جدول مباريات دور الـ 16 في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
AFC Asian Cup 2023GettyImage
كأس آسياSaudi ArabiaQatarIraqIranAustraliaJapan

تعرف على جدول مباريات ثمن نهائي كأس آسيا 2023، والقنوات الناقلة...

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بدأنا مرحلة الحسم في كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر، ومن المنتظر أن تستمر المتعة والإثارة في مباريات البطولة حتى معانقة اللقب الغالي في النهاية.

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وشهد دور المجموعات من المسابقة العديد من المباريات القوية والمثيرة، بالإضافة إلى المفاجآت القوية غير المتوقعة، ويتنبأ الكثير للبطولة، أن تستمر في تقديم متعة دسمة لعشاق الكرة الآسيوية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور الـ 16 في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة.

ما المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس آسيا 2023؟

تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، ومن ست مجموعات 12 منتخبًا كأصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث.

المجموعةالمتصدر الوصيفأفضل ثوالث
الأولىقطرطاجيكستان
الثانيةأسترالياأوزباكستانسوريا
الثالثةإيرانالإماراتفلسطين
الرابعةالعراقاليابانإندونيسيا
الخامسةالبحرينكوريا الجنوبيةالأردن
السادسةالسعوديةتايلاند

جدول مباريات كأس آسيا 2023 - دور الـ 16

الرقمالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1أستراليا - إندونيسياالأحد 28 يناير 2024
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
2طاجيكستان - الإماراتالأحد 28 يناير 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-ستاد أحمد بن علي
3العراق - الاردنالإثنين 29 يناير 2024،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد خليفة الدولي
4قطر - فلسطينالإثنين 29 يناير 2024،
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-ستاد البيت
5أوزباكستان - تايلاندالثلاثاء 30 يناير 2024،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
6السعودية - كوريا الجنوبيةالثلاثاء 30 يناير 2024،
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-ستاد المدينة التعليمية
7البحرين - اليابانالأربعاء 31 يناير 2024،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الثمامة
8إيران -سورياالأربعاء 31 يناير 2024،
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		-ستاد عبد الله بن خليفة

ما القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

وتم تغيير اسم القنوات لتصبح beIN Asian Cup، وسوف يتم نقل المباريات على 3 قنوات منها واحدة باللغة الإنجليزية.

أما داخل المملكة العربية السعودية، فسوف يتم إذاعة البطولة عبر SSC Sports بجانب تطبيق شاهد.

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