سانتياجو برنابيو 6 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 18 سبتمبر 2022 2-1 واندا متروبوليتانو 7 ريال مدريد - أوساسونا 2 أكتوبر 2022 1-1 سانتياجو برنابيو 8 خيتافي - ريال مدريد 9 أكتوبر 2022 - ألفونسو بيريز 9 ريال مدريد - برشلونة 16 أكتوبر 2022 - سانتياجو برنابيو 10 إلتشي - ريال مدريد 19 أكتوبر 2022 - مانويل مارتينيز فاليرو 11 ريال مدريد - إشبيلية 23 أكتوبر 2022 - سانتياجو برنابيو 12 ريال مدريد - جيرونا 30 أكتوبر 2022 - سانتياجو برنابيو 13 ريال مدريد - رايو فاييكانو 6 نوفمبر 2022 - فاييكاس 14 ريال مدريد - قادش 9 نوفمبر 2022 - سانتياجو برنابيو 15 بلد الوليد - برشلونة 31 ديسمبر 2022 - خوسيه زوريا 16 فياريال - ريال مدريد 8 يناير 2023 - لاسيراميكا 17 ريال مدريد - فالنسيا 14 يناير 2023 - سانتياجو برنابيو 18 أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 22 يناير 2023 - سان ماميس 19 ريال مدريد - ريال سوسييداد 29 يناير 2023 - سانتياجو برنابيو 20 ريال مايوركا - ريال مدريد 5 فبراير 2023 - سون مويكس 21 ريال مدريد - إلتشي 12 فبراير 2023 - سانتياجو برنابيو 22 أوساسونا - ريال مدريد 19 فبراير 2023 - آل سادار 23 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 26 فبراير 2023 - سانتياجو برنابيو 24 ريال بيتيس - ريال مدريد 5 مارس 2023 - بينتو فيامارين 25 ريال مدريد - إسبانيول 12 مارس 2023 - سانتياجو برنابيو 26 برشلونة - ريال مدريد 19 مارس 2023 - كامب نو 27 ريال مدريد - بلد الوليد 2 أبريل 2023 - سانتياجو برنابيو 28 ريال مدريد - فياريال 9 أبريل 2023 - سانتياجو برنابيو 29 قادش - ريال مدريد 16 أبريل 2023 - ميرانديا 30 ريال مدريد - سيلتا فيجو 23 أبريل 2023 - سانتياجو برنابيو 31 جيرونا - ريال مدريد 26 أبريل 2023 - مونتيليفي 32 ريال مدريد - ألميريا 30 أبريل 2023 - سانتياجو برنابيو 33 ريال سوسييداد - ريال مدريد 3 مايو 2023 - أنويتا 34 ريال مدريد - خيتافي 14 مايو 2023 - سانتياجو برنابيو 35 فالنسيا - ريال مدريد 21 مايو 2023 - ميستايا 36 ريال مدريد - رايو فاييكانو 24 مايو 2023 - سانتياجو برنابيو 37 إشبيلية - ريال مدريد 28 مايو 2023 - رامون سانشيز بيزخوان 38 ريال مدريد - أتلتيك بيلباو 4 يونيو 2023 - سانتياجو برنابيو

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني