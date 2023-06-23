جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2023-2024، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عاد نادي برشلونة لحصد لقب الدوري الإسباني بعد غياب استمر لثلاثة مواسم ليؤكد قدرته على المنافسة المحلية من جديد.

النادي الكتالوني تفوق بالطول والعرض في الموسم المنصرم، وأثبت أنّه لن يترك ريال مدريد ينعم بتتويج متتالي في الليجا، ولذلك ينتظر منه الأنصار الكثير من الإنجازات في الموسم الجديد.

ويعد هذا أول موسم لبرشلونة في الدوري الإسباني دون ملعبه الشهير "كامب نو" منذ 1957، إذ يلعب في موسم 2023-2024 على مونتجويك الأولمبي.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، وستكون مهمة البلوجرانا في الاحتفاظ باللقب ليست سهلة.

في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات برشلونة.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024

يبدأ برشلونة مهمته في الموسم الجديد بمواجهة خيتافي خارج الديار على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريث يوم 13 أغسطس 2023.

وسيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولتين 11 و32، على ملعب مونتجويك معقل برشلونة يوم 29 أكتوبر 2023، والجولة الـ 32 على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 21 أبريل 2024.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 خيتافي - برشلونة 13 أغسطس 2023 - كولوسيوم ألفونسو بيريث 2 برشلونة - قادش 20 أغسطس 2023 - مونتجويك 3 فياريال - برشلونة 27 أغسطس 2023 - لا سيراميكا 4 أوساسونا - برشلونة 3 سبتمبر 2023 - إل سادار 5 برشلونة - ريال بيتيس 17 سبتمبر 2023 - مونتجويك 6 برشلونة - سيلتا فيجو 24 سبتمبر 2023 - مونتجويك 7 مايوركا - برشلونة 27 سبتمبر 2023 - إيبيروستار 8 برشلونة - إشبيلية 1 أكتوبر 2023 - مونتجويك 9 غرناطة - برشلونة 8 أكتوبر 2023 - لوس كارمينيس 10 برشلونة - أتلتيك بيلباو 22 أكتوبر 2023 - مونتجويك 11 برشلونة - ريال مدريد 29 أكتوبر 2023 - مونتجويك 12 ريال سوسييداد - برشلونة 5 نوفمبر 2023 - أنويتا 13 برشلونة - ألافيش 12 نوفمبر 2023 - مونتجويك 14 رايو فاييكانو - برشلونة 26 نوفمبر 2023 - دي فاييكاس 15 برشلونة - أتلتيكو مدريد 3 ديسمبر 2023 - مونتجويك 16 برشلونة - جيرونا 10 ديسمبر 2023 - مونتجويك 17 فالنسيا - برشلونة 17 ديسمبر 2023 - ميستايا 18 برشلونة - ألميريا 20 ديسمبر 2023 - مونتجويك 19 لاس بالماس - برشلونة 3 يناير 2024 - جران كناريا 20 برشلونة - أوساسونا 14 يناير 2024 - مونتجويك 21 ريال بيتيس - برشلونة 21 يناير 2024 - بينيتو فيامارين 22 برشلونة - فياريال 28 يناير 2024 - مونتجويك 23 الافيش - برشلونة 4 فبراير 2024 - مينديثوروتثا 24 برشلونة - غرناطة 11 فبراير 2024 - مونتجويك 25 سيلتا فيجو.- برشلونة 18 فبراير 2024 - بالايدوس 26 برشلونة - خيتافي 25 فبراير 2024 - مونتجويك 27 أتلتيك بيلباو - برشلونة 3 مارس 2024 - سان ماميس 28 برشلونة - مايوركا 10 مارس 2024 - مونتجويك 29 أتلتيكو مدريد - برشلونة 17 مارس 2024 - سفيتاس متروبوليتانو 30 برشلونة - لاس بالماس 31 مارس 2024 - مونتجويك 31 قادش - برشلونة 14 أبريل 2024 - نويفو ميرانديا 32 ريال مدريد - برشلونة 21 أبريل 2024 - سانتياجو برنابيو 33 برشلونة - فالنسيا 28 أبريل 2024 - مونتجويك 34 جيرونا - برشلونة 5 مايو 2024 - مونتيليفي 35 برشلونة - ريال سوسييداد 12 مايو 2024 - مونتجويك 36 ألميريا - برشلونة 15 مايو 2024 - ألعاب البحر المتوسط 37 برشلونة - رايو فاييكانو 19 مايو 2024 - مونتجويك 38 إشبيلية - برشلونة 26 مايو 2024 - رامون سانشيز بيثخوان

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024