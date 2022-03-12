جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور ربع النهائي لمنافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، والقنوات الناقلة في الشرق الأوسط..

يتزايد حماس عشاق كرة القدم في كافة أرجاء المجموعة لبطولة كأس العالم 2022، وهي النسخة التي حملت في طياتها حتى الآن الكثير من الإثارة والحماس.

ومع بداية الأدوار الإقصائية، بدأنا بالفعل في التعرف على الطريق نحو لقب النسخة الحادية والعشرين من منافسات بطولة كأس العالم، حيث بدأت تتضح ملامح المراحل النهائية من البطولة بالفعل.

ومع نهاية دور الـ 16، يزداد الحماس في ربع نهائي البطولة، بمباريات من العيار الثقيل، ليستمر المشوار حتى نهاية البطولة، بمعانقة اللقب الغالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع النهائي من كأس العالم 2022؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لربع نهائي كأس العالم:

المنتخب هولندا الأرجنتين لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد

جدول مباريات كأس العالم 2022 - ربع النهائي