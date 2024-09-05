جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا وذلك في الموسم الجاري 2024-2025، وعيون جماهير برشلونة منصبة على العودة لمنصات التتويج التي غاب عنها الفريق في هذه البطولة منذ موسم 2014-2015.
برشلونة بنظام قرعة البطولة الجديد، وجد نفسه أمام خصم يعرفه جيدًا خلال السنوات الأخيرة ويعرف قيمته جيدًا بل ويمثل عقدة له وهو بايرن ميونخ.
هذا بالإضافة إلى مواجهات أخرى قوية تنتظر برشلونة أمام كل من بوروسيا دورتموند وأتالانتا وبنفيكا وموناكو وستاد بريست ويونج بويز وسيرفينا زفيزدا.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات وترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.
ترتيب برشلونة في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|مانشستر سيتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|بايرن ميونخ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|ريال مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|باريس سان جيرمان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|ليفربول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|إنتر ميلان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|بوروسيا دورتموند
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|لايبزيج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|برشلونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|باير ليفركوزن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|أتلتيكو مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|أتالانتا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|يوفنتوس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|بنفيكا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|آرسنال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|كلوب بروج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|شاختار
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|ميلان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|فينورد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|سبورتنج لشبونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|أيندهوفن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|دينامو زغرب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|ريد بول سالزبورج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|ليل
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|النجم الأحمر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|يونج بويز
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|سيلتيك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28
|سلوفان براتيسلافا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29
|موناكو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|30
|سبارتا براج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|أستون فيلا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|32
|بولونيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|جيرونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|شتوتجارت
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|شتورم جراتس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|36
|ستاد بريست
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الدور الأول
المباراة التالية
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|موناكو - برشلونة
|الخميس 19 سبتمبر 2024
22:00 مصر والسعودية
|-
|لويس الثاني
|برشلونة - يونج بويز
|الثلاثاء 1 أكتوبر 2024
22:00 مصر والسعودية
|-
|مونتجويك
|برشلونة - بايرن ميونخ
|الأربعاء 23 أكتوبر 2024
22:00 مصر والسعودية
|-
|مونتجويك
|سيرفينا زفيزدا - برشلونة
|الأربعاء 6 نوفمبر 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|-
|رايكو ميتيتش
|برشلونة - ستاد بريست
|الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|-
|مونتجويك
|بوروسيا دورتموند - برشلونة
|الأربعاء 11 ديسمبر 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|-
|سيجنال إيدونا بارك
|بنفيكا - برشلونة
|الثلاثاء 21 يناير 2025
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|-
|دا لوز
|برشلونة - أتالانتا
الأربعاء 29 يناير 2025
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|-
|مونتجويك
ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟
ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، يمكنك مشاهدة خدمة البث المباشر أيضًا عبر تطبيق TOD.