جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022، القنوات الناقلة ترتيب المجموعات ونظام البطولة؟

بعد أن انتهى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من قرعة البطولة الأهم والأقوى في قارة آسيا، انطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

وتستمر النسخة الحالية بمشاركة 40 فريقًا، سيتم تقسيمهم على عشر مجموعات بين الشرق والغرب، وسيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل بإقامة المباريات على نظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023.

ونجح الهلال في الحصول على آخر نسخة من البطولة، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز بهدفين دون رد في نوفمبر الماضي، وفي نصف النهائي ودع النصر البطولة بعد خسارته من الهلال بهدفين مقابل هدف، وخرج أولسان هيونداي البطل الأسبق من المسابقة على يد بوهانج بركلات الترجيح.

وأسفرت قرعة نسخة دوري أبطال آسيا 2022، عن صدامات قوية بين الأندية العربية الغرب أسيوية، وكذلك العديد من المنافسات القوية بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.

وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا.

ما مواعيد دوري أبطال آسيا 2022؟

كما ذكرنا سابقًا قرر الاتحاد الآسيوي تغيير مواعيد البطولة، وإعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023، وجاءت المواعيد الجديدة على النحو التالي:

الدور منطقة الغرب منطقة الشرق دور المجموعات من 7 إلى 27 أبريل 2022 من 15 أبريل إلى 1 مايو 2022 دور الـ 16 19، 20 فبراير 2023 18، 19 أغسطس 2022 ربع النهائي 23 فبراير 2023 22 أغسطس 2022 نصف النهائي 26 فبراير 2023 25 أغسطس 2022

ويقام نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب يومي 29 أبريل و6 مايو 2023، حيث تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الشرق.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

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مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا - القسم الشرقي

المباراة الموعد النتيجة الملعب جيونبك - أوروا الخميس 25 أغسطس 2022،

1330 السعودية، 14:30 الإمارات 2-2

(3-1) ملعب سايتاما

مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا - القسم الشرقي

المباراة الموعد النتيجة الملعب فيسل كوبي - جيونبك الإثنين 22 أغسطس 2022،

10:00 السعودية، 11:00 الإمارات 3-1 ملعب سايتاما أوروا - بانكوك الإثنين 22 أغسطس 2022،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 0-4 ملعب سايتاما

مباريات دور الـ 16 دوري أبطال آسيا - القسم الشرقي

المباراة الموعد النتيجة الملعب دايجو - جيونبك الخميس 18 أغسطس 2022،

11:00 السعودية، 12:00 الإمارات 2-1 ملعب أوراوا فيسل كوبي - يوكاهاما الخميس 18 أغسطس 2022،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 2-3 ملعب سايتاما بانكوك - كيتشي الجمعة 19 أغسطس 2022،

11:00 السعودية، 12:00 الإمارات 0-4 ملعب أوراوا جوهور - أوروا الجمعة 19 أغسطس 2022،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 5-0 ملعب أوراوا

مباريات دور الـ 16 دوري أبطال آسيا - القسم الغربي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الدحيل - الريان الأحد 20 فبراير 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر - الثمامة الشباب - نسف قرشي الأحد 19 فبراير 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الجنوب الهلال - شباب الأهلي دبي الإثنين 20 فبراير 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الجنوب الفيصلي - فولاد خوزستان الإثنين 20 فبراير 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر -

مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 - القسم الغربي

المجموعة الأولى

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 6 4 1 1 11 5 +6 13 2 الريان 6 4 1 1 10 7 +3 13 3 الشارقة 6 1 2 3 7 11 -4 5 4 استقلال دوشنبه 6 1 0 5 5 10 -5 3

المجموعة الثانية

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشباب 6 5 1 0 18 1 +16 16 2 مومباي سيتي 6 2 1 3 3 11 -8 7 3 القوة الجوية 6 2 1 3 7 10 -3 7 4 الجزيرة 6 1 1 4 4 10 -6 4

المجموعة الثالثة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فولاد خوزستان 6 3 3 0 5 2 +3 12 2 شباب الأهلي دبي 6 2 4 0 14 7 +7 10 3 الغرافة 6 1 2 3 7 14 -7 5 4 أهال 6 1 1 4 6 9 -3 4

المجموعة الرابعة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الدحيل 6 5 0 1 17 9 +8 15 2 التعاون 6 2 1 3 13 12 +1 7 3 سباهان أصفهان 6 2 1 3 8 12 -4 7 4 باختاكور 6 2 0 4 10 15 -5 3

المجموعة الخامسة

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الفيصلي 6 2 3 1 5 4 +1 9 2 نسف قرشي 6 2 3 1 8 5 +3 9 3 السد 6 2 1 3 10 11 -1 7 4 الوحدات 6 1 3 2 9 12 -3 6

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب باختاكور - سباهان أصفهان الخميس 7 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 3-1 مدينة الملك عبدالله الرياضية فولاد - الغرافة الخميس 7 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 0-0 مدينة الملك عبدالله الرياضية الدحيل - التعاون الخميس 7 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 2-1 مدينة الملك عبدالله الرياضية أهال - شباب الأهلي الخميس 7 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-1 الأمير عبدالله الفيصل السد - ناساف الجمعة 8 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-1 الأمير محمد بن فهد استقلال دوشنبه - الريان الجمعة 8 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 3-2 الأمير فيصل بن فهد مومباي سيتي - الشباب الجمعة 8 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 3-0 الأمير فيصل بن فهد الجزيرة - القوة الجوية الجمعة 8 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 2-1 الأمير فيصل بن فهد الهلال - الشارقة الجمعة 8 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-2 الأمير فيصل بن فهد الوحدات - الفيصلي الجمعة 8 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-1 الأمير محمد بن فهد

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب شباب الأهلي - فولاد الأحد 10 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-1 مدينة الملك عبدالله الرياضية سباهان - الدحيل الأحد 10 أبريل 2022،



20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-0 مدينة الملك عبدالله الرياضية الغرافة - أهال الأحد 10 أبريل 2022،



23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-2 الأمير عبدالله الفيصل التعاون - باختاكور الأحد 10 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-0 مدينة الملك عبدالله الرياضية الريان - الهلال الإثنين 11 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 3-0 الأمير فيصل بن فهد القوة الجوية - مومباي سيتي الإثنين 11 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 2-1 الملك فهد الدولي ناساف - الوحدات الإثنين 11 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 0-2 الأمير محمد بن فهد الشارقة - استقلال دوشنبه الإثنين 11 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-2 الملك فهد الدولي الشباب - الجزيرة الإثنين 11 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-3 الأمير فيصل بن فهد الفيصلي - السد الإثنين 11 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-2 الأمير محمد بن فهد

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الجزيرة - مومباي سيتي الخميس 14 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 0-1 الملك فهد الدولي فولاد - أهال الخميس 14 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 0-1 مدينة الملك عبدالله الرياضية الدحيل - باختاكور الخميس 14 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 3-2 مدينة الملك عبدالله الرياضية القوة الجوية - الشباب الخميس 14 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-1 الأمير فيصل بن فهد الغرافة - شباب الأهلي الخميس 14 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-1 الأمير عبدالله الفيصل التعاون - سباهان الخميس 14 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-3 مدينة الملك عبدالله الرياضية السد - الوحدات الجمعة 15 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 2-5 الأمير محمد بن فهد الشارقة - الريان الجمعة 15 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-1 الملك فهد الدولي الهلال - استقلال دوشنبه الجمعة 15 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-1 الأمير فيصل بن فهد ناساف - الفيصلي الجمعة 15 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-0 الأمير محمد بن فهد

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب مومباي سيتي - الجزيرة الاثنين 18 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 0-0 استاد فهد الدولي أهال - فولاد الاثنين 18 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-0 مدينة الملك عبدالله الرياضية باختاكور - الدحيل الاثنين 18 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 3-0 مدينة الملك عبدالله الرياضية الشباب - القوة الجوية الإثنين 18 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-3 الأمير فيصل بن فهد شباب الأهلي - الغرافة الإثنين 18 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 2-8 الأمير عبد الله الفيصل سباهان - التعاون الإثنين 18 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-1 مدينة الملك عبدالله الرياضية الوحدات - السد الثلاثاء 19 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-3 الأمير محمد بن فهد الريان - الشارقة الثلاثاء 19 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-3 الملك فهد الدولي استقلال دوشنبه - الهلال الثلاثاء 19 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 3-0 الأمير فيصل بن فهد الفيصلي - ناساف الثلاثاء 19 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-0 الأمير محمد بن فهد

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب القوة الجوية - الجزيرة الجمعة 22 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 2-3 الملك فهد الدولي شباب الأهلي - أهال الجمعة 22 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-2 مدينة الملك عبدالله الرياضية سباهان - باختاكور الجمعة 22 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-2 مدينة الملك عبدالله الرياضية الشباب - مومباي سيتي الجمعة 22 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-6 الأمير فيصل بن فهد الغرافة - فولاد الجمعة 22 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-0 الأمير عبدالله الفيصل التعاون - الدحيل الجمعة 22 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 4-3 مدينة الملك عبدالله الرياضية الريان - استقلال دوشنبه السبت 23 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 0-1 الملك فهد الدولي ناساف - السد السبت 23 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 1-3 الأمير محمد بن فهد الفيصلي - الوحدات السبت 23 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-1 الأمير محمد بن فهد الشارقة - الهلال السبت 23 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 2-2 الأمير فيصل بن فهد

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الدحيل - سباهان الثلاثاء 26 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 2-5 مدينة الملك عبدالله الرياضية الجزيرة - الشباب الثلاثاء 26 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 2-0 الأمير فيصل بن فهد مومباي سيتي - القوة الجوية الثلاثاء 26 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-1 الملك فهد الدولي فولاد - شباب الأهلي الثلاثاء 26 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 1-1 الأمير عبدالله الفيصل أهال - الغرافة الثلاثاء 26 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 2-4 الجوهرة المشعة باختاكور - التعاون الثلاثاء 26 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 4-5 مدينة الملك عبدالله الرياضية الوحدات - ناساف الأربعاء 27 أبريل 2022،

20:15 السعودية، 19:15 مصر 2-2 الملك فهد الدولي الهلال - الريان الأربعاء 27 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 2-0 الأمير فيصل بن فهد السد - الفيصلي الأربعاء 27 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-1 الأمير فيصل بن فهد استقلال دوشنبه - الشارقة الأربعاء 27 أبريل 2022،

23:15 السعودية، 22:15 مصر 0-2 الملك فهد الدولي

منطقة الشرق:

المجموعة السادسة

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 دايجو 6 4 1 1 14 4 +10 13 1 أوراوا ريدز 6 4 1 1 20 2 +18 13 3 ليون سيتي سايروس 6 2 1 3 8 14 -6 7 4 شاندونج ليونينج 6 0 1 5 2 24 -22 1

المجموعة السابعة

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باثوم يونايتد 6 3 3 0 11 2 +9 12 1 ميلبورن سيتي 6 3 3 0 10 3 +7 12 3 جيونام دراجونز 6 2 2 2 5 5 0 8 4 يونايتد سيتي 6 0 0 6 1 17 -16 0

المجموعة الثامنة

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 يوكوهاما 6 4 1 1 9 3 +6 13 2 جيونبك 6 3 3 0 7 4 +3 12 3 هوانج آن 6 1 2 3 4 7 -3 5 4 سيدني 6 0 2 4 3 9 -6 2

المجموعة التاسعة

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جوهور دارول 6 4 1 1 11 7 +4 13 2 كاواساكي 6 3 2 1 17 4 +13 11 3 أولسان 6 3 1 2 14 7 +7 10 4 جوانجزو إيفرجراند 6 0 0 6 0 24 -24 0

المجموعة العاشرة

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فيسيل كوبي 4 2 2 0 10 3 +7 8 2 كيتشي 4 2 1 1 7 6 1 7 3 تشينجراي يونايتد 4 0 1 3 2 10 -8 1 4 شنجهاي بورت 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب كاواساكي فرونتال - أولسان الجمعة 15 أبريل 2022،

12:00 السعودية، 11:00 مصر 1-1 تان سري حسن يونس بانكوك جلاس باثوم يونايتد - ميلبورن سيتي الجمعة 15 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 1-1 استاد ليو شاندونج ليونينج - دايجو الجمعة 15 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 7-0 ملعب مدينة بوريرام ليون سيتي سايلورس - أوراوا الجمعة 15 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 4-1 خاو كرادونج جوهور دارول تاكزيم - جوانجزو إيفرجراند الجمعة 15 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 0-5 سلطان إبراهيم لاركين يونايتد سيتي - جيونام دراجونز الجمعة 15 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 1-0 استاد ليو هوانج آنه جيا لاي - يوكوهاما إف مارينوس السبت 16 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 2-1 ثونج نهات ستاديوم كيتشي - تشينجراي يونايتد السبت 16 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-1 شانج أرينا جيونبك - سيدني إف سي السبت 16 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 0-0 ثونج نهات ستاديوم شنجهاي بورت - فيسيل كوبي السبت 16 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر تأجلت شانج أرينا

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب جوانجزو إيفرجراند - كاواساكي فرونتال الإثنين 18 أبريل 2022،

12:00 السعودية، 11:00 مصر 8-0 تان سري حسن يونس جيونام دراجونز - بانكوك جلاس باثوم يونايتد الإثنين 18 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 2-0 ستاد ليو دايجو - ليون سيتي سايلورس الإثنين 18 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 3-0 خاو كرادونج أوراوا ريد دياموندز - شاندونج الإثنين 18 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 0-5 خاو كرادونج أولسان - جوهور دارول تاكزيم الإثنين 18 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 2-1 سلطان إبراهيم لاركين ميلبورن سيتي - يونايتد سيتي الإثنين 18 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 0-3 ستاد ليو فيسيل كوبي - كيتشي الثلاثاء 19 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 1-2 شانج آرينا سيدني إف سي - هوانج آنه جيا لاي الثلاثاء 19 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 1-1 سونج نهات ستاديوم يوكوهاما إف مارينوس - جيونبك الثلاثاء 19 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 1-0 سونج نهات ستاديوم تشينجراي يونايتد - شنجهاي الثلاثاء 19 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر تأجلت شانج آرينا

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب أولسان - جوانجزو إيفرجراند الخميس 21 أبريل 2022،

12:00 السعودية، 11:00 مصر 0-3 تان سري حسن يونس بانكوك جلاس باثوم يونايتد - يونايتد سيتي الخميس 21 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-5 ستاد باثوم ثاني شاندونج - ليون سيتي سايلورس الخميس 21 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-0 ستاد مدينة بوريرام دايجو - أوراوا الخميس 21 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 0-1 ستاد مدينة بوريرام كاواساكي فرونتال - جوهور دارول تاكزيم الخميس 21 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 0-0 تان سري حسن يونس ميلبورن سيتي - جيونام دراجونز الخميس 21 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 1-2 ستاد باثوم ثاني جيونبك - هوانج آنه جيا لاي الجمعة 22 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-1 سونج نهات ستاديوم شنجهاي - كيتشي الجمعة 22 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر تأجلت ستاد مدينة بوريرام سيدني إف سي - يوكوهاما إف مارينوس الجمعة 22 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 1-0 سونج نهات ستاديوم فيسيل كوبي - تشينجراي يونايتد الجمعة 22 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 0-6 ستاد مدينة بوريرام

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب جوانجزو - أولسان الأحد 24 أبريل 2022،

12:00 السعودية، 11:00 مصر 5-0 تان سري حسن يونس أوراوا - دايجو الأحد 24 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-0 ستاد مدينة بوريرام جيونام دراجونز - ميلبورن سيتي الأحد 24 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 1-1 ستاد باثوم ثاني ليون سيتي سايلورس - شاندونج الأحد 24 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 2-3 ستاد مدينة بوريرام يونايتد سيتي - بانكوك جلاس باثوم يونايتد الأحد 24 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 3-1 ستاد باثوم ثاني جوهور دارول تاكزيم - كاواساكي فرونتال الأحد 24 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 5-0 تان سري حسن يونس يوكوهاما إف مارينوس - سيدني إف سي الإثنين 25 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-3 سونج نهات ستاديوم كيتشي - شنجهاي الإثنين 25 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر تأجلت ستاد مدينة بوريرام هوانج آنه جيا لاي - جيونبك الإثنين 25 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 1-1 سونج نهات ستاديوم تشينجراي يونايتد - فيسيل كوبي الإثنين 25 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 0-0 ستاد مدينة بوريرام

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب أولسان - كاواساكي فرونتال الأربعاء 27 أبريل 2022،

12:00 السعودية، 11:00 مصر 2-3 تان سري حسن يونس أوراوا - ليون سيتي سايلورس الأربعاء 27 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-6 ستاد مدينة بوريرام ميلبورن سيتي - بانكوك جلاس باثوم يونايتد الأربعاء 27 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-0 ستاد باثوم ثاني دايجو - شاندونج الأربعاء 27 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 0-4 ستاد مدينة بوريرام جيونام دراجونز - يونايتد سيتي الأربعاء 27 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 0-2 ستاد باثوم ثاني جوانجزو - جوهور دارول تاكزيم الأربعاء 27 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 2-0 تان سري حسن يونس يوكوهاما إف مارينوس - هوانج آنه جيا لاي الخيس 28 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-2 سونج نهات ستاديوم فيسيل كوبي - شنجهاي الخيس 28 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر ستاد مدينة بوريرام سيدني إف سي - جيونبك الخيس 28 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 3-2 سونج نهات ستاديوم تشينجراي يونايتد - كيتشي الخيس 28 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 3-2 ستاد مدينة بوريرام

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الشرق - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب جوهور دارول تاكزيم - أولسان السبت 30 أبريل 2022،

12:00 السعودية، 11:00 مصر 1-2 تان سري حسن يونس كاواساكي فرونتال - جوانزو السبت 30 أبريل 2022،

12:00 السعودية، 11:00 مصر 0-1 تان سري حسن يونس شاندونج - أوراوا السبت 30 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 5-0 ستاد مدينة بوريرام ليون سيتي سايلورس - دايجو السبت 30 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 2-1 ستاد مدينة بوريرام بانكوك جلاس باثوم يونايتد - جيونام دراجونز السبت 30 أبريل 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-0 ستاد باثوم ثاني يونايتد سيتي - ميلبورن سيتي السبت 30 أبريل 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 3-0 ستاد باثوم ثاني هوانج آنه جيا لاي - سيدني إف سي الأحد 1 مايو 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 0-1 سونج نهات ستاديوم كيتشي - فيسيل كوبي الأحد 1 مايو 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر 2-2 ستاد مدينة بوريرام شنجهاي - تشينجراي يونايتد الأحد 1 مايو 2022،

14:00 السعودية، 13:00 مصر ستاد مدينة بوريرام جيونبك - يوكوهاما إف مارينوس الأحد 1 مايو 2022،

17:00 السعودية، 16:00 مصر 1-1 سونج نهات ستاديوم

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الدور التمهيدي

المباراة الموعد النتيجة الملعب سيدني - كايا الثلاثاء 8 مارس 2022،

11:30 السعودية، 12:30 الإمارات 0-5 جويلي أوفال ميلبورن فيكتوري - شان يونايتد الثلاثاء 8 مارس 2022،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات ألغيت وتأهل ميلبورن فيكتوري -

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 - الملحق