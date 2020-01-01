جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة الخامسة والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والترتيب، الإصابات، الملاعب، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك..

تنطلق فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، الموافق 16 ربيع الآخر 1442، وتمتد ليومين مع عدد كبير من المباريات المثيرة لكبار القارة العجوز.

يأتي على رأس القمم المنتظرة مباراة بايرن ميونخ حامل لقب النسخة السابقة أمام أتليتكو مدريد، والتي تشكل أهمية خاصة للنادي الإسباني من أجل الثأر من هزيمة الجولة الماضية برباعية، ومن أجل الاقتراب من التأهل إلى دور الـ16.

كما سيلعب إنتر مع بوروسيا مونشنجلادباخ في مباراة مصيرية للثنائي، ففي حال أن تمكن النادي الألماني من الفوز فإنه سيضمن بذلك التأهل وتنتهي حظوظ الطليان، أما إذا حدث العكس فستشتعل المجموعة بأتم معاني الكلمة.

المزيد من الفرق

ريال مدريد سيلتقي مع شاختار وعينه على الثأر والفوز ولا شيء غيره، أما برشلونة فسيلعب أمام فرينتسفاروشي المجري في مباراة ليس لها أهمية كبيرة بعد ضمان النادي الكتالوني التأهل إلى الدور المقبل.

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مباراة أخرى كبيرة ستكون بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، كما يلعب ليفربول مع أياكس في مباراة مصيرية الهزيمة فيها تُعقد موقف كتيبة يورجن كلوب كثيرًا.

مباريات كثيرة ممتعة ومثيرة منتظرة، يمكن أن نُطلق على الجولة الخامسة أنها "جولة الحسم" للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

الآن نتعرف سويًا على جدول مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات وما هي القنوات الناقلة.

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مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا - الجولة الخامسة

الجولة الخامسة المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب لوكوموتيف موسكو - سالزبورج الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 ستاد لوكوموتيف شاختار ديونيتسك - ريال مدريد الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 الملعب الوطني أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 واندا ميتروبوليتانو بوروسيا مونشنجلادباخ - إنتر الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 بوروسيا بارك مارسيليا - أوليمبياكوس الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 ستاد مارسيليا بورتو - مانشستر سيتي الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 ستاد دراجاو ليفربول - أياكس الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد أتالانتا - ميتيلاند الثلاثاء 1 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 ستاد أتالانتا كراسنودار - رين الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 ستاد كراسنودار إسطنبول باشاك شهير - لايبزيج الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 ستاد باشاك شهير فاتح تيريم إشبيلية - تشيلسي الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 رامون سانشيز بوروسيا دورتموند - لاتسيو الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 ستاد بوروسيا دورتموند كلوب بروج - زينيت سان بطرسبرج الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 يان بريديل يوفنتوس - دينامو كييف الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 ستاد يوفنتوس فيرينتسفاروس - برشلونة الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 بوشكاش أرينا مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد

غيابات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

للإصابة للإيقاف فيروس كورونا دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد مارك روكا - بايرن ميونخ ديان لوفرين - زينت فيرجيل فان دايك - ليفربول إيريك سفايتشينكو - مييتيلاند ياسين بونو - إشبيلية أنسو فاتي - برشلونة ماركو جروجيتش - بورتو لوكاس توريرا - أتلتيكو مدريد ألفونسو ديفيس - بايرن ميونخ أرتور فيدال - إنتر لويس سواريز - أتلتيكو مدريد مانو سانشيز - أتلتيكو مدريد ليوناردو بيلاردي - مارسيليا يوسف العربي - أولمبياكوس جيرارد بيكيه - برشلونة - أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس جيانلويجي بوفون - يوفنتوس - ميلنكوفيتش سافيتش - لاتسيو جورجيو كيليني - يوفنتوس - مارسيلو بروزوفيتش - إنتر جو جوميز - ليفربول - دانيلي باديلي - إنتر رونالد آراوخو - برشلونة - لوكا يوفيتش - ريال مدريد سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي - رامي بن سبعيني - بوروسيا مونشنجلادباخ لوك شاو - مانشستر يونايتد - - سيرخيو راموس - ريال مدريد - -

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 4 4 0 0 15 4 +11 12 2 أتلتيكو مدريد 4 1 2 1 4 7 -3 5 3 لوكوموتيف موسكو 4 0 3 1 4 5 -1 3 4 سالزبورج 4 0 1 3 7 14 -7 1

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بوروسيا مونشنجلادباخ 4 2 2 0 14 4 +10 8 2 ريال مدريد 4 2 1 1 9 7 +2 7 3 شاختار دونيتسك 4 1 1 2 3 12 -9 4 4 إنتر 4 0 2 2 4 7 -3 2

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 4 4 0 0 10 1 +9 12 2 بورتو 4 3 0 1 8 3 +5 9 3 أوليمبياكوس 4 1 0 3 1 6 -5 3 4 مارسيليا 4 0 0 4 0 9 -9 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 4 3 0 1 8 2 +6 9 2 أياكس 4 2 1 1 7 5 +2 7 3 أتالانتا 4 2 1 1 8 7 +1 7 4 ميتييلاند 4 0 0 4 2 11 -9 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 تشيلسي 4 3 1 0 9 1 +8 10 2 إشبيلية 4 3 1 0 6 3 +3 10 3 كراسنودار 4 0 1 3 4 10 -6 1 4 رين 4 0 1 3 2 7 -5 1

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بوروسيا دورتموند 4 3 0 1 9 3 +6 9 2 لاتسيو 4 2 2 0 8 4 +4 8 3 كلوب بروج 4 1 1 2 3 8 -5 4 4 زينيت سان بطرسبرج 4 0 1 3 3 8 -5 1

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برشلونة 4 4 0 0 13 2 +11 12 2 يوفنتوس 4 3 0 1 8 4 +4 9 3 دينامو كييف 4 0 1 3 3 10 -7 1 4 فيرينتسفاروش 4 0 1 3 5 13 -8 1