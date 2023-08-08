جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Messi Inter Miami penalties celebrate FC Dallas 2023Getty
إنتر مياميليونيل ميسيLeagues Cup

تعرف على جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023، والقنوات الناقلة..

تحاول الجماهير في المنطقة العربية متابعة مباريات نادي إنتر ميامي الأمريكي، خاصة منذ انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق الذي يرأسه الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

إنتر ميامي ينافس حاليًا في بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023، وهي بطولة تضم كافة أندية الدوري الأمريكي "MLS" إلى جانب أندية الدوري المكسيكي، وبعض الأندية الكندية.

وتضم البطولة 45 فريقًا تم تقسيمها على 15 مجموعة تضم كل منها 3 أندية، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور التالي، الذي يشهد تواجد 32 فريقًا، بواقع 30 متأهلًا عن المجموعات، بالإضافة إلى بطلي الدوري في الولايات المتحدة والمكسيك.

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وبداية من دور الـ32 في بطولة كأس الدوريات الأمريكية، يتحول نظام البطولة إلى مباريات إقصائية، بواقع مباراة واحدة يتأهل فيها الفائز إلى الدور التالي حتى الوصول إلى النهائي.

وفي التقرير التالي من "GOAL.COM" نتعرف على جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023، والقنوات الناقلة للمباريات.

جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
المجموعاتإنتر ميامي - كروز أزولالسبت 22 يوليو 2023،
03:00 السعودية ومصر		2-1DRV PNK
المجموعاتإنتر ميامي - أتالانتا يونايتدالأربعاء 26 يوليو 2023،
02:30 السعودية ومصر		4-0DRV PNK
الـ32إنتر ميامي - أورلاندو سيتيالخميس 3 أغسطس 2023،
03:00 السعودية ومصر		3-1DRV PNK
الستة عشرإف سي دالاس - إنتر مياميالإثنين 7 أغسطس 2023،
04:30 السعودية ومصر		4-4
(5-4) بركلات الترجيح		Toyota Stadium
ربع النهائيإنتر ميامي - شارلوت إف سيالسبت 12 أغسطس 2023،
03:00 السعودية ومصر		-DRV PNK

ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023

لا يتم نقل مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2023 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات كأس الدوريات الأمريكية، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.
كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.