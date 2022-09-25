جدول مباريات ألميريا في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

ندى الشافعي|
Largie Ramazani Almeria Real Madrid 2022-23Getty Images
ألميرياالدوري الإسباني - لا ليجاقراءات طويلة

تعرف على جدول مباريات ألميريا في الدوري الإسباني موسم 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بعد غياب استمر حوالي 8 سنوات، نجح نادي ألميريا في العودة أخيرًا لدوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في التاريخ.

تطور نادي ألميريا منذ استحواذ تركي آل الشيخ أسهمه منذ أعوام، وكان قريبًا في السنوات الثلاث الأخيرة من الصعود لكنه كان يتوقف في الملحق.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ألميريا في الدوري الإسباني 2022-2023 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ألميريا في الدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات ألميريا في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مبارياته ضد ريال مدريد وبرشلونة.

جدول مباريات ألميريا في الدوري الإسباني

بدأ ألميريا مهمته في الموسم الجديد داخل قواعده، حيث واجه ريال مدريد على ملعب ألعاب البحر المتوسط، على أن تكون مباراة الدور الثاني في الجولة 32.

فيما سيواجه ألميريا برشلونة في الجولة 13 خلال الدور الأول على ملعب كامب نو، قبل استضافته الكتلان في الجولة 23 في الدور الثاني.

الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

1

ألميريا - ريال مدريد

الأحد 14 أغسطس 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

2-1

ملعب ألعاب البحر المتوسط

2

إلتشي - ألميريا

الإثنين 22 أغسطس 2022،
20:00 مصر، 21:00 السعودية

1-1

مانويل مارتينيز فاليرو

3

ألميريا - إشبيلية

السبت 27 أغسطس 2022
22:00 مصر، 23:00 السعودية

1-2

ملعب ألعاب البحر المتوسط

4

بلد الوليد - ألميريا

الإثنين 5 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

0-1

نويفو زوريا

5

ألميريا - أوساسونا

الإثنين 12 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

1-0

ملعب ألعاب البحر المتوسط

6

ريال مايوركا - ألميريا

السبت 17 سبتمبر 2022،
14:00 مصر، 15:00 السعودية

0-1

إيبيروستار

7

أتلتيك بيلباو - ألميريا

الجمعة 30 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

سان ماميس

8

ألميريا - رايو فاييكانو

السبت 8 أكتوبر 2022،
14:00 مصر، 15:00 السعودية

ملعب ألعاب البحر المتوسط

9

ريال بيتيس - ألميريا

16 أكتوبر 2022

بينيتو فيامارين

10

ألميريا - جيرونا

19 أكتوبر 2022

ملعب ألعاب البحر المتوسط

11

فياريال - ألميريا

23 أكتوبر 2022

لا سيراميكا

12

ألميريا - سيلتا فيجو

30 أكتوبر 2022

ملعب ألعاب البحر المتوسط

13

برشلونة - ألميريا

6 نوفمبر 2022

كامب نو

14

ألميريا - خيتافي

9 نوفمبر 2022

ملعب ألعاب البحر المتوسط

15

قادش - ألميريا

31 ديسمبر 2022

رامون دي كارانزا

16

ألميريا - ريال سوسييداد

8 يناير 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

17

ألميريا - أتلتيكو مدريد

15 يناير 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

18

فالنسيا - ألميريا

22 يناير 2023

ميستايا

19

ألميريا - إسبانيول

29 يناير 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

20

رايو فاييكانو - ألميريا

5 فبراير 2023

تيريزا ريفيرو

21

ألميريا - ريال بيتيس

12 فبراير 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

22

جيرونا - ألميريا

19 فبراير 2023

مونتيليفي

23

ألميريا - برشلونة

26 فبراير 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

24

ألميريا - فياريال

5 مارس 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

25

إشبيلية - ألميريا

12 مارس 2023

رامون سانشيز

26

ألميريا - قادش

19 مارس 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

27

سيلتا فيجو - ألميريا

2 أبريل 2023

بالايدوس

28

ألميريا - فالنسيا

9 أبريل 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

29

أتلتيكو مدريد - ألميريا

16 أبريل 2023

ميتروبوليتانو

30

ألميريا - أتلتيك بيلباو

23 أبريل 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

31

خيتافي - ألميريا

26 أبريل 2023

ألفونسو بيريز

32

ريال مدريد - ألميريا

30 أبريل 2023

سانتياجو بيرنابيو

33

ألميريا - إلتشي

3 مايو 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

34

أوساسونا - ألميريا

14 مايو 2023

إل سادار

35

ألميريا - ريال مايوركا

21 مايو 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

36

ريال سوسييداد - ألميريا

24 مايو 2023

أنويتا

37

ألميريا - بلد الوليد

28 مايو 2023

ملعب ألعاب البحر المتوسط

38

إسبانيول - ألميريا

4 يونيو 2023

ياور 8

ترتيب ألميريا في الدوري الإسباني

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

ريال مدريد

6

6

0

0

17

6

+11

18

2

برشلونة

6

5

1

0

18

1

+17

16

3

ريال بيتيس

6

5

0

1

10

4

+6

15

4

أتلتيك بيلباو

6

4

1

1

12

4

+8

13

5

أوساسونا

6

4

0

2

7

5

+2

12

6

فياريال

6

3

2

1

10

2

+8

11

7

أتلتيكو مدريد

6

3

1

2

10

6

+4

10

8

ريال سوسييداد

6

3

1

2

7

8

-1

10

9

فالنسيا

6

3

0

3

10

5

+5

9

10

مايوركا

6

2

2

2

6

7

-1

8

11

جيرونا

6

2

1

3

7

7

0

7

12

رايو فاييكانو

6

2

1

3

7

8

-1

7

13

سيلتا فيجو

6

2

1

3

8

13

-5

7

14

خيتافي

6

2

1

3

6

12

-6

7

15

إشبيلية

6

1

2

3

7

11

-4

5

16

ألميريا

6

1

1

4

4

7

-3

4

17

إسبانيول

6

1

1

4

7

12

-5

4

18

بلد الوليد

6

1

1

4

3

11

-8

4

19

قادش

6

1

0

5

1

14

-13

3

20

إلتشي

6

0

1

5

2

16

-14

1

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