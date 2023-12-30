جدول مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
AFC Champions League trophy
دوري أبطال آسياAl-RayyanAl ShababAl-FaisalyAl Hilal

تعرف على جدول مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباريات.

تترقب جماهير كرة القدم العربية انطلاق منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2023-2024 لمنطقتي غرب وشرق القارة، والتي تتنافس فيها خمسة أندية عربية على التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

نظام بطولة دوري أبطال آسيا لم يتغير، حيث تقام منافسات البطولة بين مجموعتين، الأولى تضم أندية شرق القارة، وتضم المجموعة الثانية أندية غرب القارة، على أن يصل إلى النهائي فريق من كل منطقة.

ونتعرف في التقرير التالي عبر "جول.كوم" على جدول مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباريات..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2024؟

شارك في دور المجموعات من هذه النسخة 40 فريقاً تم توزيعهم على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق، حيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الـ 16 بالإضافة إلى أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024 - مجموعات الغرب

المجموعةالبطلأفضل وصيف
الأولىالعين الإماراتيالفيحاء السعودي
الثانيةناساف الأوزبكي-
الثالثةالاتحاد السعوديسباهان أصفهان الإيراني
الرابعةالهلال السعودينافباخور الأوزبكي
الخامسةالنصر السعودي-

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024 - مجموعات الشرق

المجموعةالبطلأفضل وصيف
السادسةبانكوك يونايتد التايلنديجونبك هيونداي الكوري
السابعةيوكوهاما مارينوس اليابانيشاندونج لونينج الصيني
الثامنةفنتفوريت كوفو الياباني-
التاسعةكاوازاكي فرونتال اليابانيأولسان هيونداي الياباني
العاشرةبوهانج ستيلرز الكوري-

مباريات دور الـ 16 دوري أبطال آسيا 2024 - منطقة الغرب

المباراةموعد الذهابموعد الإيابالنتيجة
ناساف - العين12-14 فبراير 202419-21 فبراير 2024-
الفيحاء - النصر12-14 فبراير 202419-21 فبراير 2024-
أصفهان - الهلال12-14 فبراير 202419-21 فبراير 2024-
نافباخور - الاتحاد12-14 فبراير 202419-21 فبراير 2024-

مباريات دور الـ 16 دوري أبطال آسيا 2024 - منطقة الشرق

المباراةموعد الذهابموعد الإيابالنتيجة
جونبك هيونداي - بوهانج ستيلرز12-14 فبراير 202419-21 فبراير 2024-
أولسان هيونداي - فنتفوريت كوفو12-14 فبراير 202419-21 فبراير 2024-
شاندونج لونينج - كاوازاكي فرونتال12-14 فبراير 202419-21 فبراير 2024-
بانكوك يونايتد - يوكوهاما مارينوس12-14 فبراير 202419-21 فبراير 2024-

ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كما يمكن مشاهدة المباريات في الإمارات عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، أما بالنسبة لباقي الدول العربية فيمكن متابعتها عبر قنوات beIN Sports AFC.

ما موعد دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

يقام دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 بين يومي 12 و14 فبراير 2024، وذلك فيما يتعلق بمباريات الذهاب.

الدورموعد الذهابموعد الإياب
ثمن النهائي (دور الـ 16)12-14 فبراير 202419-21 فبراير 2024

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