تعرف على جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن نظام البطولة وجوائزها المالية..

النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 تأتي في حلة جديدة تزدان بها البطولة الأوروبية الأقوى على الإطلاق.

النسخة الجديدة تشهد وجود 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات وترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 لحساب الأدوار التمهيدية ودور المجموعات والقنوات الناقلة.

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جدول ترتيب الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 6 إنتر ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 7 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 8 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 9 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 10 باير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 11 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 12 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 13 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 14 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 15 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 16 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0 17 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 18 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 19 فينورد 0 0 0 0 0 0 0 0 20 سبورتنج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 21 أيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0 22 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 24 ليل 0 0 0 0 0 0 0 0 25 النجم الأحمر 0 0 0 0 0 0 0 0 26 يونج بويز 0 0 0 0 0 0 0 0 27 سيلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0 28 سلوفان براتيسلافا 0 0 0 0 0 0 0 0 29 موناكو 0 0 0 0 0 0 0 0 30 سبارتا براج 0 0 0 0 0 0 0 0 31 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 32 بولونيا 0 0 0 0 0 0 0 0 33 جيرونا 0 0 0 0 0 0 0 0 34 شتوتجارت 0 0 0 0 0 0 0 0 35 شتورم جراتس 0 0 0 0 0 0 0 0 36 ستاد بريست 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب يونج بويز - أستون فيلا الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

19:45 مصر والسعودية - وانكدورف يوفنتوس - أيندهوفن الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 19:45 مصر والسعودية - أليانز تورينو ميلان - ليفربول الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سان سيرو بايرن ميونخ - دينامو زغرب الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - أليانز أرينا ريال مدريد - شتوتجارت الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سانتياجو برنابيو سبورتنج لشبونة - ليل الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - جوزيه ألفالادي سبارتا براج - ريد بول سالزبورج الأربعاء 18 سبتمبر 2024 19:45 مصر والسعودية - جنرالي أرينا بولونيا - شاختار دونيتسك الأربعاء 18 سبتمبر 2024 19:45 مصر والسعودية - ريناتو ديلارا سيلتيك - سلوفان براتيسلافا الأربعاء 18 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سيلتيك بارك كلوب بروج - بوروسيا دورتموند الأربعاء 18 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - جان بريدل مانشستر سيتي - إنتر ميلان الأربعاء 18 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - الاتحاد باريس سان جيرمان - جيرونا الأربعاء 18 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - حديقة الأمراء فينورد - باير ليفركوزن الخميس 19 سبتمبر 2024 19:45 مصر والسعودية - دي كويب سيرفينا زفيزدا - بنفيكا الخميس 19 سبتمبر 2024 19:45 مصر والسعودية - رايكو ميتيتش موناكو - برشلونة الخميس 19 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - لويس الثاني أتالانتا - آرسنال الخميس 19 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - جيويس أتلتيكو مدريد - لايبزيج الخميس 19 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سيفيتاس ميتروبوليتانو ستاد بريست - شتورم جراتس الخميس 19 سبتمبر 2024 22:00 مصر والسعودية - فرانسيس لو بلي

جدول مباريات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريد بول سالزبورج - ستاد بريست الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

19:45 مصر والسعودية - ريد بول أرينا شتوتجارت - سبارتا براج الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 19:45 مصر والسعودية - إم إتش بي أرينا آرسنال - باريس سان جيرمان الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - الإمارات باير ليفركوزن - ميلان الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - باي أرينا بوروسيا دورتموند - سيلتيك الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - سيجنال إيدونا بارك برشلونة - يونج بويز الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - مونتجويك إنتر ميلان - سيرفينا زفيزدا الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - جوزيبي مياتزا أيندهوفن - سبورتنج لشبونة الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - فيليبس ستاديون سلوفان براتيسلافا - مانشستر سيتي الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - تيهيلنه بوله شاختار دونيتسك - أتالانتا الأربعاء 2 أكتوبر 2024 19:45 مصر والسعودية - شاختار جيرونا - فينورد الأربعاء 2 أكتوبر 2024 19:45 مصر والسعودية - مونتليفي أستون فيلا - بايرن ميونخ الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - فيلا بارك دينامو بوخارست - موناكو الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - أركول دي تريمف ليفربول - بولونيا الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - أنفيلد ليل - ريال مدريد الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - بيار موروا لايبزيج - يوفنتوس الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - ريد بول أرينا شتورم جراتس - كلوب بروج الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - ميركور أرينا بنفيكا - أتلتيكو مدريد الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - دا لوز

ما القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ويمكنك مشاهدة المباريات مباشرة عبر تطبيق TOD.

ما نظام التأهل في دوري أبطال أوروبا الجديد 2024-2025؟

تتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

ما الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

يغير دوري أبطال أوروبا في نظامه الجديد شكله وأرقامه، إذ تم استبدال مرحلة المجموعات التقليدية بدوري ذي نظام مختلف، الكل ينتظر نتائج هذه المغامرة.

يتضمن الشكل الجديد المزيد من الجوائز المالية للأندية للمشاركة والنتائج وقيمة العائد الناتج عن كل ناد بالإضافة إلى التصنيف التاريخي. تعتبر الزيادة في الحوافز لمسابقات الاتحاد الأوروبي الثلاث في فترة الثلاث سنوات 2024-2027 واضحة للجميع.

مع كثرة عدد المباريات وزيادة عدد الفرق، يمكننا بوضوح أن نرى كيف أن الأمور اختلفت تمامًا وتطورت على صعيد الجوائز المادية.

وفي دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص، فإن الزيادة التي ستحصل عليها الأندية تقارب 500 مليون يورو، لتصل إلى 2.47 مليار يورو إجمالية في النسخة التي ينتظر انطلاقها من البطولة.

أندية مثل مدريد أو بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي، التي شاركت بانتظام في الأدوار النهائية على مدى السنوات العشر الماضية، ستجني أموالاً أكثر من الأندية الأخرى التي تدخل البطولة لأول مرة أو كانت لها مشاركات قليلة. هذه هي التحركات التي رأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضرورة القيام بها من أجل إرضاء أقوى الأندية في أوروبا وإبعادهم عن مشروع دوري السوبر الأوروبي.

ومقابل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الجديد سيحصل النادي على 18.6 مليون يورو مقابل 15.6 من قبل، كانت تحصل عليها الأندية.

الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون بقيمة 2.1 مليون يورو (2.8 مليون سابقًا). فين حين يدر التعادل 0.7 مليون يورو مقارنة بـ 0.9 مليون سابقًا.

الجوائز التي ترونها في الجدول أدناه تعبر عن الرقم المادي الذي يحصل عليه كل فريق وصل إلى مرحلة أو تخطى أخرى في المسابقة، أي إن الفريق المتأهل إلى الدور الثاني سيحصل على مكافآت تحقيق الفوز في الدور الأول، ثم يتلقى مكافأة الدور الثاني حسب كل مرحلة.

المشاركة 18.6 مليون يورو التعادل 0.7 مليون يورو المكسب 2.1 مليون يورو التأهل لدور الـ 16 11 مليون يورو التأهل لربع النهائي 12.5 مليون يورو التأهل لنصف النهائي 15 مليون يورو التأهل للنهائي 18.5 مليون يورو الفوز باللقب 25 مليون يورو

ما هي الفرق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟