تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

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الأمتار الحاسمة من بطولة كأس الملك سلمان تبدأ، الدور الثاني حيث خروج المغلوب وتناقص الفرق وبدء العد التنازلي لمعرفة من يتوج بالبطولة المثيرة.

مع دخول ربع نهائي البطولة الهامة، واتضاح ملامح المجموعات بشكل كامل، أسفرت النتائج عن مواجهات قوية في هذا الدور.

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وفي السطور التالية يقدم لكم موقع "جول" جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" والقنوات الناقلة..

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

الاتحاد السعودي الشرطة العراقي السد القطري الهلال السعودي الرجاء المغربي الوحدة الإماراتي الشباب السعودي النصر السعودي

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النتيجة السد - الشرطة السبت 5 أغسطس 2023

18:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الأمير سلطان بن عبد العزيز - الاتحاد - الهلال السبت 5 أغسطس 2023

21:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الملك فهد الدولي - الرجاء - النصر الأحد 6 أغسطس 2023

18:00 مصر والسعودية SSC شاهد الأمير سلطان بن عبد العزيز - الشباب - الوحدة الأحد 6 أغسطس 2023

21:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الملك فهد الدولي -