جدول مباريات بطولة الستة أمم 2026: قائمة المباريات الكاملة وكيفية مشاهدة أو بث جميع المباريات

تقترب بطولة الستة أمم 2026 بسرعة، وقد حرصنا على ألا تضطر إلى البحث عن مواعيد المباريات، والأهم من ذلك، كيفية مشاهدتها. من حامل الكأس إلى فرنسا إلى اسكتلندا المسلية وإيطاليا المتطورة - تابع أداء فريقك المفضل.

عاد أنطوان دوبونت لقيادة منتخب فرنسا الذي تطور من موهبة إلى قوة بدنية مخيفة، وهو حامل كأس بطولة الأمم الست. مع اندماج عمالقة مثل إيمانويل ميفو وبوسولو تويلاجي بشكل كامل، تمتلك فرنسا قوة خام لا مثيل لها في نصف الكرة الشمالي.

في الوقت نفسه، استعادت إنجلترا كأس كلكتا في عام 2025 وأنهت حملتها بأفضل بطولة لها منذ سنوات. تحت قيادة ستيف بورثويك، استجابت إنجلترا لتراجع أدائها في المباريات الحاسمة من خلال تكوين فريق احتياطي قادر على إحداث تأثير مدمر في الربع الأخير. تطور نظام الدفاع، الذي كان في البداية تحت قيادة فيليكس جونز والآن تحت قيادة جو إل-عبد، من نظام هجومي إلى نظام دفاعي متطور.

Getty Images

دخلت أيرلندا عام 2025 كمرجع قياسي، لكنها أظهرت علامات على ضعف هيكلي خلال خسائرها في سلسلة Quilter Nations Series أمام عمالقة نصف الكرة الجنوبي. الجيل الذهبي من القادة يمر بمرحلة انتقالية، مما يضع تركيزًا متجددًا على رؤية آندي فاريل طويلة المدى والمعركة على القميص رقم 10 بين جاك كرولي وسام برينديرغاست. تواصل

اسكتلندا تقديم عروضها الترفيهية الرائعة، لكن عام 2025 كان عامًا مليئًا بالإحباطات. على الرغم من تحقيق عدد مثير للإعجاب من الاختراقات النظيفة، إلا أنها كافحت لتحويل الضغط المستمر إلى نقاط في الثلث الأخير. كما بدأ فريق باث بقيادة فين راسل في التركيز أكثر على اللعب الأمامي بدلاً من استخدام لاعب الوسط لكسر الدفاعات. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أدائه مع اسكتلندا في هذه البطولة؟

شيء واحد مؤكد، هناك زاوية أو قصة لكل مباراة من المباريات الـ 15 المرتقبة، وسنشهد بالتأكيد مباريات أحادية الجانب، ومفاجآت مذهلة، ومباريات مثيرة للغاية خلال الأسابيع القادمة. دع GOAL تعرض لك الجدول الكامل لبطولة الأمم الستة 2026 وكيف يمكنك مشاهدة أو بث كل مباراة منها.

متى تقام بطولة الأمم الستة 2026؟

تقام بطولة الأمم الستة 2026 هذا العام من الخميس 5 يناير حتى السبت 14 مارس، مع 15 مباراة تقام على مدار خمسة عطلات نهاية أسبوع. هناك ثلاث مباريات في كل جولة، وتلعب جميع الفرق في كل جولة.

تُقام البطولة بنظام الدوري، حيث تلعب كل الفرق مع بعضها البعض. الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب في نهاية البطولة يفوز ببطولة الأمم الست. يتم تحقيق الإنجاز الكبير (Grand Slam) إذا فاز فريق واحد بجميع المباريات الخمس خلال البطولة، كما فعلت أيرلندا في عام 2023.

ماذا حدث حتى الآن؟

تدخل بطولة الأمم الستة 2026 حاليًا مرحلتها النهائية، وقد كانت بطولة مليئة بالتقلبات. نحن على وشك الدخول في الجولة الرابعة، حيث تبدو فرنسا قوة لا يمكن إيقافها، بينما تعاني عدة فرق عملاقة أخرى من نتائج صادمة.

مع عودة أنطوان دوبونت إلى شارة الكابتن، كانت فرنسا خالية من الأخطاء. فقد هزمت أيرلندا (36-14) وويلز (54-12) قبل أن تتغلب على إيطاليا. وهي تتقدم حالياً بأربع نقاط وتبدو المرشحة الأوفر حظاً للفوز بالبطولة الكبرى في الجولة النهائية ضد إنجلترا.

كانت أكبر مفاجأة في البطولة في الجولة الثالثة، حيث سجلت أيرلندا فوزًا تاريخيًا 42-21 على إنجلترا في تويكنهام. كانت هذه أسوأ هزيمة لإنجلترا على أرضها أمام أيرلندا، مما دفع ستيف بورثويك إلى إجراء تسعة تغييرات في تشكيلته استعدادًا للرحلة القادمة إلى روما.

بدأت إيطاليا البطولة بفوز مذهل 18-15 على اسكتلندا تحت المطر في روما. منذ ذلك الحين، قاتلت اسكتلندا بشكل ملحوظ، وهزمت إنجلترا في كأس كلكتا وتفوقت على ويلز لتحتل المركز الثاني في الجدول.

تخوض ويلز حاليًا سلسلة هزائم مدمرة في 14 مباراة متتالية في بطولة الأمم الست. تحت قيادة جديدة، كافحت ويلز للعثور على إيقاعها، على الرغم من أنها كانت على بعد ثلاث نقاط من الفوز على اسكتلندا الأسبوع الماضي.

جدول مباريات بطولة الأمم الستة 2026

التاريخ المباراة المكان 5 فبراير فرنسا ضد أيرلندا استاد فرنسا 7 فبراير إيطاليا ضد اسكتلندا استاد أوليمبيكو 7 فبراير إنجلترا ضد ويلز أليانز أرينا 14 فبراير أيرلندا ضد إيطاليا استاد أفيفا 14 فبراير اسكتلندا ضد إنجلترا سكوتش غاز موريفيلد 15 ويلز ضد فرنسا ملعب برينسيبالتي 21 إنجلترا ضد أيرلندا ملعب أليانز 21 فبراير ويلز ضد اسكتلندا ملعب برينسيبالتي 22 فبراير فرنسا ضد إيطاليا ملعب بيير مورو 6 مارس أيرلندا ضد ويلز استاد أفيفا 7 مارس اسكتلندا ضد فرنسا سكوتش غاز موريفيلد 7 مارس إيطاليا ضد إنجلترا استاد أوليمبيكو 14 أيرلندا ضد اسكتلندا استاد أفيفا 14 مارس ويلز ضد إيطاليا ملعب برينسيبالتي 14 فرنسا ضد إنجلترا استاد فرنسا

🌍 كيفية مشاهدة بطولة الستة أمم 2026 في جميع أنحاء العالم

في العديد من أنحاء العالم، يمكنك مشاهدة بطولة الأمم الست مجانًا. ذلك لأن بطولة الأمم الست تتمتع بوضع محمي في البلدان التي تقام فيها، مما يعني أنها تُبث مجانًا على القنوات العامة. من غير الواضح حاليًا ما إذا كان هذا الوضع سيستمر، ولكن التغطية المجانية الشاملة لبطولة الأمم الست 2026 لا تزال متاحة.

البلد شبكة البث 🇬🇧 المملكة المتحدة BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 أيرلندا RTE / فيرجن ميديا / RTE Player / فيرجن ميديا بلاي 🇫🇷 فرنسا France Télévisions / FranceTV streaming 🇮🇹 إيطاليا Sky Sport / TV8 🇺🇸 الولايات المتحدة NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 أستراليا ستان سبورت 🇳🇿 نيوزيلندا Sky Sport NZ 🇿🇦 جنوب أفريقيا سوبر سبورت

🛜 كيفية مشاهدة بطولة الستة أمم باستخدام VPN

إذا لم تكن مباريات Six Nations متاحة للمشاهدة المباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تُنشئ VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي باستخدام ExpressVPN إذا كنت غير متأكد من VPN الذي تختاره، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN التفصيلي الخاص بنا لتحديد الأفضل بالنسبة لك.