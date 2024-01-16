جدول مباريات ومجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات تونس في كأس أمم إفريقيا 2023 وما هي مجموعة نسور قرطاج في الحدث القاري الأبرز؟

مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

منتخب تونس هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو بطل نسخة 2004 الذي يسعى لإضافة لقب قاري آخر.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات تونس في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

ما هي مجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا 2023؟

وقعت تونس في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها كلًا من:- مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالي 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 ناميبيا 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 تونس 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 جنوب إفريقيا 1 0 0 1 0 2 -2 0

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات تونس في كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

جدول مباريات تونس في كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات