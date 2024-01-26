تعرف على جدول مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، والقنوات الناقلة...

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بدأنا مرحلة الحسم في كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، ومن المنتظر أن تستمر المتعة والإثارة في مباريات البطولة حتى معانقة الأميرة السمراء في النهاية.

وتعد البطولة الحالية واحدة من أمتع البطولات، في السنوات الأخيرة في دور المجموعات، فقد شهد العديد من المفاجآت المثيرة مثل توديع منتخبي تونس والجزائر المسابقة، والعديد من الأمور الأخرى.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة.

ما المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، ومن ست مجموعات 12 منتخبًا كأصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث.

المجموعة المتصدر الوصيف أفضل ثوالث الأولى غينيا الاستوائية نيجيريا كوت ديفوار الثانية كاب فيردي مصر الثالثة السنغال الكاميرون غينيا الرابعة أنجولا بوركينا فاسو موريتانيا الخامسة مالي جنوب إفريقيا ناميبيا السادسة المغرب الكونغو الديمقراطية

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور الـ 16

الرقم المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 أنجولا - نامبيا السبت 27 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب ملعب السلام 2 نيجيريا - الكاميرون السبت 27 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني 3 غينيا الاستوائية - غينيا الأحد 28 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب الملعب الوطني 4 مصر - الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب لوران بوكو 5 كاب فيردي - موريتانيا الإثنين 29 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني 6 السنغال - كوت ديفوار الإثنين 29 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب تشارلس كونان باني 7 مالي - بوركينا فاسو الثلاثاء 30 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب أمادو جون كوليبالي 8 المغرب - جنوب إفريقيا الثلاثاء 30 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب لوران بوكو

ما القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

وسوف يتم بث المباريات عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON بجانب مشاهد البطولة عبر تطبيق TOD TV.

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