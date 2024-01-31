جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والقنوات الناقلة...

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بدأنا مرحلة ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، ومن المنتظر أن تستمر المتعة والإثارة في مباريات البطولة حتى معانقة الأميرة السمراء في النهاية.

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وتعد البطولة الحالية واحدة من أمتع البطولات، في السنوات الأخيرة في دور المجموعات، فقد شهد العديد من المفاجآت المثيرة مثل توديع منتخبات تونس والجزائر ومصر والسنغال والمغرب المسابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة.

ما المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة، 8 منتخبات تأتي على النحو التالي:-

أنجولانيجيريا
كوت ديفوارالكونغو الديمقراطية
الرأس الأخضرجنوب إفريقيا
ماليغينيا

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - ربع النهائي

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
أنجولا - نيجيرياالجمعة 2 فبراير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
غينيا - الكونغو الديموقراطيةالجمعة 2 فبراير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		الملعب الوطني
مالي - كوت ديفوار السبت 3 فبراير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		ملعب السلام
كاب فيردي - جنوب إفريقياالسبت 3 فبراير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		تشارلس كونان باني

ما القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

وسوف يتم بث المباريات عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON بجانب مشاهد البطولة عبر تطبيق TOD TV.

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