جدول مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الألماني وأهم البطولات وما هي القنوات الناقلة

ينتظر عشاق ومحبي المستديرة في جميع أنحاء العالم اللقاء الأقوى والأبرز بين العملاقين ريال مدريد و برشلونة ، يقام اللقاء اليوم في كتالونيا بملعب الكامب نو. في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت إسبانية ومصر.

ويتواجه ايضًا في الدوري الإسباني إشبيلية وإيبار الساعة السادسة والنصف، وفي نفي التوقيت يلتقي أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو، ثم في الختام مباراة بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الساعة التاسعة مساءً.

وفي الدوري الإنجليزي يستضيف وست هام نادي مانشستر سيتي في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، ثم لقاء فولهام ضد كريستال بالاس الساعة الرابعة عصرًا، ثم اللقاء المرتقب والقوي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي الساعة السادسة والنصف، وفي الأخير مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد الساعة التاسعة مساءً.

المزيد من الفرق

في الدوري الإيطالي يستضيف أتالانتا فريق سامبدوريا في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ثم لقاء جنوى وإنتر ميلان في تمام الساعة السادسة مساءً، ويختتم بمباراة لاتسيو ضد بولونيا 20:45 بتوقيت مصر

بينما في الدوري الألماني يفتتح لقاءات اليوم بمواجهة بين بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت في تمام الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت ماينز يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ، وفي نفس المعاد يتواجه يونيون برلين وفرايبورج، وايضًا مباراة لايبزيج ضد هيرتا برلين، وفي الأخير لقاء يجمع بين بوروسيا دورتموند وشالكه في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وفي الدوري الفرنسي يستضيف لوريان نادي مارسيليا في تمام الساعة الخامسة، يليه لقاء حامل اللقب باريس سان جيرمان ضد ديجون الساعة التاسعة مساءً

ثم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوجد لقاء قوي بين الاتفاق والعين الساعة 17:40 بتوقيت السعودية، يتبعه لقاء الفتح ضد الاتحاد الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة.

بينما في دوري نجوم قطر يستضيف الوكرة نادي العربي الساعة 17:30 بتوقيت قطر، وأخيرًا لقاء نادي قطر ضد أم صلال الساعة 19:45 بتوقيت الدوحة.

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الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر "24-10-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - ريال مدريد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - إيبار 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 أوساسونا - أتلتيك بيلباو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 4 أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام يونايتد - مانشستر سيتي 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD1 فولهام - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD2 مانشستر يونايتد - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD2 ليفربول - شيفيلد يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD2

الدوري الإيطالي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - سامبدوريا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD4 جنوى - إنتر ميلان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD4 جنوى - بولونيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD4

الدوري الألماني - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونيخ - آينتراخت فرانكفورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport 2 HD ماينز - بوروسيا مونشنجلادباخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 3 HD يونيون برلين - فرايبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 4 HD لايبزيج - هيرتا برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 4 HD بوروسيا دورتموند - شالكه 18:30 مصر، 19:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 1 HD

الدوري القطري - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة الوكرة - العربي 16:30 مصر، 17:30 قطر Alkass One HD قطر - أم صلال 18:45 مصر، 19:45 قطر Alkass One HD

الدوري السعودي - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - العين 16:40 مصر، 17:40 السعودية KSA Sports 1 HD الفتح - الاتحاد 18:55 مصر، 19:55 السعودية KSA Sports 2HD

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