جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

سيحاول برشلونة تقديم مستوى جيد في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا بعد أن أسفرت القرعة عن مواجهات سهلة نسبيًا قياسًا للمواسم الماضية.
برشلونة يقع في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من بورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.
في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟
نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وجوائز الأفضل في أوروبا
جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024
تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.
ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.
الجولة
الموعد
الأولى
19–20 سبتمبر 2023
الثانية
3-4 أكتوبر 2023
الثالثة
24-25 أكتوبر 2023
الرابعة
7-8 نوفمبر 2023
الخامسة
28-29 نوفمبر 2023
السادسة
12-13 ديسمبر 2023
ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات من خلال خدمة البث المباشر الذي يمكنك أيضًا أن تتابعه عبر تطبيق TOD.
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مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
برشلونة
0
0
0
0
0
0
0
0
2
بورتو
0
0
0
0
0
0
0
0
3
شاختار
0
0
0
0
0
0
0
0
4
رويال أنتويرب
0
0
0
0
0
0
0
0