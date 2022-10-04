جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

أجريت يوم الخميس 25 أغسطس قرعة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة 2022-2023، وذلك قبل أيام من انطلاق البطولة في 6 سبتمبر 2022.
ضم نادي برشلونة مجموعة من أفضل اللاعبين في الصيف الحالي، ويشارك في دوري الأبطال بهدف المنافسة على اللقب الذي غاب عنه كثيرًا.
ودع النادي الكتالوني البطولة من دور المجموعات الموسم الماضي، وتحول للمشاركة في الدوري الأوروبي حتى خرج من آينتراخت فرانكفورت من ربع النهائي.
في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟
موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2022-23 والفرق المتأهلة
جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23
وقع نادي برشلونة في المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبه أندية بايرن ميونخ الألماني والإنتر الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي.
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
برشلونة - فيكتوريا بلزن
الأربعاء 7 سبتمبر 2022،
1-5
سبوتيفاي كامب نو
بايرن ميونخ - برشلونة
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،
0-2
أليانز أرينا
إنتر - برشلونة
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،
0-1
جوسيبي مياتسا
برشلونة - إنتر
الأربعاء 12 أكتوبر 2022،
سبوتيفاي كامب نو
برشلونة - بايرن ميونخ
الأربعاء 26 أكتوبر 2022،
سبوتيفاي كامب نو
فيكتوريا بلزن - برشلونة
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،
دوسان أرينا
ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟
ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS PREMIUM 1.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات من خلال خدمة البث المباشر.
ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
بايرن ميونخ
3
3
0
0
9
0
+9
9
2
الإنتر
3
2
0
1
3
2
+1
6
3
برشلونة
3
1
0
2
5
4
+1
3
4
فيكتوريا بلزن
3
0
0
3
1
12
-11
0
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