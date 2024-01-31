تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

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تتقدم مراحل الحسم في منافسات كأس آسيا 2023 ، والآن بات الكل يتطلع إلى معرفة من يكون في المربع الذهبي بالبطولة بعدما انتهى الدور ثمن النهائي.

ونجحت منتخبات الأردن وطاجيكستان وأستراليا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان إلى جانب المنتخب القطري المضيف وحامل اللقب في الوصول إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد مباريات مثيرة في ثمن النهائي.

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ونستعرض معكم في "جول" موعد مباريات ربع النهائي في بطولة كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

ما المنتخبات المتأهلة لدور ربع نهائي كأس آسيا 2023؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور ربع نهائي كأس آسيا 2023:

المنتخبات المتأهلة طاجيكستان الأردن أستراليا كوريا الجنوبية إيران اليابان قطر أوزبكستان

جدول مباريات كأس آسيا 2023 - ربع النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب طاجيكستان - الأردن الجمعة 2 فبراير 2024

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد أحمد بن علي أستراليا - كوريا الجنوبية الجمعة 2 فبراير 2024

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات - ستاد الجنوب اليابان - إيران السبت 3 فبراير 2024

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد المدينة التعليمية قطر - أوزبكستان السبت 3 فبراير 2024

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات - ستاد البيت

ما القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباريات في ربع النهائي عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

وتم تغيير اسم القنوات لتصبح beIN Asian Cup، ويتم نقل المباريات على 3 قنوات منها واحدة باللغة الإنجليزية.

أما داخل المملكة العربية السعودية، فيتم إذاعة البطولة عبر SSC Sports بجانب تطبيق شاهد.

Tod