جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، نظام المسابقة، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة وجدول مواعيد البطولة حتى النهائي

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة ومثيرة من دوري أبطال إفريقيا، وبالفعل انطلقت نسخة 2024-2025، في شهر أغسطس بالأدوار التمهيدية.

من المتوقع أن يستمر التنافس بين كافة الفرق هذا الموسم، لمحاولة معانقة الأميرة السمراء والتتويج باللقب الغالي في النهاية، وسنكون على موعد مع الكثير من المتعة والإثارة.

ونجح الأهلي المصري، في التتويج بآخر ألقاب البطولة بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، جدول مواعيد البطولة والمباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين وأكثر.

ما نظام بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

يشارك في دوري أبطال أفريقيا 58 فريقاً، 52 منهم بدايتهم من الدور التمهيدي الذي هو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.

أما بقية الفرق فستبدأ من الدور التمهيدي الثاني، وهي الفرق الأفضل نتائج في البطولة السنوات السابقة.

يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 فريقًا، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقان فقط، وتعود مباريات خروج المغلوب من دور 8 حتى النهائي.

جدول مواعيد دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

انطلقت بطولة دوري أبطال إفريقيا في أغسطس 2024 من الدور التأهيلي الأول، بينما ينطلق الدور الثاني في سبتمبر.

وتبدأ مباريات دور المجموعات في أكتوبر 2024 وتنتهي في ديسمبر 2024.

أما ربع النهائي فسوف يكون في شهر مارس 2025، ونصف النهائي في شهر أبريل 2025.

المرحلة الجولة الذهاب الإياب الدور التمهيدي الأولى 16-17 أغسطس 2024 24-23 أغسطس 2024 الثانية 13-14 سبتمبر 2024 20-21 سبتمبر 2024 دور المجموعات الأولى أكتوبر 2024 الثانية نوفمبر 2024 الثالثة نوفمبر 2024 الرابعة نوفمبر 2024 الخامسة ديسكبر 2024 الساسة ديسمبر 2024 ربع النهائي مارس 2025 أبريل 2025 نصف النهائي أبريل 2025 أبريل 2025 النهائي مايو 2025 مايو 2025

ما القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدوران التمهيديين فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024 - الدور التمهيدي الأول

المباراة الذهاب الإياب النتيجة مولودية الجزائر - واتانجا 0-2 0-2 0-4 إينوجو رينجرز - زيليمادجو 0-1 1-1 1-2 ديكيداها أف سي - ارتا سيد 0-2 4-3 4-5 أورلاندو بيراتس - كنابس 0-0 0-4 0-4 إثيوبيا نجد بنك - سبورت فيلا 1-1 2-1 3-2 المريخ - النصر 0-0 0-2 0-2 ريد أروز - نياسا بولتس 2-1 0-2 2-3 جوانج جالاكسي - افريقيا ستار 0-1 1-0 1-1

(5-6) ساجرادا - ساينت لويس 0-1 0-3 0-4 آرمى باتريوريتيك - عزام يونايتد 1-0 0-2 1-2 يانج افريكانز - فيتالو 0-4 0-6 0-10 بيراميدز - جيه كيو يو 0-6 1-3 1-9 تونجيث - استاد ابيدجان 1-1 1-1 2-2

(5-4) الرجاء - الحرس الوطني 1-2 0-5 1-7 جورماهيا - المريخ جوبا 1-0 1-5 2-5 الهلال - الأهلي بنغازي 1-1 0-1 1-2 فيروفياريو دا بيرا - مبابان 1-0 0-0 1-0 القطن - دوان 0-0 1-1 1-1 الاتحاد المنستيري - بسي 0-1 0-2 0-3

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024 - الدور التمهيدي الثاني

المباراة الذهاب العودة النتيجة إينوجو رينجر - ساجرادا - - - الاتحاد المنستيري - مولودية الجزائر - - - إثيوبيا نجد بنك - يانج افريكانز - - - ريد أروز - مازيمبي - - - المريخ - الجيش الملكي - - - مانيما انيون - بترو اتلتيكو - - - جوانج جالاكسي - أورلاندو بايرتس - - - ارمي - بيراميدز - - - دوجو ليبا - اسكو كارا - - - دوان - شباب بلوزداد - - - مبابان - صن داونز - - - جور ماهيا - الأهلي - - - إف سي سامارتكس - الرجاء - - - سان بيدرو - الهلال - - - ديكيداها - الترجي - - - استاد أبيدجان - ميلو - - -

ما الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ؟

مازالت الكرة المصرية تحتل نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما الأهلي والزمالك قطبا الكرة في بلاد الفراعنة، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، بل هو من سبق مواطنيه في رفع الكأس.

فاز الأهلي بدوري الأبطال 12 مرة ليتصدر القائمة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني مناصفةً مع مازيمبي الكونغولي بواقع خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز في نسختي 2018 و2019.

الأبطال التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا

الفريق البطل الوصيف الأهلي - مصر 12 (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023,2024) 4 (1983, 2007, 2017, 2018, 2022) الزمالك - مصر 5 (1984, 1986, 1993, 1996, 2002) 3 (1994, 2016, 2020) مازيمبي - الكونغو 5 (1967, 1968, 2009, 2010, 2015) 2 (1969, 1970) الترجي - تونس 4 (1994, 2011, 2018، 2019) 5 (1999, 2000, 2010, 2012,2024) هافيا - غينيا 3 (1972, 1975, 1977) 2 (1976, 1978) الوداد - المغرب 3 (1992, 2017, 2022) 3 (2011، 2019, 2023) الرجاء - المغرب 3 (1989, 1997, 1999) 1 (2002) كانون ياوندي - الكاميرون 3 (1971, 1978, 1980) - أسانتي كوتوكو - غانا 2 (1970, 1983) 5 (1967, 1971, 1973, 1982, 1993) شبيبة القبائل - الجزائر 2 (1981, 1990) - إنيمبا - نيجيريا 2 (2003, 2004) - وفاق سطيف - الجزائر 2 (1988 , 2014) - فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية 1 (1973) 2 (1981 , 2014) هارتس أوف أوك - غانا 1 (2000) 2 (1977 , 1979) النجم الساحلي - تونس 1 (2007) 2 (2004 , 2005) الإسماعيلي - مصر 1 (1969) 1 (2003) أورلاندو بايرتس - جنوب أفريقيا 1 (1995) 1 (2013) أسيك ميموساس - كوت ديفوار 1 (1998) 1 (1995) ماميلودي صنداونز - جنوب أفريقيا 1 (2016) 1 (2001) أوريكس دوالا - الكاميرون 1 (1965) - ستاد أبيدجان - كوت ديفوار 1 (1966) - كارا برازافيل - جمهورية الكونغو 1 (1974) - مولودية الجزائر 1 (1976) - يونيون دوالا - الكاميرون 1 (1979) - الجيش - المغرب 1 (1985) - الإفريقي - تونس 1 (1991) -

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تطورت منذ 1997؟

بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكلها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.

ارتفعت العوائد المالية للبطولة في مناسبتين، الأولى في عام 2009 والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء ستتعرفون على مقدار الجوائز المالية منذ بداية المسابقة منذ أكثر من 22 عاماً حتى وصلت إلى شكلها ومسماها الحاليين.

كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.

كانت الأندية الأفريقية المشاركة تقاتل بكل قواها للوصول إلى دور الثمانية، ليس محاولةً منها لصنع التاريخ فحسب ولكن من أجل الحصول على الجوائز المالية الهامة جداً في قارة فقيرة مثل أفريقيا، حتى وإن لم تكن المكافآت ضخمة.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 190 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 261,250 دولارًا أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 427,500 دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 750 ألف دولار، ويحصل البطل على مليون دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا بين عامي 1997 و2008:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 750 ألف دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 427,500 دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 261,250 دولارًا أمريكي متذيل المجموعة 190 ألف دولار أمريكي

في عام 2009 زاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جوائز المسابقة المادية دون تغيير نظامها، فأصبح البطل يحصل على 1.5 مليون دولار أمريكي، والوصيف يتقاضى مليون دولار أمريكي، كما أصبح الفريقان الخاسران في مواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما على 700 ألف دولار أمريكي، فيما يُمنح صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على نصف مليون دولار، أما المتذيل فيتقاضى 400 ألف دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 2009 و2016:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1.5 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 1 مليون دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 700 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 500 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 400 ألف دولار أمريكي

قرر الكاف تغيير موقع دور المجموعات من دور الـ8 إلى دور الـ16 في عام 2017، وعلى أساسه قام بزيادة الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا لأنها أصبحت تُمنح لأفضل 16 فريقًا بدلاً من أفضل 8.

بات البطل يحصل على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي، أما الفريقين الخاسرين بمواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما 800 ألف دولار أمريكي، كما تُمنح الفرق الـ8 الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي، وأصبح الفريق الذي يودع البطولة من دور المجموعات يحصل على مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، سواء جاء في المركز الثالث أو الرابع في مجموعته.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2017 حتى الآن: