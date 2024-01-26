جدول مباريات دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
AFCON 2023 trophyGettyImage
كأس أمم إفريقياEgyptSenegalCape VerdeMoroccoAngolaMali

تعرف على جدول مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، والقنوات الناقلة...

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بدأنا مرحلة الحسم في كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، ومن المنتظر أن تستمر المتعة والإثارة في مباريات البطولة حتى معانقة الأميرة السمراء في النهاية.

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وتعد البطولة الحالية واحدة من أمتع البطولات، في السنوات الأخيرة في دور المجموعات، فقد شهد العديد من المفاجآت المثيرة مثل توديع منتخبي تونس والجزائر المسابقة، والعديد من الأمور الأخرى.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة.

ما المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، ومن ست مجموعات 12 منتخبًا كأصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث.

المجموعةالمتصدر الوصيفأفضل ثوالث
الأولىغينيا الاستوائيةنيجيرياكوت ديفوار
الثانيةكاب فيرديمصر
الثالثةالسنغالالكاميرونغينيا
الرابعةأنجولابوركينا فاسوموريتانيا
الخامسةماليجنوب إفريقياناميبيا
السادسةالمغربالكونغو الديمقراطية

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور الـ 16

الرقمالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1أنجولا - نامبياالسبت 27 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب 		ملعب السلام
2نيجيريا - الكاميرون السبت 27 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
3غينيا الاستوائية - غينياالأحد 28 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		الملعب الوطني
4مصر - الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		لوران بوكو
5كاب فيردي - موريتانياالإثنين 29 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
6السنغال - كوت ديفوارالإثنين 29 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		تشارلس كونان باني
7مالي - بوركينا فاسوالثلاثاء 30 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		أمادو جون كوليبالي
8المغرب - جنوب إفريقياالثلاثاء 30 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		لوران بوكو

ما القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

وسوف يتم بث المباريات عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON بجانب مشاهد البطولة عبر تطبيق TOD TV.

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