جدول مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، على مستوى تصفيات القارات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي أهمها مباراة منتخب أوكرانيا ضد إنجلترا ومباراة مقدونيا الشمالية ضد إيطاليا.

كما سنتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يلعب فيها منتخب المغرب أمام منتخب ليبيريا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 "09-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة أذربيجان - بلجيكا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أندورا - بيلاروسيا 19:00 مصر والسعودية Arena Sports أوكرانيا - إنجلترا 19:00 مصر والسعودية Polsat Sport إستونيا.- السويد 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 رومانيا - الكيان العبري 21:45 مصر والسعودية Arena Sports كوسوفو - سويسرا 21:45 مصر والسعودية Arena Sports مقدونيا الشمالية - إيطاليا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة مالاوي - غينيا 16:00 مصر والسعودية - موزمبيق - بنين 16:00 مصر والسعودية - الكونغو الديمقراطية - السودان 19:00 مصر والسعودية - ساحل العاج - ليسوتو 19:00 مصر والسعودية - موريتانيا - الجابون 19:00 مصر والسعودية - المغرب - ليبيريا 22:00 مصر والسعودية الرياضية المغربية جزر القمر - زامبيا 22:00 مصر والسعودية - السنغال - رواندا 22:00 مصر والسعودية -

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراة الموعد القناة الناقلة ألمانيا - اليابان 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 4

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة أوروجواي - تشيلي 02:00 مصر والسعودية Arena Sports

Movistar Plus

Fifa Plus البرازيل - بوليفيا 03:45 مصر والسعودية Arena Sports

Movistar plus

Fifa plus

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