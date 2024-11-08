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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والإيطالي والإنجليزي والمصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى بطولات الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

أما مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر منصات كورة بلس

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 "09-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة العاشرة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الفتح - الخليج17:30 السعودية، 16:30 مصرSSC 1 HDجعفر الصليح
SSC 1 SD

عبد العزيز الزيد

الوحدة - ضمك18:15 السعودية، 17:15 مصرSSC Extra 2 HDسليمان الشريف
SSC Extra 2 SD

علي الربيع

التعاون - الأخدود20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC Extra 1 HDفهد عريشي
SSC Extra 1 SDعيسى الزدجالي

الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برينتفورد - بورنموث18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports Xtra 1عبد الله الغامدي
كريستال بالاس - فولهام18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports Xtra 2باسم الزير
وست هام - إيفرتون18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports HD 2محمد بركات
وولفرهامبتون - ساوثامبتون18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports Xtra 3سمير اليعقوبي
برايتون - مانشستر سيتي20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sports HD 1علي محمد علي
ليفربول - أستون فيلا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مدريد - أوساسونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1علي سعيد الكعبي
فياريال - ديبورتيفو ألافيس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3مصطفى العلوان
ليجانيس - إشبيلية23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3أحمد فؤاد

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ستراسبورج - موناكو18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports HD 4

محمد المبروكي
لانس - نانت20:00 مصر، 21:00 السعودية

beIN Sports HD 2

أحمد عبده
أنجيه - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports HD 4

عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فينيسا - بارما16:00 مصر، 17:00 السعودية

STC

كالياري - ميلان19:00 مصر، 20:00 السعودية

ابو ظبي الرياضية

يوفنتوس - تورينو21:45 مصر، 22:45 السعودية

ابو ظبي الرياضية

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فيردر بريمن - هولشتاين كيل17:30 السعودية، 16:30 مصرTODعلي محمد علي
ماينز - بوروسيا دورتموند17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN Sports HD 9منتصر الأزهري
بوخوم - باير ليفركوزن17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN Sports HD 6جواد بدة
سانت باولي - بايرن ميونخ17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN Sports HD 5حسن العيدروس
لايبزيج - بوروسيا مونشنجلادباخ20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sports HD 5محمد السعدي

الدوري المصري - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المصري البورسعيدي - الجونة17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 2

محمد رمضان
البنك الأهلي - فاركو17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد البوشي
سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي

20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد الشاذلي

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