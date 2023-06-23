جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح و أحمد مجدي
Barcelona La Liga trophy 2022-23 Sergio BusquetsGetty
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تعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2023-2024، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عاد نادي برشلونة لحصد لقب الدوري الإسباني بعد غياب استمر لثلاثة مواسم ليؤكد قدرته على المنافسة المحلية من جديد.

النادي الكتالوني تفوق بالطول والعرض في الموسم المنصرم، وأثبت أنّه لن يترك ريال مدريد ينعم بتتويج متتالي في الليجا، ولذلك ينتظر منه الأنصار الكثير من الإنجازات في الموسم الجديد.

ويعد هذا أول موسم لبرشلونة في الدوري الإسباني دون ملعبه الشهير "كامب نو" منذ 1957، إذ يلعب في موسم 2023-2024 على مونتجويك الأولمبي.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، وستكون مهمة البلوجرانا في الاحتفاظ باللقب ليست سهلة.

في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات برشلونة.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024

يبدأ برشلونة مهمته في الموسم الجديد بمواجهة خيتافي خارج الديار على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريث يوم 13 أغسطس 2023.

وسيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولتين 11 و32، على ملعب مونتجويك معقل برشلونة يوم 29 أكتوبر 2023، والجولة الـ 32 على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 21 أبريل 2024.

الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

1

خيتافي - برشلونة13 أغسطس 2023-كولوسيوم ألفونسو بيريث

2

برشلونة - قادش20 أغسطس 2023-مونتجويك

3

فياريال - برشلونة27 أغسطس 2023-لا سيراميكا

4

أوساسونا - برشلونة3 سبتمبر 2023-إل سادار

5

برشلونة - ريال بيتيس17 سبتمبر 2023-مونتجويك

6

برشلونة - سيلتا فيجو24 سبتمبر 2023-مونتجويك

7

مايوركا - برشلونة27 سبتمبر 2023-إيبيروستار

8

برشلونة - إشبيلية1 أكتوبر 2023-مونتجويك

9

غرناطة - برشلونة8 أكتوبر 2023-لوس كارمينيس

10

برشلونة - أتلتيك بيلباو22 أكتوبر 2023-مونتجويك

11

برشلونة - ريال مدريد29 أكتوبر 2023-مونتجويك

12

ريال سوسييداد - برشلونة5 نوفمبر 2023-أنويتا

13

برشلونة - ألافيش12 نوفمبر 2023-مونتجويك

14

رايو فاييكانو - برشلونة26 نوفمبر 2023-دي فاييكاس

15

برشلونة - أتلتيكو مدريد3 ديسمبر 2023-مونتجويك

16

برشلونة - جيرونا10 ديسمبر 2023-مونتجويك

17

فالنسيا - برشلونة17 ديسمبر 2023-ميستايا

18

برشلونة - ألميريا20 ديسمبر 2023-مونتجويك

19

لاس بالماس - برشلونة3 يناير 2024-جران كناريا
20برشلونة - أوساسونا14 يناير 2024-مونتجويك
21ريال بيتيس - برشلونة21 يناير 2024-بينيتو فيامارين
22برشلونة - فياريال28 يناير 2024-مونتجويك
23الافيش - برشلونة4 فبراير 2024-مينديثوروتثا
24برشلونة - غرناطة11 فبراير 2024-مونتجويك
25سيلتا فيجو.- برشلونة18 فبراير 2024-بالايدوس
26برشلونة - خيتافي25 فبراير 2024-مونتجويك
27أتلتيك بيلباو - برشلونة3 مارس 2024-سان ماميس
28برشلونة - مايوركا10 مارس 2024-مونتجويك
29أتلتيكو مدريد - برشلونة17 مارس 2024-سفيتاس متروبوليتانو
30برشلونة - لاس بالماس31 مارس 2024-مونتجويك
31قادش - برشلونة14 أبريل 2024-نويفو ميرانديا
32ريال مدريد - برشلونة21 أبريل 2024-سانتياجو برنابيو
33برشلونة - فالنسيا28 أبريل 2024-مونتجويك
34جيرونا - برشلونة5 مايو 2024-مونتيليفي
35برشلونة - ريال سوسييداد12 مايو 2024-مونتجويك
36ألميريا - برشلونة15 مايو 2024-ألعاب البحر المتوسط
37برشلونة - رايو فاييكانو19 مايو 2024-مونتجويك
38إشبيلية - برشلونة26 مايو 2024-رامون سانشيز بيثخوان

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

أتلتيك بيلباو

0

0

0

0

0

0

0

0

2

أتلتيكو مدريد

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ألميريا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

إشبيلية

0

0

0

0

0

0

0

0

5

أوساسونا

0

0

0

0

0

0

0

0

6

برشلونة

0

0

0

0

0

0

0

0

7

جيرونا

0

0

0

0

0

0

0

0

8

خيتافي

0

0

0

0

0

0

0

0

9

ديبورتيفو ألافيس

0

0

0

0

0

0

0

0

10

رايو فاييكانو

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ريال بيتيس

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ريال سوسييداد

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ريال مايوركا

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ريال مدريد

0

0

0

0

0

0

0

0

15

سيلتا فيجو

0

0

0

0

0

0

0

0

16

غرناطة

0

0

0

0

0

0

0

0

17

فالنسيا

0

0

0

0

0

0

0

0

18

فياريال

0

0

0

0

0

0

0

0

19

قادش

0

0

0

0

0

0

0

0

20

لاس بالماس

0

0

0

0

0

0

0

0