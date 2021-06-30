جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2021-2022، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعد ريال مدريد للعودة إلى الدوري الإسباني في محاولة لحصد اللقب بعد موسم غابت عنه البطولات وأدى ذلك إلى استقالة زين الدين زيدان.

ريال مدريد لم يلعب الموسم الماضي على "سانتياجو برنابيو" كما جرت العادة واضطر لاستخدام ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ومن المتوقع العودة لملعبه القديم في الجولات الأولى من البطولة.

وكانت التقارير قد أكدت أنّ العودة ستكون في سبتمبر، ولذلك فسوف يلعب أول 3 مباريات له في الليجا الموسم الجديد خارج ملعبه.

ويعد النادي الملكي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري الإسباني ويحاول أن يحققه مع المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي والذي فشل في الفوز به في فترته الأولى التي استمرت لمدة موسمين.

في هذا التقرير من جدول نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-2022 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

سوف يبدأ ريال مدريد أول مبارياته بخوض مواجهة أمام ديبورتيفو ألافيس خارج ملعبه.

أما موعد الكلاسيكو الأول ضد برشلونة فسوف يقام يوم 24 أكتوبر على ملعب "كامب نو" بينما المباراة التالية في 20 مارس ومن المتوقع أن يحتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو".

وبالنسبة لديربي مدريد، فسوف يواجه أتلتيكو يوم 12 ديسمبر في "سانتياجو برنابيو" وجولة الدور الثاني ستكون في "واندا ميتروبوليتانو" يوم 13 فبراير.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد الأحد 15 أغسطس 2021، مينديزوروزا 2 ليفانتي - ريال مدريد الأحد 22 أغسطس 2021، سيوتات دي فالنسيا 3 ريال بيتيس - ريال مدريد الأحد 29 أغسطس 2021، بينتو فيامارين 4 ريال مدريد - سيلتا فيجو الأحد 12 سبتمبر 2021، سانتياجو برنابيو 5 فالنسيا - ريال مدريد الأحد 19 سبتمبر 2021، ميستايا 6 ريال مدريد - ريال مايوركا الأربعاء 22 سبتمبر 2021، سانتياجو برنابيو 7 ريال مدريد - فياريال الأحد 26 سبتمبر 2021، سانتياجو برنابيو 8 إسبانيول - ريال مدريد الأحد 3 أكتوبر 2021، كورنيلا آل برات 9 ريال مدريد - أتلتيك بيلباو الأحد 17 أكتوبر 2021، سانتياجو برنابيو 10 برشلونة - ريال مدريد الأحد 24 أكتوبر 2021، كامب نو 11 ريال مدريد - أوساسونا الأربعاء 27 أكتوبر 2021، سانتياجو برنابيو 12 إلتشي - ريال مدريد الأحد 31 أكتوبر 2021، مانويل مارتينيز فاليرو 13 ريال مدريد - رايو فاييكانو الأحد 7 نوفمبر 2021، سانتياجو برنابيو 14 غرناطة - ريال مدريد الأحد 21 نوفمبر 2021، نوفوس لوس کارمنس 15 ريال مدريد - إشبيلية الأحد 28 نوفمبر 2021، سانتياجو برنابيو 16 ريال سوسييداد - ريال مدريد الأحد 5 ديسمبر 2021، أنويتا 17 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الأحد 12 ديسمبر 2021، سانتياجو برنابيو 18 ريال مدريد - قادش الأحد 19 ديسمبر 2021، سانتياجو برنابيو 19 خيتافي - ريال مدريد الأحد 2 يناير 2022، ألفونسو بيريز 20 ريال مدريد - فالنسيا الأحد 9 يناير 2022، سانتياجو برنابيو 21 أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأربعاء 19 يناير 2022، سان ماميس 22 ريال مدريد - إلتشي الأحد 23 يناير 2022، سانتياجو برنابيو 23 ريال مدريد - غرناطة الأحد 6 فبراير 2022، سانتياجو برنابيو 24 فياريال - ريال مدريد الأحد 13 فبراير 2022، لا سيراميكا 25 ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيس الأحد 20 فبراير 2022، سانتياجو برنابيو 26 رايو فاييكانو - ريال مدريد الأحد 27 فبراير 2022، فاييكاس 27 ريال مدريد - ريال سوسييداد الأحد 6 مارس 2022، سانتياجو برنابيو 28 ريال مايوركا - ريال مدريد الأحد 13 مارس 2022، إيبيروستار 29 ريال مدريد - برشلونة الأحد 20 مارس 2022، سانتياجو برنابيو 30 سيلتا فيجو - ريال مدريد الأحد 3 أبريل 2022، بالايدوس 31 ريال مدريد - خيتافي الأحد 10 أبريل 2022، سانتياجو برنابيو 32 إشبيلية - ريال مدريد الأحد 17 أبريل 2022، رامون سانشيز بزخوان 33 أوساسونا - ريال مدريد الأربعاء 20 أبريل 2022، آل سادار 34 ريال مدريد - إسبانيول الأحد 1 مايو 2022، سانتياجو برنابيو 35 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 8 مايو 2022، واندا ميتروبوليتانو 36 ريال مدريد - ليفانتي الأربعاء 11 مايو 2022، سانتياجو برنابيو 37 قادش - ريال مدريد الأحد 15 مايو 2022، رامون دي كارانزا 38 ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 22 مايو 2022، سانتياجو برنابيو

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22