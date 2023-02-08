جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

بعد أن انتهى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من قرعة البطولة الأهم والأقوى في قارة آسيا، انطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.
وتستمر النسخة الحالية بمشاركة 40 فريقًا، سيتم تقسيمهم على عشر مجموعات بين الشرق والغرب، وسيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل بإقامة المباريات على نظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023.
ونجح الهلال في الحصول على آخر نسخة من البطولة، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز بهدفين دون رد في نوفمبر الماضي، وفي نصف النهائي ودع النصر البطولة بعد خسارته من الهلال بهدفين مقابل هدف، وخرج أولسان هيونداي البطل الأسبق من المسابقة على يد بوهانج بركلات الترجيح.
وأسفرت قرعة نسخة دوري أبطال آسيا 2022، عن صدامات قوية بين الأندية العربية الغرب أسيوية، وكذلك العديد من المنافسات القوية بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.
وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا.
ما مواعيد دوري أبطال آسيا 2022؟
كما ذكرنا سابقًا قرر الاتحاد الآسيوي تغيير مواعيد البطولة، وإعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023، وجاءت المواعيد الجديدة على النحو التالي:
الدور
منطقة الغرب
منطقة الشرق
دور المجموعات
من 7 إلى 27 أبريل 2022
من 15 أبريل إلى 1 مايو 2022
دور الـ 16
19، 20 فبراير 2023
18، 19 أغسطس 2022
ربع النهائي
23 فبراير 2023
22 أغسطس 2022
نصف النهائي
26 فبراير 2023
25 أغسطس 2022
ويقام نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب يومي 29 أبريل و6 مايو 2023، حيث تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الشرق.
ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟
تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.
كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من السعودية عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.
مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا - القسم الشرقي
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
جيونبك - أوروا
الخميس 25 أغسطس 2022،
2-2
ملعب سايتاما
مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا - القسم الشرقي
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
فيسل كوبي - جيونبك
الإثنين 22 أغسطس 2022،
3-1
ملعب سايتاما
أوروا - بانكوك
الإثنين 22 أغسطس 2022،
0-4
ملعب سايتاما
مباريات دور الـ 16 دوري أبطال آسيا - القسم الشرقي
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
دايجو - جيونبك
الخميس 18 أغسطس 2022،
2-1
ملعب أوراوا
فيسل كوبي - يوكاهاما
الخميس 18 أغسطس 2022،
2-3
ملعب سايتاما
بانكوك - كيتشي
الجمعة 19 أغسطس 2022،
0-4
ملعب أوراوا
جوهور - أوروا
الجمعة 19 أغسطس 2022،
5-0
ملعب أوراوا
مباريات دور الـ 16 دوري أبطال آسيا - القسم الغربي
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|الدحيل - الريان
|الأحد 20 فبراير 2023
18:00 السعودية، 17:00 مصر
|-
|الثمامة
|الشباب - نسف قرشي
|الأحد 19 فبراير 2023
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|-
|الجنوب
|الهلال - شباب الأهلي دبي
|الإثنين 20 فبراير 2023
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|-
|الجنوب
|الفيصلي - فولاد خوزستان
|الإثنين 20 فبراير 2023
18:00 السعودية، 17:00 مصر
|-
مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 - القسم الغربي
المجموعة الأولى
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
الهلال
6
4
1
1
11
5
+6
13
2
الريان
6
4
1
1
10
7
+3
13
3
الشارقة
6
1
2
3
7
11
-4
5
4
استقلال دوشنبه
6
1
0
5
5
10
-5
3
المجموعة الثانية
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
الشباب
6
5
1
0
18
1
+16
16
2
مومباي سيتي
6
2
1
3
3
11
-8
7
3
القوة الجوية
6
2
1
3
7
10
-3
7
4
الجزيرة
6
1
1
4
4
10
-6
4
المجموعة الثالثة
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
فولاد خوزستان
6
3
3
0
5
2
+3
12
2
شباب الأهلي دبي
6
2
4
0
14
7
+7
10
3
الغرافة
6
1
2
3
7
14
-7
5
4
أهال
6
1
1
4
6
9
-3
4
المجموعة الرابعة
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
الدحيل
6
5
0
1
17
9
+8
15
2
التعاون
6
2
1
3
13
12
+1
7
3
سباهان أصفهان
6
2
1
3
8
12
-4
7
4
باختاكور
6
2
0
4
10
15
-5
3
المجموعة الخامسة
مركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
الفيصلي
6
2
3
1
5
4
+1
9
2
نسف قرشي
6
2
3
1
8
5
+3
9
3
السد
6
2
1
3
10
11
-1
7
4
الوحدات
6
1
3
2
9
12
-3
6
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
باختاكور - سباهان أصفهان
الخميس 7 أبريل 2022،
3-1
مدينة الملك عبدالله الرياضية
فولاد - الغرافة
الخميس 7 أبريل 2022،
0-0
مدينة الملك عبدالله الرياضية
الدحيل - التعاون
الخميس 7 أبريل 2022،
2-1
مدينة الملك عبدالله الرياضية
أهال - شباب الأهلي
الخميس 7 أبريل 2022،
1-1
الأمير عبدالله الفيصل
السد - ناساف
الجمعة 8 أبريل 2022،
1-1
الأمير محمد بن فهد
استقلال دوشنبه - الريان
الجمعة 8 أبريل 2022،
3-2
الأمير فيصل بن فهد
مومباي سيتي - الشباب
الجمعة 8 أبريل 2022،
3-0
الأمير فيصل بن فهد
الجزيرة - القوة الجوية
الجمعة 8 أبريل 2022،
2-1
الأمير فيصل بن فهد
الهلال - الشارقة
الجمعة 8 أبريل 2022،
1-2
الأمير فيصل بن فهد
الوحدات - الفيصلي
الجمعة 8 أبريل 2022،
1-1
الأمير محمد بن فهد
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
شباب الأهلي - فولاد
الأحد 10 أبريل 2022،
1-1
مدينة الملك عبدالله الرياضية
سباهان - الدحيل
الأحد 10 أبريل 2022،
1-0
مدينة الملك عبدالله الرياضية
الغرافة - أهال
الأحد 10 أبريل 2022،
0-2
الأمير عبدالله الفيصل
التعاون - باختاكور
الأحد 10 أبريل 2022،
1-0
مدينة الملك عبدالله الرياضية
الريان - الهلال
الإثنين 11 أبريل 2022،
3-0
الأمير فيصل بن فهد
القوة الجوية - مومباي سيتي
الإثنين 11 أبريل 2022،
2-1
الملك فهد الدولي
ناساف - الوحدات
الإثنين 11 أبريل 2022،
0-2
الأمير محمد بن فهد
الشارقة - استقلال دوشنبه
الإثنين 11 أبريل 2022،
1-2
الملك فهد الدولي
الشباب - الجزيرة
الإثنين 11 أبريل 2022،
0-3
الأمير فيصل بن فهد
الفيصلي - السد
الإثنين 11 أبريل 2022،
1-2
الأمير محمد بن فهد
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
الجزيرة - مومباي سيتي
الخميس 14 أبريل 2022،
0-1
الملك فهد الدولي
فولاد - أهال
الخميس 14 أبريل 2022،
0-1
مدينة الملك عبدالله الرياضية
الدحيل - باختاكور
الخميس 14 أبريل 2022،
3-2
مدينة الملك عبدالله الرياضية
القوة الجوية - الشباب
الخميس 14 أبريل 2022،
1-1
الأمير فيصل بن فهد
الغرافة - شباب الأهلي
الخميس 14 أبريل 2022،
1-1
الأمير عبدالله الفيصل
التعاون - سباهان
الخميس 14 أبريل 2022،
0-3
مدينة الملك عبدالله الرياضية
السد - الوحدات
الجمعة 15 أبريل 2022،
2-5
الأمير محمد بن فهد
الشارقة - الريان
الجمعة 15 أبريل 2022،
1-1
الملك فهد الدولي
الهلال - استقلال دوشنبه
الجمعة 15 أبريل 2022،
0-1
الأمير فيصل بن فهد
ناساف - الفيصلي
الجمعة 15 أبريل 2022،
1-0
الأمير محمد بن فهد
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الرابعة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
مومباي سيتي - الجزيرة
الاثنين 18 أبريل 2022،
0-0
استاد فهد الدولي
أهال - فولاد
الاثنين 18 أبريل 2022،
1-0
مدينة الملك عبدالله الرياضية
باختاكور - الدحيل
الاثنين 18 أبريل 2022،
3-0
مدينة الملك عبدالله الرياضية
الشباب - القوة الجوية
الإثنين 18 أبريل 2022،
0-3
الأمير فيصل بن فهد
شباب الأهلي - الغرافة
الإثنين 18 أبريل 2022،
2-8
الأمير عبد الله الفيصل
سباهان - التعاون
الإثنين 18 أبريل 2022،
1-1
مدينة الملك عبدالله الرياضية
الوحدات - السد
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
1-3
الأمير محمد بن فهد
الريان - الشارقة
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
1-3
الملك فهد الدولي
استقلال دوشنبه - الهلال
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
3-0
الأمير فيصل بن فهد
الفيصلي - ناساف
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
0-0
الأمير محمد بن فهد
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
القوة الجوية - الجزيرة
الجمعة 22 أبريل 2022،
2-3
الملك فهد الدولي
شباب الأهلي - أهال
الجمعة 22 أبريل 2022،
1-2
مدينة الملك عبدالله الرياضية
سباهان - باختاكور
الجمعة 22 أبريل 2022،
1-2
مدينة الملك عبدالله الرياضية
الشباب - مومباي سيتي
الجمعة 22 أبريل 2022،
0-6
الأمير فيصل بن فهد
الغرافة - فولاد
الجمعة 22 أبريل 2022،
1-0
الأمير عبدالله الفيصل
التعاون - الدحيل
الجمعة 22 أبريل 2022،
4-3
مدينة الملك عبدالله الرياضية
الريان - استقلال دوشنبه
السبت 23 أبريل 2022،
0-1
الملك فهد الدولي
ناساف - السد
السبت 23 أبريل 2022،
1-3
الأمير محمد بن فهد
الفيصلي - الوحدات
السبت 23 أبريل 2022،
1-1
الأمير محمد بن فهد
الشارقة - الهلال
السبت 23 أبريل 2022،
2-2
الأمير فيصل بن فهد
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
الدحيل - سباهان
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
2-5
مدينة الملك عبدالله الرياضية
الجزيرة - الشباب
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
2-0
الأمير فيصل بن فهد
مومباي سيتي - القوة الجوية
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
0-1
الملك فهد الدولي
فولاد - شباب الأهلي
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
1-1
الأمير عبدالله الفيصل
أهال - الغرافة
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
2-4
الجوهرة المشعة
باختاكور - التعاون
الثلاثاء 26 أبريل 2022،
4-5
مدينة الملك عبدالله الرياضية
الوحدات - ناساف
الأربعاء 27 أبريل 2022،
2-2
الملك فهد الدولي
الهلال - الريان
الأربعاء 27 أبريل 2022،
2-0
الأمير فيصل بن فهد
السد - الفيصلي
الأربعاء 27 أبريل 2022،
0-1
الأمير فيصل بن فهد
استقلال دوشنبه - الشارقة
الأربعاء 27 أبريل 2022،
0-2
الملك فهد الدولي
منطقة الشرق:
المجموعة السادسة
مركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
دايجو
6
4
1
1
14
4
+10
13
1
أوراوا ريدز
6
4
1
1
20
2
+18
13
3
ليون سيتي سايروس
6
2
1
3
8
14
-6
7
4
شاندونج ليونينج
6
0
1
5
2
24
-22
1
المجموعة السابعة
مركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
باثوم يونايتد
6
3
3
0
11
2
+9
12
1
ميلبورن سيتي
6
3
3
0
10
3
+7
12
3
جيونام دراجونز
6
2
2
2
5
5
0
8
4
يونايتد سيتي
6
0
0
6
1
17
-16
0
المجموعة الثامنة
مركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
يوكوهاما
6
4
1
1
9
3
+6
13
2
جيونبك
6
3
3
0
7
4
+3
12
3
هوانج آن
6
1
2
3
4
7
-3
5
4
سيدني
6
0
2
4
3
9
-6
2
المجموعة التاسعة
مركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
جوهور دارول
6
4
1
1
11
7
+4
13
2
كاواساكي
6
3
2
1
17
4
+13
11
3
أولسان
6
3
1
2
14
7
+7
10
4
جوانجزو إيفرجراند
6
0
0
6
0
24
-24
0
المجموعة العاشرة
مركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
فيسيل كوبي
4
2
2
0
10
3
+7
8
2
كيتشي
4
2
1
1
7
6
1
7
3
تشينجراي يونايتد
4
0
1
3
2
10
-8
1
4
شنجهاي بورت
0
0
0
0
0
0
0
0
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
كاواساكي فرونتال - أولسان
الجمعة 15 أبريل 2022،
1-1
تان سري حسن يونس
بانكوك جلاس باثوم يونايتد - ميلبورن سيتي
الجمعة 15 أبريل 2022،
1-1
استاد ليو
شاندونج ليونينج - دايجو
الجمعة 15 أبريل 2022،
7-0
ملعب مدينة بوريرام
ليون سيتي سايلورس - أوراوا
الجمعة 15 أبريل 2022،
4-1
خاو كرادونج
جوهور دارول تاكزيم - جوانجزو إيفرجراند
الجمعة 15 أبريل 2022،
0-5
سلطان إبراهيم لاركين
يونايتد سيتي - جيونام دراجونز
الجمعة 15 أبريل 2022،
1-0
استاد ليو
هوانج آنه جيا لاي - يوكوهاما إف مارينوس
السبت 16 أبريل 2022،
2-1
ثونج نهات ستاديوم
كيتشي - تشينجراي يونايتد
السبت 16 أبريل 2022،
0-1
شانج أرينا
جيونبك - سيدني إف سي
السبت 16 أبريل 2022،
0-0
ثونج نهات ستاديوم
شنجهاي بورت - فيسيل كوبي
السبت 16 أبريل 2022،
تأجلت
شانج أرينا
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
جوانجزو إيفرجراند - كاواساكي فرونتال
الإثنين 18 أبريل 2022،
8-0
تان سري حسن يونس
جيونام دراجونز - بانكوك جلاس باثوم يونايتد
الإثنين 18 أبريل 2022،
2-0
ستاد ليو
دايجو - ليون سيتي سايلورس
الإثنين 18 أبريل 2022،
3-0
خاو كرادونج
أوراوا ريد دياموندز - شاندونج
الإثنين 18 أبريل 2022،
0-5
خاو كرادونج
أولسان - جوهور دارول تاكزيم
الإثنين 18 أبريل 2022،
2-1
سلطان إبراهيم لاركين
ميلبورن سيتي - يونايتد سيتي
الإثنين 18 أبريل 2022،
0-3
ستاد ليو
فيسيل كوبي - كيتشي
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
1-2
شانج آرينا
سيدني إف سي - هوانج آنه جيا لاي
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
1-1
سونج نهات ستاديوم
يوكوهاما إف مارينوس - جيونبك
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
1-0
سونج نهات ستاديوم
تشينجراي يونايتد - شنجهاي
الثلاثاء 19 أبريل 2022،
تأجلت
شانج آرينا
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
أولسان - جوانجزو إيفرجراند
الخميس 21 أبريل 2022،
0-3
تان سري حسن يونس
بانكوك جلاس باثوم يونايتد - يونايتد سيتي
الخميس 21 أبريل 2022،
0-5
ستاد باثوم ثاني
شاندونج - ليون سيتي سايلورس
الخميس 21 أبريل 2022،
0-0
ستاد مدينة بوريرام
دايجو - أوراوا
الخميس 21 أبريل 2022،
0-1
ستاد مدينة بوريرام
كاواساكي فرونتال - جوهور دارول تاكزيم
الخميس 21 أبريل 2022،
0-0
تان سري حسن يونس
ميلبورن سيتي - جيونام دراجونز
الخميس 21 أبريل 2022،
1-2
ستاد باثوم ثاني
جيونبك - هوانج آنه جيا لاي
الجمعة 22 أبريل 2022،
0-1
سونج نهات ستاديوم
شنجهاي - كيتشي
الجمعة 22 أبريل 2022،
تأجلت
ستاد مدينة بوريرام
سيدني إف سي - يوكوهاما إف مارينوس
الجمعة 22 أبريل 2022،
1-0
سونج نهات ستاديوم
فيسيل كوبي - تشينجراي يونايتد
الجمعة 22 أبريل 2022،
0-6
ستاد مدينة بوريرام
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة الرابعة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
جوانجزو - أولسان
الأحد 24 أبريل 2022،
5-0
تان سري حسن يونس
أوراوا - دايجو
الأحد 24 أبريل 2022،
0-0
ستاد مدينة بوريرام
جيونام دراجونز - ميلبورن سيتي
الأحد 24 أبريل 2022،
1-1
ستاد باثوم ثاني
ليون سيتي سايلورس - شاندونج
الأحد 24 أبريل 2022،
2-3
ستاد مدينة بوريرام
يونايتد سيتي - بانكوك جلاس باثوم يونايتد
الأحد 24 أبريل 2022،
3-1
ستاد باثوم ثاني
جوهور دارول تاكزيم - كاواساكي فرونتال
الأحد 24 أبريل 2022،
5-0
تان سري حسن يونس
يوكوهاما إف مارينوس - سيدني إف سي
الإثنين 25 أبريل 2022،
0-3
سونج نهات ستاديوم
كيتشي - شنجهاي
الإثنين 25 أبريل 2022،
تأجلت
ستاد مدينة بوريرام
هوانج آنه جيا لاي - جيونبك
الإثنين 25 أبريل 2022،
1-1
سونج نهات ستاديوم
تشينجراي يونايتد - فيسيل كوبي
الإثنين 25 أبريل 2022،
0-0
ستاد مدينة بوريرام
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
أولسان - كاواساكي فرونتال
الأربعاء 27 أبريل 2022،
2-3
تان سري حسن يونس
أوراوا - ليون سيتي سايلورس
الأربعاء 27 أبريل 2022،
0-6
ستاد مدينة بوريرام
ميلبورن سيتي - بانكوك جلاس باثوم يونايتد
الأربعاء 27 أبريل 2022،
0-0
ستاد باثوم ثاني
دايجو - شاندونج
الأربعاء 27 أبريل 2022،
0-4
ستاد مدينة بوريرام
جيونام دراجونز - يونايتد سيتي
الأربعاء 27 أبريل 2022،
0-2
ستاد باثوم ثاني
جوانجزو - جوهور دارول تاكزيم
الأربعاء 27 أبريل 2022،
2-0
تان سري حسن يونس
يوكوهاما إف مارينوس - هوانج آنه جيا لاي
الخيس 28 أبريل 2022،
0-2
سونج نهات ستاديوم
فيسيل كوبي - شنجهاي
الخيس 28 أبريل 2022،
ستاد مدينة بوريرام
سيدني إف سي - جيونبك
الخيس 28 أبريل 2022،
3-2
سونج نهات ستاديوم
تشينجراي يونايتد - كيتشي
الخيس 28 أبريل 2022،
3-2
ستاد مدينة بوريرام
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
جوهور دارول تاكزيم - أولسان
السبت 30 أبريل 2022،
1-2
تان سري حسن يونس
كاواساكي فرونتال - جوانزو
السبت 30 أبريل 2022،
0-1
تان سري حسن يونس
شاندونج - أوراوا
السبت 30 أبريل 2022،
5-0
ستاد مدينة بوريرام
ليون سيتي سايلورس - دايجو
السبت 30 أبريل 2022،
2-1
ستاد مدينة بوريرام
بانكوك جلاس باثوم يونايتد - جيونام دراجونز
السبت 30 أبريل 2022،
0-0
ستاد باثوم ثاني
يونايتد سيتي - ميلبورن سيتي
السبت 30 أبريل 2022،
3-0
ستاد باثوم ثاني
هوانج آنه جيا لاي - سيدني إف سي
الأحد 1 مايو 2022،
0-1
سونج نهات ستاديوم
كيتشي - فيسيل كوبي
الأحد 1 مايو 2022،
2-2
ستاد مدينة بوريرام
شنجهاي - تشينجراي يونايتد
الأحد 1 مايو 2022،
ستاد مدينة بوريرام
جيونبك - يوكوهاما إف مارينوس
الأحد 1 مايو 2022،
1-1
سونج نهات ستاديوم
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الدور التمهيدي
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
سيدني - كايا
الثلاثاء 8 مارس 2022،
0-5
جويلي أوفال
ميلبورن فيكتوري - شان يونايتد
الثلاثاء 8 مارس 2022،
ألغيت وتأهل ميلبورن فيكتوري
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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الملحق
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
فيسيل كوبي - ميلبورن فيكتوري
الثلاثاء 15 مارس 2022،
3-4
نويفير كوبي
أولسان - بورت
الثلاثاء 15 مارس 2022،
0-3
ستاد أولسان
تشانجتشون - سيدني
الثلاثاء 15 مارس 2022،
تأجلت بتأهل سيدني
تشانجتشون سيتي
دايجو - بوريرام يونايتد
الثلاثاء 15 مارس 2022،
1-2
ستاد دايجو
التعاون - الجيش
الثلاثاء 15 مارس 2022،
1-2
مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة
الشارقة - الزوراء
الثلاثاء 15 مارس 2022،
1-2
ستاد نادي الشارقة
بني ياس - نساف كارشي
الثلاثاء 15 مارس 2022،
2-0
ملعب بني ياس