مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وجميع المسابقات الأوروبية والعربية وما هي القنوات الناقلة لها؟

أحمد رضوان | تويتر

كانت بداية الأسبوع الأخير قبل التوقف الدولي الأخير في 2019 مثيرًا جدًا، ففي الدوري الإسباني فاز ريال مدريد برباعيةٍ نظيفة وسحق برشلونة بقيادة ميسي سيلتا فيجو بالأربعة أيضًا، وعلى الصعيد العربي سيطر الهلال على ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في جامعة الملك سعود ضد أوراوا الياباني وفاز بهدفٍ نظيف.

ستتواصل الإثارة في اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019، فمباريات اليوم ستكون أكثر إثارة على الصعيد الأوروبي خاصةً، وستكون البداية من الدوري الإنجليزي الذي سيشهد قمة المتصدر والوصيف بين ليفربول ومانشستر سيتي، وهي إحدى القمم القوية المنتظرة هذا الموسم خاصةً بعد تراجع السيتيزنس للمركز الرابع مع نهاية السبت الممتاز.

الدوري الإسباني لن يخلوا من الإثارة رغم لعب برشلونة وريال مدريد بالأمس، فأتلتيكو مدريد المتذبذب هذا الموسم على صعيد النتائج سيواجه إسبانيول الكتالوني، وسنشهد ديربي أندلسي من العيار الثقيل بين ريال بيتيس وإشبيلية.

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سيكون عشاق الدوري الإيطالي مع إحدى قمم مباريات اليوم، وهي مواجهة يوفنتوس وميلان التي يمكن تسميتها كلاسيكو إيطاليا، فالبيانكونيري هو البطل التاريخي للسيري آ ويأتي خلفه الروسونيري وجاره الإنتر بالتساوي، ورغم بعد الديافولو عن الصورة في السنوات الأخيرة، لازالت المباراة بين الفريقين تحمل طابعًا مميزًا.

الدوري الفرنسي هو الآخر سيعيش إثارة كبيرة اليوم، حيث سيقابل ليون أوليمبيك مارسيليا في ختام مباريات اليوم، أما إن كنت من متابعي ألميريا، فسيكون عليك متابعة مباراة هامة لفريقك ستكون ضد ريال سرقسطة.

نطير للوطن العربي الكبير، ونبدأ بالمغرب التي ستشهد مباراة مثيرة بين الوداد ونهضة بركان، وستستمر مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين لكن من دون الكبار.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 ليفربول - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - إسبانيول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3